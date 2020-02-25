2020-02-25T00:14:15+03:00
Экономика

Кому придется обменять пенсионные карты

Перевод государственных пособий на российскую платежную систему завершится 1 июля 2020 года. Напоминаем, что нужно знать
Евгений БЕЛЯКОВ
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Через четыре с небольшим месяца вступит в силу закон, по которому пенсии будут поступать только на карты российской платежной системы «Мир».Через четыре с небольшим месяца вступит в силу закон, по которому пенсии будут поступать только на карты российской платежной системы «Мир».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Через четыре с небольшим месяца вступит в силу закон, по которому пенсии будут поступать только на карты российской платежной системы «Мир» (аналог западных Visa и Mastercard, карту можно выпустить в любом российском банке). Это значит, что те пенсионеры, у которых остались пенсионные карты в иностранных платежных системах, должны будут их обменять. «КП» отвечает на популярные вопросы, связанные с этим нововведением.

1. Всех ли коснутся перемены?

Всех, кто получает деньги от государства. С 1 июля 2018 года бюджетники уже перешли на такую систему. Многие пенсионеры - тоже. Процесс перехода идет постепенно еще с 2017 года. При этом пенсионер может выбрать любой понравившийся ему банк и выпустить карту «Мир» именно там.

2. Зачем такая обязаловка?

На то есть несколько причин. Во-первых, государству важно развить собственную платежную систему. А для этого ее надо наполнить деньгами. Пенсии - очень большой источник. Расходы ПФР на выплаты пенсий и социальных пособий оставляют около 8 триллионов рублей в год. Во-вторых, нельзя рисковать сбережениями самых слабо защищенных граждан. Международные платежные системы опасны тем, что они управляются на Западе. В случае ужесточения санкций (как это было в Иране) деньги могут быть заморожены на счетах. Такими картами нельзя будет расплатиться. А системой «Мир» управляет отечественная организация - Национальная система платежных карт. При ее использовании таких рисков нет.

3. А если я не хочу карту «мир»?

Тогда можно получать деньги либо через почту (на дому или в отделении почтовой связи), либо попросить перечислять средства на счет в своем банке. Для этого нужно сообщить в ПФР реквизиты счета. А затем получать деньги либо в кассе, либо внутри своего же банка переводить деньги с одного счета на другой. Это можно сделать в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

4. Можно ли бесплатно перекинуть деньги с «Мира» на карту того же банка с системой VISA или MasterCard?

Это зависит от условий конкретного банка. Обычно переводы внутри одного банка бесплатны и нет ограничений по сумме.

За отправку денег в другой банк, как правило, берут комиссию. Но некоторые банки устанавливают минимальный лимит, который можно отправить бесплатно. К примеру, в Почта Банке можно бесплатно перевести до 10 тысяч рублей на карту другого банка.

5.Не окажется ли так, что пенсионеры с картами VISA и MasterCard с 1 июля не получат деньги на их пенсионную карту?

Подавляющее большинство пенсионеров уже перешли на карты «Мир». Однако списки людей, еще не сделавших это, в банках есть. И они заблаговременно оповещают людей о том, что им следует поменять карту. «В основном поменять карты нужно пенсионерам, которые начали получать пенсию в 2016-м - начале 2017 года, у которых еще не истек срок действия старой карты», - уточнили в пресс-службе Почта Банка.

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Теперь все выплаты будут поступать исключительно на карту "МИР"

В ПФР (Пенсионном фонде России) сообщили, что с этого года пенсии будут поступать только на карту "МИР". Пенсионерам, которые получают выплаты с июля 2017 года, банки выдавали эти карты автоматически. Всем остальным, кто все еще получает пенсии через другие платежные системы, придется оформить карты "МИР" до 1 июля 2020 года. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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