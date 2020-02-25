Политэкономист Андрей Суздальцев: России пора понять, что у нее нет союзников

Старая фраза про то, что у России только два настоящих союзника - армия и флот, повторяется сегодня на все лады. Но формально наша страна состоит в множестве образований, объединяющих страны бывшего Советского Союза. Зачем это нужно и чего на самом деле это стоит России, «КП» разбиралась с доцентом Высшей школы экономики, политэкономистом Андреем Суздальцевым.

СОСЕДИ НАС ВОСПРИНИМАЛИ КАК СВОЙ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК

- Запад постоянно упрекает Путина, что он хочет возродить СССР. Но сейчас вообще возможны какие-то настоящие союзы на постсоветском пространстве?

- Они изначально были невозможны, у стран были слишком разные цели. Шла речь о возрождении советской производственной кооперации, но это было очень наивно. Мы в 90-е решали проблемы своей безопасности, России нужен был дружественный «пояс» вокруг границ, и ради этого она шла на большие уступки. Хотя ясно было, что политические элиты наших соседей не заинтересованы ни в какой интеграции. Они стали президентами и министрами, и им совсем не улыбалась русская интеграционная система, которая вернула бы их в стадию зависимости от Москвы.

- Получалось, что это изначально была экономически нежизнеспособная политика?

- Да, хотя в этих странах она хорошо воспринималась населением, которое думало, что вот сейчас их президент подпишет соглашение с Россией и будет, как при СССР, - дешевый газ, дотации и все остальное. Украина, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан всегда воспринимали Россию как сырьевой придаток.

- Мы недавно отпраздновали 20 лет Союзного государства. Россия и Белоруссия хоть сколько-то продвинулись на этом пути?

- Никакой интеграции нет. Путин сказал, что из Союзного договора выполнено 10 процентов. А что это такое? Это, например, часть, по которой граждане двух стран могут трудоустраиваться друг у друга. Но россияне в Белоруссии не работают, они туда ездят как туристы. А вот в России работает много белорусов. И это тоже одна из скрытых форм нашей дотации.

При этом Белоруссия не поддержала нас в контрсанкциях 2014 года и использует это для своего обогащения - через ее территорию к нам идет почти вся санкционка. У нас нет ни одной совместной корпорации. Нет свободы перемещения товаров и услуг. Белоруссия - мировой лидер по закрытию своего рынка от российских товаров, у нее 18 нетарифных ограничений.

ПРО США МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД СМОЛЕНСКОМ?

- Говорят, что единственный смысл Москве так возиться с Минском - это чтобы через десять лет под Смоленском не стояла база НАТО.

- Ну база НАТО - это сложно. Американцы уже 6 лет как провели на Украине майдан, но баз у них там пока нет. Это дорого, это опасно. Их особо нет и в Прибалтике - так, символические батальоны размещены. Можно говорить лишь об установках ПРО в Польше.

- А чего мы так дергаемся тогда?

- Мы хотели, чтобы рядом было союзное нам государство - такой буфер перед Польшей, ближайшей страной НАТО. И когда начались эти игры в интеграцию, вечные обещания подписать очередное соглашение, просьбы «дайте то и это», мы всегда считали, что надо помогать, поговорить с Лукашенко. И он под символической вывеской союзника не стеснялся в требованиях. Он и сейчас считает, что мы сдадимся. Нефть, которую Белоруссии поставляет Россия, позволяет ей получать половину всей выручки от внешней торговли.

- И почему Россия это терпит?

- Не хочет скандала, после украинского кризиса нам не хочется иметь вторую такую язву. Лукашенко этим пользуется.

ВЕСЬ ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН ЖИЛ НА КОНТРАБАНДЕ В НАШУ СТРАНУ

- Другую интеграционную структуру, ЕАЭС, упрекают в том, что, кроме красивой вывески, никакой пользы для России нет. Скидки даем и свой рынок открываем, а взамен получаем совершенно неадекватный ответ.

- И это делается не очень честно. Когда создали Таможенный союз, отдали таможенную границу нашим братьям - казахам и белорусам. И сразу повалил вал китайской контрабанды. Сколько после этого было трагедий по России, потому что люди в средний, малый бизнес вкладывали деньги, брали кредиты под большие проценты. Власти этого не замечают, они добрые - нате вам белорусы, казахи, те заваливают всю страну китайщиной, а наши бизнесмены вешаются. Весь Восточный Казахстан занимался только контрабандой - гигантские телевизоры вдруг казахские оказались, миллионы пар обуви «казахского производства». Подорвали свое производство...

- И все-таки России зачем этот союз?

- Мы большая держава, нам нужен свой интеграционный архипелаг, все державы его имеют. Союзники нужны, хотя бы формальные. Хотя все понимают, что нет в современном мире союзников. Белорусы нам постоянно тычут Израилем, который спонсируют США. Но Израиль 70 лет воюет в своем регионе за американские интересы, а Белоруссия за 20 лет что сделала для России?

- Есть еще и такая структура как ОДКБ. Она для нас вообще хоть что-то сделала?

- Непонятно. Когда случилось военное столкновение с Грузией, никто из ОДКБ Россию не поддержал. Никто! Или ситуация с Сирией - кто-то нам помог? Армения прислала взвод саперов. Ну спасибо, это благородное дело! И тем не менее считается, что нужно контролировать постсоветское пространство, иначе его будет контролировать Китай, Турция или Польша, кто угодно. Это наша сфера влияния.

- Это реальная задача?

- Реальная, 90 процентов постсоветского рынка - российский рынок, мы должны его удержать. Но это и политическая значимость наша. Вот президент Зеленский, он избрался, вроде всем все доказал, но пока не появился диалог с Москвой, он не был до конца легитимизирован. Даже при поддержке США и прочих. Страна-то его здесь находится, а не в Северной Америке, мы легитимизируем все власти на постсоветском пространстве. Даже те, которые нам противостоят. Или вот скандал с нашими туристами в Грузии. Вроде бы какое мы там имеем влияние? Но тут же выступила президент Грузии Зурабишвили: Россия такая-сякая, но туристов дайте! Мы для них всех - огромный маяк притяжения.

ПРИБАЛТИКУ ПОДВЕЛ ИДИОТИЗМ ИХ ЭЛИТ

- На постсоветском пространстве образовалось два противоположных тупика. Один - Прибалтика, которая не понимает, куда ей дальше идти. Второй - Южная Осетия, Абхазия и Донбасс, которым некуда шагнуть.

- Я не соглашусь, Прибалтика - не тупик, она выбрала путь на Запад, она в ЕС, в НАТО. Они вошли в новый Советский Союз - только западный. Идеологически они в проигрыше, потому что доказывали всем, что, сцепив зубы, они изо всех сил держат русского медведя, который завтра обязательно нападет. Их подвел их же клич «завтра нас оккупируют». Ну кто будет инвестировать в страны, которые завтра оккупируют? И народ оттуда уезжает.

- Люди уезжают не от страха, а от того, что там делать нечего.

- Да, потому что работы нет. Литва колоссально теряет население. Никто не хочет туда вкладывать деньги, лучше уж в Россию вложить. Этот полный идиотизм правящих классов Прибалтики их подвел.

Рис. Валентин ДРУЖИНИН

ДОНБАССУ ТЯЖЕЛО, НО МЫ НЕ МОЖЕМ ЕГО БРОСИТЬ

- А Донбасс?

- Это не единственный случай, когда русский народ живет в разных государствах. Жили в одном, стали жить в шести: Россия, Белоруссия, Украина, Приднестровье, Донецкая и Луганская республики. Ну что теперь? Людей бросать?

- И что делать?

- Держаться! Там наши люди живут. Лучше будет, если их убьют? Новое предложение Зеленского по миру в Донбассе то же самое, что и старые, - выход Украины к границе ДНР и ЛНР с Россией. Если им ее отдать, будет резня. Вот, например, что будет, если Россия уйдет из Крыма? Что Украина будет делать? Украинский язык насаждать, церкви громить? Людей выгонять? Тех, кто там почти триста лет живет? Или 2 миллиона человек просто утопит в Черном море? Они же не примут Украину. Ну пусть Киев так и скажет, что ему нужен не Крым, а карательная экспедиция. Мы должны сохранить население Донбасса от уничтожения, выбора у нас нет.

- Киев в принципе не может выполнить Минские соглашения?

- Развод войск на линии соприкосновения в 400 километров - это фактически заморозка конфликта, никто не погибает, можно жить. «Нет! - говорят в Киеве. - Это долго, это трудно, лучше отдайте нам все». Украина хочет мира на своих условиях, но в мантрах электората Зеленского мир по-украински - это капитуляция России. Они уже обсуждают, как будут наказывать борцов ДНР и ЛНР, у них целый силовой блок по Крыму, это их любимое занятие. Мы воспринимаем это как бред, но в представлении украинского правящего класса Украина должна обязательно победить Россию. Тогда все наладится. Украина не поняла, что в 2014 - 2015 годах проиграла свою гражданскую войну.

- В ближайшие десять лет на постсоветском пространстве Россию ждет хоть что-то хорошее?

- Очень много будет зависеть от ситуации в мире. Мы видим, какие проблемы в ЕС, как США оказались в стадии внутренней холодной гражданской войны. Прогнозировать очень сложно, но много зависит и от нас. Каждая наша новая автострада или экономический успех в России - это еще миллион наших сторонников.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ - российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУВШЭ. С 1993 по 2006 год работал в Белоруссии, но после конфликта с местными властями был лишен вида на жительство и депортирован в Россию. Автор более 7000 статей по проблемам российско-белорусских отношений, экономики, внешней политики, контроля над вооружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной политики РФ. Член экспертного совета Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств.