"Омолодила до безобразия": мама Ольги Бузовой выглядит краше дочери

Ольга Бузова никогда не скрывала своего трепетного отношения к маме. Поющая ведущая, заработав первые большие деньги, купила родительнице шикарную квартиру в центре Санкт-Петербурга. В свою очередь, Ирина Бузова души не чает в своих девочках - старшей Оле и младшей Ане. Ради них она готова на все. 58-летняя родительница красавиц, хоть и далека от шоу-бизнеса, но часто дает интервью, в которых не без гордости рассказывает о наследницах. Ирина Александровна, к слову, прекрасно выглядит. Однако на недавних фото ее и вовсе не узнать.

Ольга Бузова разместила в блоге трогательное фото с мамой. "Пока живут на свете наши мамы, мы остаемся малыми детьми. Берегите своих родных. Мамочка, я тебя очень сильно люблю!", - подписала фото певица.

Все бы ничего, вот только на снимке Ирину Бузову не узнать. Вместо эффектной женщины перед взором поклонников предстала девушка-подросток. В итоге, казалось бы, безобидный семейный кадр привел в замешательство поклонников звезды "Дома-2".

Под публикацией разгорелись ожесточенные споры. Фолловеры обратили внимание не на семейную идиллию, а на лицо мамы. Одни обвинили Ольгу в том, что она "до безобразия омолодила маму", сделав женщину просто неузнаваемой. Другие вообще заявили, что звезда скандальной телестройки выдает за свою маму "непонятную тетку".

buzova__and_lazarev_fan Ирина Бузова с дочками Анной и Ольгой

"Да не, это не ее мама. Мама у нее выглядит по другому. Это другая тетка какая-то", "Это ее мама? Почему она выглядит моложе Ольги?", "Маму сильно отфотошопили", "У мамы лицо младенца", "Я думала, это подросток", "Да это не мама, не может быть", "Я просто в шоке", "Бузова в погоне за идеальной картинкой перестаралась с ретушью лица мамы", "Господи, это ее мама, просто отфотошопила слишком", "У Ани в сторис мама с морщинами, с мешками под глазами, обычная тетка в возрасте, а тут как девчонка", - гневаются подписчики.

Отметим, мама Ольги Бузовой живет в Санкт-Петербурге в купленной дочкой 100-метровой квартире. Ирина Бузова прожила с отцом певицы 20 лет, но в 2009 году пара приняла решение развестись. "Папа - самый верный фанат дочек. Дочки уже жили самостоятельно, когда мы разъехались. Игорь работает в компании дочери инженером", - отзывалась об экс-избраннике Ирина. Женщина в настоящее время работает в стоматологической клинике, занимая пост заместителя главврача.