"Что же я творила?": еле стоящую на ногах Ольгу Бузову под руки увели в гримерку

Ольга Бузова работает на износ. Певица не раз сообщала, что ее гастрольный график расписан на год вперед, а во время выступлений она выкладывается по полной программе. Даже в День всех влюбленных артистка провела не рядом с любимым Давидом Манукяном, а на сцене.

Ольга Бузова удивила публику странным поведением. Звезда давала большой концерт в Брянске. На сцене звезда пела и плясала на радость благодарным зрителям, да так, что после шоу еле стояла на ногах.

34-летняя артистка сменила несколько образов, один эротичнее другого. Сначала ведущая "Дома-2" предстала в розовом боди, потом переоделась в серебристый наряд, расшитый камнями, а затем вышла на сцену в бордовом купальнике.

buzova86_fan_life Поющая ведущая в деле

После шоу в соцсетях появился ролик, где поющая ведущая еле стояла на ногах. Она буквально не могла сделать и шагу самостоятельно, поэтому двое помощников практически донесли красавицу до гримерки.

"Что же я творила? Я отжигала?", - расспрашивала мужчин артистка. Они что-то неразборчиво отвечали ей в ответ.

Публика стала бурно обсуждать увиденное. Одни пожалели свою любимицу и посоветовали беречь себя, а другие заявили, что Бузова "слишком переигрывает".

Как бы то ни было, совсем скоро Оля выступит перед жителями Калуги. "Сегодня жду вас всех на своем шоу", - обратилась она к поклонникам.

А чуть ранее разместила трогательное видео, в котором показала свой гостиничный номер, украшенный цветами и красными сердечками. Это Давид Манукян не забыл про свою девочку и таким образом поздравил ее с Днем всех влюбленных.

Сама Бузова тоже порадовала жениха. Поющая ведущая воплотила одну из самых популярных мужских фантазий. Она опубликовала фотографию, на которой предстала в пикантном костюме. Певица нарядилась медсестрой. Она надела шелковое мини-платье с глубоким декольте, лаковые лодочки и чепчик. Пикантности образу добавляли белые чулки в сеточку. "А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?", - кокетливо обратилась Бузова к Давиду.

В кадре звезда "Дома-2" приподняла подол белого платья и эротично поправляла подвязку. После чего поздравила всех с праздником и отметила: "Уметь любить - это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это".