2020-02-14T14:44:40+03:00
Звезды

Чулки в сеточку и супер-мини: Ольга Бузова нарядилась медсестрой и вызвала оторопь

Поющая ведущая воплотила одну из самых популярных мужских фантазий
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова необычно поздравила своего любимого мужчину с Днем святого Валентина.Ольга Бузова необычно поздравила своего любимого мужчину с Днем святого Валентина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ольга Бузова необычно поздравила своего любимого мужчину с Днем святого Валентина. В честь праздника поющая ведущая нарядилась в костюме медсестры. Давид Манукян доволен, а вот подписчики артистки в соцсетях негодуют.

Ольга Бузова воплотила одну из самых популярных мужских фантазий. Она опубликовала фотографию, на которой предстала в пикантном костюме. Певица предстала перед публикой в наряде медсестры за 900 рублей из секс-шопа. Она надела шелковое мини-платье с глубоким декольте, лаковые лодочки и чепчик. Пикантности образу добавляли белые чулки в сеточку.

"А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?", - обратилась Бузова к Давиду Манукяну.

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Ольга Бузова необычно поздравила своего любимого мужчину с Днем святого Валентина
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После чего поздравила всех с праздником и отметила: "Уметь любить - это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это".

В кадре звезда "Дома-2" приподняла подол белого платья и эротично поправляла подвязку. Однако не все подписчики восторженно откликнулись на образ Бузовой. У многих внешний вид Оли вызвал оторопь и публика раскритиковала артистку в пух и прах.

"Почему снялась она, а стыдно мне?", "Вы совершаете ту же ошибку, что и в прошлых отношениях. Все на показ, смотрите на меня, какая я. Вам не кажется, что этот наряд - личное? Снимите уж видео, как вы подарили себя Даве", "Зачем это показывать на всю страну?", " Зачем 14 млн подписчикам показывать интимные подробности?", "Наверное, сейчас добавит и весь интимный процесс", - гневаются обыватели.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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