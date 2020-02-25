2020-02-25T20:23:01+03:00
Звезды

«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео

Артистка презентовала ролик на песню «Новый Рим»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кадр из нового видеоклипа Светланы Лободы.Кадр из нового видеоклипа Светланы Лободы.Фото: Youtube
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Новое видео для Светланы Лободы снял ее старый приятель режиссер Алан Бадоев, который славится креативными роликами. На сей раз Бадоев колдовал над видео к песне Лободы «Новый Рим», которая только недавно вышла, но уже побила все музыкальные чарты.

В новом видео длинноногая Лобода лихо перевоплощается из кровожадного зомби в «королеву диско».

- «Круто! Напоминает «Американскую историю ужасов. Вы умеете удивлять», «Это просто пляски зомби!», «По фильму «Проклятие» сняли клип. Там главная героиня тоже так тусовалась», «Я так полюбила эту песню. А к клипу привыкнуть надо», — пишут в Инстаграме Светланы Лободы ее поклонники.

Кстати, один из фанатов артистки заметил, что в кадре засветилась шуба скандального рокера , солиста группы «Рамштайн» и предполагаемого отца младшей дочери Лободы Тилля Линдеманна.

LOBODA - Новый Рим (Премьера клипа, 2020)..

Интересно, конечно, как Светлана отнеслась к последнему сольному клипу Тилля, который в свои 57 лет внезапно попробовал себя в качестве актера видео для взрослых.

Напомним: по итогам прошлого года 37-летняя Светлана Лобода стала самой популярной певицей и одной из самых дорогих артисток на постсоветском пространстве. Говорят, гонорар певицы вырос за прошлый год на 20 тысяч евро. И организаторы готовы платить звезде по 70 тысяч евро за выступление, поскольку Лобода привозит крутое шоу и собирает аншлаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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