Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-03T11:25:37+03:00

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Пресненский суд Москву приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу, известного под псевдонимом Макс Стеклов, к пяти годам колонии общего режима.

Жителя подмосковных Люберец признали виновным в экстремизме из-за поста в Twitter, в котором он призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Подсудимый проходит по статье "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично".

Сайт kp.ru писал, что скандальный пост появился в соцсетях 31 июля, а уже 5 августа его автора арестовали. Следствие провело психолого-лингвистическую экспертизу, с помощью которой специалисты и распознали в сообщении призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

"Приговором суда Владиславу Синице назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщается на сайте СК.

ИСТОЧНИК KP.RU