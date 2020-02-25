Коронавирус в Европе: Заморожены съемки блокбастера «Миссия невыполнима», закрыты театры оперы и музеи

События последних дней в Италии все больше напоминают начало итальянского сборника новелл средневековья «Декамерон». Но если в XIV веке Апеннинский полуостров страдал от чумы, то в XXI веке - от китайского коронавируса. Приостановка авиасообщения с Китаем не спасли Европу от неизвестной инфекции. Вирус COVID-2019 выявляют теперь не только у представителей азиатских государств, но и европейцев. В Италии от вирусной пневмонии умерло уже семь человек. Число зараженных перевалило за 230. На севере страны в пяти регионах — Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Пьемонте, Эмилия-Романья — на неделю отменены занятия в школах и университетах.

Премьер-министр Италия Джузеппе Конте заявляет, что Рим справится с эпидемией, поэтому пока действие Шенгенского соглашения приостанавливаться не будет. Но власти Хорватии и Словении уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в северные регионы Италии — Ломбардию и Венето, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Что и где в Европе отменяется из-за эпидемии?

Италия

- Киностудия Paramount Pictures приостановила съемки седьмой части блокбастера «Миссия невыполнима». Они должны были проходить в Венеции. Такие меры приняты в качестве предосторожности и безопасности актеров и съемочной группы.

- Власти Венето досрочно закрыли ежегодный Венецианский карнавал в воскресенье. Фестиваль должен был завершиться только 25 февраля.

- Из-за угрозы эпидемии коронавируса закрыты известные театры «Ла Скала» в Милане и «Ла Феличе» в Венеции. В регионах Ломбардия и Венето на время прекратили работу музеи и художественные галереи.

- Российский пианист Денис Мацуев перенес на неопределенный срок гастроли в Болонье и Риме.

На испанском острове Тенерифе изолирован отель, где останавливался 60-летний итальянец вместе с супругой.Фото: REUTERS

Испания

- На испанском острове Тенерифе изолирован отель, где останавливался 60-летний итальянец вместе с супругой. В гостинице они провели около недели. А после этого у мужчины был выявлен коронавирус. Сейчас он находится в испанской больнице. Теперь почти тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace запрещено выходить за территорию.

Тем временем в Германии

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что немецкие власти напуганы ростом заразившихся коронавирусом в Италии. В данный момент в Германии зафиксировано 16 случаев заражения китайской инфекцией. Все заболевшие контактировали непосредственно с китайцами, прилетевшими из провинции Хубэй, где впервые вспыхнула эпидемия вируса COVID-2019.

Министр не исключил, что в качестве борьбы с коронавирусом Берлин может ввезти запрет на въезд в некоторые города Германии и отменить крупные мероприятия. Об изоляции целых городов пока речь не идет.

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