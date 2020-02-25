Руслан Белый: Мои старые шутки в КВН про военные самолеты в Юрмале сейчас вызвали бы международный скандал

«КВН — ОТМАЗКА ОТ СТРОЕВОЙ»

Когда мы на радио «КП» стали думать, кого же позвать в праздничный эфир на 23 февраля, выбор сразу пал на Белого. Мало того, что программа получилась бы смешной, так еще и концептуальной. Руслан мало того, что закончил Воронежский военный авиационно-инженерный университет, так еще и 5 лет отслужил по контракту. Но когда наш продюсер Ирина набрала капитана Белого, тот ответил отказом. Мол, дел по горло, ни минуты свободной нет. Тогда Ира пустила в ход тяжелую артиллерию...

- Ирина сказала, что мы земляки, - улыбается комик. Как вы уже поняли, Руслан все-таки пришел на радио «Комсомольская правда». С этой истории мы и начали наш разговор:

- Я про себя подумал: «О, начинается воронежская тема». Говорю: «Откуда вы?» Она: «Из Боброва». О, интересно! Дальше выяснилось, что мама Ирины преподавала у меня математику. Но меня тут порадовало не это. Меня вдохновил сам факт того, что Ирина уехала из Боброва. Поэтому я и пришел. Я большой фанат молодых людей, которые амбициозны, и покидают маленькие провинциальные города нашей Родины в поисках самореализации.

- А хорошего чего в этом? В Боброве кто остался? Вы уехали, Ира уехала.

- Бобров прекрасный город. Когда слоны умирают, они уходят в долину смерти. Я считаю, что Бобров такой город. Туда надо жить ехать в старости.

- Для вас трамплином в карьере стал военный университет. Точнее то, что вы увлеклись там КВНом. Как в армии увлекаются КВНом? От безысходности? От скуки?

- Все банально. Тогда КВН был на хорошем счету в рамках вот этих всех студенческих мероприятий. Военный вуз не исключение. И дабы не маршировать строем, не подметать плац или там не участвовать в социальных нагрузках, ты такой: «Я буду играть в КВН!». Желающих было много. Человек 40 от нас на игры ездило.

- А как дошутиться от казармы до высшей лиги КВН?

- В высшей мы не играли. Играли в премьер-лиге, ездили на фестиваль в Юрмале «Голосящий Кивин». Ну, как? Надеваешь форму, придумываешь какие-то шутки. Я к КВНу имею мимолетное отношение, я в него поиграл немножко. Мы очень стереотипно шутили. Местами смешно, не спорю, но очень стереотипно.

- Но у вас была классная шутка на Юрмале, что время полета МИГ-29 от Воронежа до Юрмалы 12 минут.

- Да, старая добрая шутка.

- Как вы думаете, в наши дни на нее бы обиделись в той же Юрмале. Могла бы эта шутка спровоцировать международный скандал?

- Конечно. Забавно, как со временем все приобретает контекст. На тот момент в целом шутка была безобидная. И плюс она была обращена к Лайме Вайкуле, поэтому это все нивелировало. В любой ужасный поступок добавь женщину, и все становится во имя любви. Кстати, когда после игры наша команда пришла на банкет, все говорили Лайме: «О, смотри, твои идут!»

- Вы закончили авиационно-инженерный вуз. Кем бы вы сейчас были — инженером или летчиком?

- Ни то, ни другое. Метеорологом! К управлению самолетами я никакого отношения не имею. После окончания учебы я не поехал на просторы нашей Родины. Чему (как ни патриотично это не звучит) я невероятно рад. Потому что я остался в месте, в котором все знаю. Мне не пришлось менять дислокацию, людей, бытовые условия. Потом устроился на кафедру лаборантом. Была идея написать диссертацию. Я до сих пор хочу. Когда будет очень много времени, на старости лет я напишу, наверное. Я хотел написать диссертацию по поводу военного этикета, формы одежды и так далее. Мне не очень нравится, как сейчас выглядят военные эстетически по форме. На мой взгляд, наши военные выглядят достаточно неброско. А офицер российской армии, у которого мощные амбиции, должен выглядеть достойно и красиво. Это не он должен оборачиваться на женщин, а они на него.

КВН Руслан Белый со своей командой в Юрмале..

«КОМИКАМ НЕ МЕСТО В ПОЛИТИКЕ»

- Вы бы хотели, чтобы военный стал следующим президентом России

- Ни в коем случае. Мне кажется, что человек должен быть более широких взглядов. Кстати, я бы не хотел, чтобы и комик стал президентом.

- А у соседей вон Зеленский глава государства...

- Ну, думаю, это больше такая безбашенная победа демократии. Это неплохо, на мой взгляд, но не думаю, что это надолго.

- А у нас вон Шнуров пошел в политику.

- Ну пошел.

- Будете голосовать за Шнура?

- Нет. Он же просто эпатирует. Не думаю, что у него большие политические амбиции.

- В шоу «Прожарка» вы назвали Юрия Дудя рекламной шлюхой. А Шнурова, по вашему мнению, можно назвать политической шлюхой?

- Нет.

- Думаете, Сергей по доброте душевной пошел в партию роста?

- Возможно, они сели с админами, провели исследования, что кликабельность Шнурова в интернете упала в два раза. И теперь, чтобы продолжать собирать стадионы, ему нужен какой-то инфоповод. Возьмите, к примеру, Ксению Собчак. Она пошла в президенты, а теперь у нее шоу на Первом, в ютьюбе миллионы просмотров. В современном мире очень сложно оставаться принципиальным. Вообще. Поэтому не будем их винить.

Руслан Белый на сцене.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Ни в коем случае. Я ничего не знаю. Я не знаю, как устроен парламент, не знаю законодательную, судебную систему. Я не знаю, что людям надо. Я не знаю, сколько стоит хлеб, простите.

- Странно слышать от стендап-комика, что он не знает, что волнует людей. Как же вы шутите о том, что волнует народ?

- Вы немного путаете подразделения в стендап-комедии. Есть комедия наблюдений, когда просто ты увидел, и об этом пошутил. А есть внутренняя комедия. Сейчас я все больше шучу о внутренних переживаниях и своих демонах. Я не знаю, сколько стоит хлеб и проезд на метро не потому, что зазнался и зажрался. Моя жизнь так устроена. Когда-то я знал, где подешевле поесть, переночевать. Но сейчас, к счастью для меня, моя жизнь изменилась. Я не думаю, что я пойму людей, которые получают 15-20 тысяч. Я не очень понимаю свою мать. У нее пенсия 11 тысяч. Но при этом она сильно гордится нашей властью. Я этого не очень понимаю. Для меня это стокгольмский синдром.

- Вы же ей помогаете? Она не живет на эти 11 тысяч?

- Знаешь, легко помогать матери, которой ничего не нужно.

- А кем она работала до пенсии?

- Поваром. У меня отец военный, они всю жизнь жили в гарнизонах. Он летал, она работала в военных столовых.

- В интервью Дудю вы говорили, что вашей маме хотелось бы, чтобы вы пели песни о любви...

- Я думаю, ей не нравится 99% моих шуток, какие слова при этом использую, обороты, фразеологизмы и какие темы. А мне это очень нравится. Значит, я на правильном пути.

- Ее позиция: «Руслан, я не хожу на твои концерты»?

- Они когда-то с отцом были, когда у меня был в Воронеже самый первый концерт. А сейчас, да, я сам особо не зову. Думаю, что ей не понравится. Она будет сидеть и переживать, что я такое говорю, нежели радоваться, что на меня пришло пять тысяч человек.

- А отец как к вашим шуткам относился? Он же был суровым военным человеком.

- Нормально. Он не сильно переживал на тему, чего я шучу, как и какими словами. Он больше переживал, состоялся ли я как личность. Нормальная отцовская позиция.

StandUp. Руслан Белый - Про гражданскую позицию и толерантность..

«СТЕНДАПЕРОМ МОЖНО СТАТЬ И В 80»

- Есть оптимальный возраст, когда нужно начинать заниматься стендапом? Если сорок, ты можешь начать?

- Хоть в восемьдесят! Выступления возрастного комика строятся на его жизненном опыте достаточно богатом. И в нем уже есть философия. А материал совсем молодых стендаперов забавен их наивностью и выбором тем. Публика, особенно закомплексованная, часто говорит: вот у них только про сиськи и письки. Но что еще должно интересовать 20-летнего человека? Особенно парня. Я помню себя в 20 лет. Меня только женщины и интересовали, все.

- А сейчас что интересует? Женщины?

- Они все еще в списке, но появился список.

- Озвучьте его!

- Что меня волнует? Мое внутреннее состояние к сорока годам, ощущение гармонии, которая во мне то есть, то нет. 40 лет — это критический возраст осознания себя в жизни.

Мне нравится вычурность. А людей бесит, когда я говорю о своем благосостоянии, что вот у меня BMW, я так классно живу и я молодец. А ведь я правда молодец. Я имею в виду, что я ничей ни сын, ни внук, у меня не было плацдарма. Я в своей жизни сильно рискнул, бросил карьеру военного. И переехал в Москву. Был момент, когда я спал на вокзале, прикиньте!

- Вот решил человек стать стендапером, что ему делать дальше?

- Пишешь какие-то шутки и идешь, ищешь в своем городе «Открытый микрофон». Приходишь. И тут два варианта: либо ты сильно разочаровываешься, понимаешь, что это не твое. Либо у тебя неплохое первое выступление. И ты на радостях идешь домой и пишешь еще. И еще.

- А вы в фильме «Джокер» смеялись над шутками главного героя?

- Ну, там же не про комедию.

- Там были его выступления в стендап-клубе.

- Они там носили больше философский характер, нежели просто смешно.

- У шуток Джокера был бы успех в реальном мире?

- Думаю, да, почему нет? Люди любят убогих, особенно в России.

Руслан Белый - Теория происхождения мужчин и женщин..

«У КОМИКОВ РЕЗКО ГЛУПЕЮТ ЖЕНЫ»

- Критики упрекают вас, что вы не шутите на острые темы...

- У каждого комика есть шутки про власть, про политику. Они просто не имеют массового характера. Давай так, в двадцать лет политика в моем списке была на последнем месте. Мне было плевать, кто президент, все ли социальные нормы выполняются и так далее. Мне было плевать. Я хотел найти общедоступный алкоголь, выпить его, найти женщину и прекрасно провести время. Вот что я хотел.

- И за 20 лет ничего не поменялось.

- Ну, сейчас такое желание, конечно, возникает, однако гораздо реже. Но у меня по-прежнему не на первом месте, что там у нас в стране творится. У меня сейчас на первом месте моя внутренняя гармония. Борьба с плохими силами. Ночной и дневной дозор. Хотя я безусловно замечаю, что новое поколение выходит на собрания и митинги. Ни фига себе, журналиста Голунова отбили. И выясняется, что он ни к каким наркотикам не имеет отношения! А так чувак мог уехать на двадцать лет! В этом ключе что-то меняется, и это хорошо.

- Молодой стендапер Александр Долгополов, который шутил про религию и власть, недавно уехал в Израиль, когда его шутками заинтересовалась полиция. А есть другой пример молодого таланта — Алексей Щербаков, который шутит на бытовые темы. По вашему мнению, кто из них круче?

- Мне не нравится ни тот, ни тот. И это нормально. Хотя я невероятно рад его успеху. Он такой простой парень от сохи, все дела...

- И в ВДВ служил.

- Он этим не особо бравирует. Просто у него очень понятный юмор.

- Как и у вас. Хотя у него двое детей. В отличие от вас...

- И у него глупая жена, как и у всех комиков, у которых есть жена. Мы недавно смотрели выступление комика. Он женатый. И начал рассказывать, что его жена глупая. О, и у него жена потупела… Кстати, может, поэтому я не хочу жениться? Не хочу себе глупую жену.