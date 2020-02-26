2020-02-26T08:18:57+03:00
Общество

Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране

Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заместитель министра стоит простоял всю конференцию рядом с начальникомЗаместитель министра стоит простоял всю конференцию рядом с начальникомФото: Кадр видео
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В министерстве здравоохранения Ирана сообщают о мерах по борьбе с коронавирусом, но эти меры не работают даже в стенах правительства. "Отличился" заместитель министра Ирана Ирадж Харирчи. На пресс-конференции, где рассказывали, кстати о том, как страна решает проблему инфицирования COVID-19, Харирчи стоит без медицинской маски. И это при том, что у самого явные признаки простудного заболевания. Заметим, на следующий день он признался в том, что заразился опасной болезнью.

До этого он посещал заболевших коронавирусом. Когда похожие симптомы появились у самого, сажать себя на карантин чиновник и не подумал. Он продолжил контактировать с коллегами, журналистами, народом. На кадрах с пресс-конференции главы министерства здравоохранения, его зам стоит без маски (!) рядом со своим начальником и обильно потеет. Не известно, какая была температура у замминистра в тот день, но его явно бросало в жар и он постоянно стирал платком пот со лба.

Властей Ирана обвиняют в недостаточных мерах по блокированию распространения вируса, а также в сокрытии реальных данных о заболевании в стране. По данным на 26 февраля в Иране от коронавиурса погибли 15 человек - это самый высокий показатель в мире помимо Китая (здесь число погибших достигло 2715). Заражены в Иране 96 человек. Соседние страны, включая Ирак, Афганистан и Турцию, приостановили поездки в Иран и ввели ограничения для путешественников из Ирана.

Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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