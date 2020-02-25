2020-02-25T19:21:45+03:00
В мире

Госсекретарь США обвинил Иран в сокрытии "важной информации" о распространении коронавируса

В Иране погибло от коронавируса уже 16 человек - это самый высокий показатель за пределами Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк Помпео считает, Китай и Иран скрывают данные о коронавирусеМайк Помпео считает, Китай и Иран скрывают данные о коронавирусеФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что власти Ирана скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране. По его версии, в Иране и Пекине в СМИ из-за цензуры замалчивают информацию о реальном положении дел. Врачам также запрещено разглашать данные о заболевших, считает Помпео.

- Соединенные Штаты глубоко обеспокоены информацией, свидетельствующей о том, что иранский режим мог скрыть важные сведения о вспышке в этой стране,- приводит его слова Reuters.

В Иране по данным на 25 февраля от коронавируса погибли 16 человек. Это самый высокий показатель смертности за пределами Китая. В КНР с декабря, ученые считают, что распространение вируса началось с середины месяца, по 25 февраля, заразились 80 000 человек, погибли 2663 человек.

Среди европейских стран наибольшее число заболевших в Италии. Вирус изначально распространялся на севере страны. Но из-за перемещения людей, болезнь завезли и на юг - общее число инфицированных превысило 280, погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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