Госсекретарь США обвинил Иран в сокрытии "важной информации" о распространении коронавируса

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:21:45+03:00

В Иране погибло от коронавируса уже 16 человек - это самый высокий показатель за пределами Китая

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что власти Ирана скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране. По его версии, в Иране и Пекине в СМИ из-за цензуры замалчивают информацию о реальном положении дел. Врачам также запрещено разглашать данные о заболевших, считает Помпео.

- Соединенные Штаты глубоко обеспокоены информацией, свидетельствующей о том, что иранский режим мог скрыть важные сведения о вспышке в этой стране,- приводит его слова Reuters.

В Иране по данным на 25 февраля от коронавируса погибли 16 человек. Это самый высокий показатель смертности за пределами Китая. В КНР с декабря, ученые считают, что распространение вируса началось с середины месяца, по 25 февраля, заразились 80 000 человек, погибли 2663 человек.

Среди европейских стран наибольшее число заболевших в Италии. Вирус изначально распространялся на севере страны. Но из-за перемещения людей, болезнь завезли и на юг - общее число инфицированных превысило 280, погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU