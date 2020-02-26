2020-02-26T14:39:35+03:00
Наука

Звезда Бетельгейзе, угрожающая Земле концом света, вдруг стала ярче

Подготовка к катаклизму галактического масштаба то ли затягивается, то ли ускорилась
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Красный гигант Бетельгейзе снова норовит стать одной из ярчайших звезд на небосводе.Красный гигант Бетельгейзе снова норовит стать одной из ярчайших звезд на небосводе.
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Американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University) и их коллеги из Техаса (Texas A&M University) проинформировали астрономическое сообщество - через сеть Astronomers Telegram: звезда Бетельгейзе перестала тускнеть и набрала прежнюю яркость в видимом диапазоне. Спустя пару дней подобное «воскрешение» было замечено и в инфракрасном спектре.

С Бетельгейзе происходит нечто загадочное и пугающее.

С Бетельгейзе происходит нечто загадочное и пугающее.

Напомню. Бетельгейзе сильно напрягла наблюдателей в начале 2020 года, явив невиданные прежде изменения в своем поведении. Звезда словно бы испускала дух - стала тусклее более, чем в два раза. Что предвещало её скорое превращение в сверхновую. То есть, предвещало взрыв, который должен был бы последовать за дальнейшим снижением блеска.

А Бетельгейзе вдруг стала ярче. Стремительно стала — за какой-то месяц. Теперь астрономы ломают головы, пытаясь понять, что же с ней происходит. То ли звезда тускнела в силу своего «образа жизни», в процессе которой она пульсирует - периодически раздувается и сжимается и при этом набирает и снижает светимость. То ли звезду что-то заслоняло - возможно, даже облако пыли, выброшенное ею самой. Или усиление света свидетельствует о том, что катаклизм стал ближе — начал стремительно развиваться в ядре звезды?

Бетельгейзе чем-то "стреляет" время от времени.

Бетельгейзе чем-то "стреляет" время от времени.

О странном поведении Бетельгейзе, о прогнозах на её ближайшее будущее и о том, чем конкретно грозит человечеству взрыв звезды, читайте тут.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Видна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии от 495 до 650 световых лет от Солнца.

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила и в 20 раз тяжелее. Если поместить её в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Вспышка от взрыва Бетельгейзе озарила бы чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные Бетельгейзе, способны уничтожить жизнь на планетах у звезд, расположенных в нескольких десятках световых лет от нее. Если конечно, жизнь там имеется.

Бетельгейзе огромна, горяча и непредсказуема.

Бетельгейзе огромна, горяча и непредсказуема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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