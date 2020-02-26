Виталина Цымбалюк-Романовская - об Армене Джигарханяне: Его так называемые друзья довели до состояния недееспособности

Армен Джигарханян со скандалом развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской в 2017-м. За время их брака актер сделал молодую жену директором своего театра. Но после ссоры обвинил в мошенничестве.

Недавно, прервав молчание, Виталина вышла на телевидение с неожиданным признанием.

«Дорогой Армен Борисович, мой любимый Джигочка! Пошел третий год, с тех пор как мы расстались. Правильно сказать - потеряли друг друга. Ты был и остаешься главным человеком в моей жизни, моим единственным мужем, - заявила пианистка в эфире. - Я знаю, что ты не любишь прощаться, но, если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Прости меня!»

Виталина рассказала, что когда-то уговорила народного артиста пройти обследование, чтобы родить от него ребенка: «Ему уже было 75 - 76 лет. Оказалось, поздно...».

«Комсомолка» решила выяснить, как отреагировали на этот крик души сам Джигарханян и его близкие и возможно ли примирение.

«Полузабытая мадам ищет внимания»

- Я не очень верю в искренность Виталины: она слишком часто меняла маски, - высказал свое мнение «КП» приемный сын артиста Степан Джигарханян. - Полузабытая мадам хочет внимание к себе вернуть.

Я был у отца в январе. Вечер в кругу семьи записал на видео и выложил в сеть. А то писали, что якобы он похищен мафией, живет где-то за городом чуть ли не в бункере, что он невменяемый, а то и его вообще нет. Но отец чувствует себя нормально, соответственно своему возрасту. Часто принимает гостей.

- А заново зарегистрировать брак Армен Борисович и Татьяна Сергеевна (Власова. - Ред.) не собираются?

- Такие разговоры были, но это не ко мне вопрос. Воссоединились, и все нормально.

«Передачи ударили по здоровью»

- Армен Борисович не видел откровений Виталины, - уверен друг артиста Артур Согомонян. - Эти передачи в свое время по его здоровью сильно ударили и по нервам. Теперь он не смотрит телевизор.

- Ходят слухи, что Армен Борисович попросил прекратить уголовное преследование Виталины (Джигарханян считает, что не получил денег от продажи половины своей квартиры и что Виталина незаконно снимала средства с его личного счета. - Ред.).

- Никаких распоряжений на сей счет он не давал.

- Уголовное дело по статье «мошенничество» не закрыто, - объяснил «КП» адвокат артиста Евгений Парфенов. - Деньги, которые Виталина присвоила, никто не вернул. Привезла бы их - тогда, конечно, смысл был бы поговорить. Армен Борисович не кровожадный человек.

«Мы превращались в пошлый музыкальный театрик»

- С Арменом Джигарханяном я на телефонной связи, - рассказал «КП» режиссер-постановщик Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Виноградов. - Периодически наш директор к нему ездит. Джигарханян в курсе всего, что происходит в театре.

У него все хорошо. Находится под постоянным наблюдением врачей. Семья рядом. После скандальных событий наладили более-менее работу. У нас новый репертуар после ухода этой дамочки (Виталины. - Ред.). Молодые артисты пришли в театр. Посещаем регулярно фестивали. В разы повысились продажи и посещаемость театра, чего при Виталине практически не было.

- С чем это связано?

- С качеством спектаклей! Сейчас все приказы, выпущенные директором театра, дублируются в Департамент культуры. Ни один директор не может ничего ни украсть, ни смухлевать. Виталина выплачивала налоги какие-то, да. Но при этом, например, она планировала спектакль «Игра в джин». Декорация была сделана, а спектакль не вышел. А ведь потратили миллион! И в результате мы сидели с художниками и придумывали, как использовать эту декорацию для другого спектакля. Конечно, она какие-то вещи делала и зарплату платила. Но много и глупостей было. А самое главное, что качество театра сильно падало, мы превращались в местечковый, пошловатый музыкальный театрик.

- Армен Борисович об этом знал?

- Он знал и протестовал против многих вещей. На самом деле Армен Борисович достаточно мягким человеком бывает. Она подходила: «Армен Борисович, так сложно нам сейчас...», жертву играла, он отвечал: «Ну хорошо, главное, поправьте и измените то-то». Он доверял Виталине. А она ничего не меняла, делая по-своему.

Артист не хочет вспоминать о своей бывшей.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

«Нравилось, когда я его так называла»

«КП» позвонила самой Цымбалюк-Романовской.

- Виталина, получили отклик на ваше выступление? Джигарханян как-то ответил, что-то передал?

- Армен Борисович не может ничего передать. Его так называемые друзья довели до состояния недееспособности. Я понимаю, что моего выступления он не увидит и не услышит.

- Приемный сын Армена Борисовича Степан не поверил в искренность ваших слов...

- Смешно слышать это от Степана! Последние 20 лет с Арменом Борисовичем он не общался. И Джигарханян общаться с ним не собирался.

- Своим выступлением вы попросили у Армена Джигарханяна прощения?

- Нет. Я сожалею лишь о том, что наше счастье закончилось. Виноваты природа и стечение обстоятельств.

Я, кроме добра, ничего не сделала для него. Мне лично просить прощения не за что.

- Адвокат Джигарханяна сказал: вот если бы Виталина вернула деньги, ее бы простили...

- Я никому ничего не должна. А эти люди последние два года снимают с его карточки деньги - почему на них не заводят уголовные дела? Я была женой. Он не умеет пользоваться карточкой, все это знают. И это уже поняли следователи. Я, не нарушая никаких правил, в присутствии Армена Борисовича снимала его деньги исключительно для семейного бюджета. Доказала это во всех инстанциях.

Армен Борисович не виноват. Конечно, развод - это не его инициатива. И я думаю, что он уже давно не знает, что происходит.

- А почему вы на телевидении сказали «любимый Джигочка»?

- Я его так называла. Ему нравилось. Он так любил.

- Гонорар вам на ТВ выплатили?

- Ну послушайте, главное, что меня смотрят.

«Симпатизирую молодой жене Петросяна»

- Некоторые считают, что вы пиаритесь на этой истории.

- Я вынуждена себя публично защищать. Недавно вышло несколько программ, в которых про меня говорят чушь люди вроде Татьяны Сергеевны (Татьяна Власова, вторая по счету жена Джигарханяна, дала интервью программе «Судьба человека». - Ред.). Мы с ним жили вдвоем, у нас была нормальная полноценная семья. Были в отношениях как муж и жена, с нами под одеялом никто не сидел. И рассказывать, что и как у нас было, могли только я и Армен Борисович. Но сейчас уже только я.

- Вас сравнивают с Татьяной Брухуновой, молодой женой Петросяна...

- Татьяна, я считаю, человек очень воспитанный, талантливый, тактичный. И, так же как я, достойна находиться рядом с уважаемым человеком. Я очень положительно к ней отношусь.

- Вас не раздражает ее манера хвастаться одеждой в Инстаграме?

- Это ее личная страничка. Она же ее не навязывает. Главное, чтобы она была профессионалом. Она директор театра, уверена, порядочная и хорошо выполняет свою работу. И когда кто-то из нас показывает личные вещи на страничках, это не повод для публичного осуждения. Мало ли кто чем увлекается в жизни. Между прочим, у меня сейчас тоже есть небольшой проект со стилистами. Поклонники же следят, как мы одеваемся.

- Что сейчас в вашей жизни происходит?

- Секрет. Попозже поговорим. Буду себя беречь, не буду убиваться. Уверена, Армен Борисович по собственной воле никогда бы мне не причинил зла.

- Многие обсуждали ваши отношения с Прохором Шаляпиным и расставание с ним...

- У нас был поначалу какой-то план. А потом... Мы походили, погуляли в парке, посмотрели кино. Ничего в этом плохого нет. Такого периода в моей жизни раньше не было, его возместил Прохор Шаляпин. Не более.

СПРАВКА «КП»

Армен Борисович ДЖИГАРХАНЯН родился 3 октября 1935 года в Ереване. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер (сыграл более 300 ролей). Известна эпиграмма Гафта: «На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян». Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (с 1996 года).

Первая жена (незарегистрированный брак) - Алла Ванновская (1920 - 1966), работала актрисой в Ереванском русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Болела, умерла в психиатрической больнице.

Дочь Джигарханяна от первого брака Елена погибла в 1987 году в возрасте 23 лет (отравилась угарным газом в автомобиле).

Вторая жена - Татьяна Власова. Брак с ней продлился 40 лет. Джигарханян усыновил и воспитал сына Власовой от прошлого брака Степана Джигарханяна.

Третья жена - Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка с Украины (официальный брак - с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года). Но вместе они были около 15 лет.

В сентябре 2019 года Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился с Татьяной Власовой, вернувшейся в Россию из США.