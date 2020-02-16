"Мой любимый Джигочка!": бывшая жена простилась с Джигарханяном

Армен Джигарханян был женат три раза. По иронии судьбы, его последний официальный брак с молодой пианисткой из Киева принес актеру немало душевных и физических страданий. Пожилой артист сильно подорвал здоровье и в последнее время почти не появляется на публике. Виталине Цымбалюк-Романовской тоже пришлось несладко. Роковая блондинка больше не в силах скрывать, что после скандального развода ее гложет чувство вины.

Виталина Цымбалюк-Романовская выступила с покаянием к народному артисту Армену Джигарханяну. Женщина призналась, что не может есть и спать - легче ей становится только после молитвы.

"Дорогой Армен Борисович, мой любимый Джигочка! Пошел третий год с тех пор, как мы с тобой расстались. Я думаю, это даже не расставание, наверное, правильно будет сказать - потеряли друг друга. Я хотела бы тебе сказать, что ты был и остаешься единственным главным человеком в моей жизни, моим единственным мужем. Хочу тебе сказать что я до сих пор люблю тебя... Если бы я могла изменить обстоятельства, я бы обязательно была рядом с тобой", - со слезами на глазах заявила пианистка в эфире программы "Новые русские сенсации".

Бывшая жена актера уверяет, что только с ним она была по-настоящему счастлива, ведь актер научил ее жить. "Я стараюсь жить так, чтобы мне не было стыдно перед тобой", - всхлипывая, сообщила женщина.

Виталина поблагодарила артиста за годы совместной жизни. По ее словам, главная трагедия в том, что они не смогли попрощаться. Поэтому она это делает сейчас: "Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!".

Во время эфира артистка несколько раз срывалась на громкие рыдания. Цымбалюк-Романовская впервые откровенно призналась - выйдя замуж за Джигарханяна, она сожалела только об одном - женщина не смогла подарить любимому ребенка. Создать полноценную семью с престарелым артистом, который был на 40 лет ее старше, не получилось.

"Я думаю, это одна из причин, из-за которой медленно развивались наши отношения. Он понимал, что разница в возрасте критичная. Прямо скажем, она почти недопустимая", - сетует женщина.

Однако втайне Цымбалюк-Романовская надеялась на чудеса современной медицины и даже уговорила народного артиста на обследование, чтобы родить от него ребеночка.

"Ему уже было 75–76 лет. Это было поздно, потому что у него уже состояние здоровья было не очень. Пробовали сдавать анализы. И мне там врачи сказали: «Вы не рассмотрите вариант родить не от мужа?». Я сказала: «Нет, даже не предлагайте мне»", - разводит она руками.

Напомним, Армен Джигарханян в 2017 году со скандалом развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их брак продлился без малого два года. За это время актер сделал молодую жену директором своего театра, но после ссоры обвинил ее в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода престарелый актер тяжело болел и несколько раз попадал в больницу. Он заявил, что не готов простить Виталину. По его словам, она "причинила ему много боли". Позже пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете артиста скрытую камеру и подсматривала за ним.