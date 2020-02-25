Лавров — грузинским журналисткам: «вы больные, девочки»

В женевском отделении ООН (так называется одна из европейских штаб-квартир этой организации), где сейчас проходит международная конференция по разоружению и другие мероприятия, во вторник произошёл неожиданный инцидент. Журналистки грузинских каналов «Имеди» и «Первый» довольно бесцеремонно попытались прорваться к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Последний прибыл в Женеву для серии двусторонних встреч с коллегами из Венесуэлы, Армении и иных государств. Грузинских журналисток же интересовало, приедет ли глава МИД РФ в Тбилиси, где в мае ожидается совещание дипломатов Совета Европы.

facebook.com/maria.zakharova

— Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, — прокомментировала инцидент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав эти действия «жалким зрелищем».

В итоге Лавров коротко, с нотками сострадания, сказал: «Вы больные, девочки» — и проследовал дальше.

В нынешней Грузии многие представители политической элиты считают Россию «оккупантом», а её граждан — «врагами».