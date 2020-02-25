Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:39:47+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помрачением разума" поведение грузинских журналисток, а их самих - мемом. Захарова также заявила, что в отделении ООН в Женеве те "набросились" на российскую делегацию.

В своём Facebook Захарова рассказала, что журналистки "кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру", но в итоге задали только вопрос о том, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси.

- Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал, - также поделилась представитель МИДа.

Мария Захарова назвала выходку грузинской прессы "стилем "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации".

Напомним, что 25 февраля в Женеве проходит 43-я сессия Совета ООН по правам человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал о серии протестов в Тбилиси летом 2019 года. Они начались после срыва грузинской оппозицией и радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы парламента Грузии во время мероприятия.

МИД России заявлял, что оппозиция использовала этот повод для организации беспорядков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/715829" frameborder="0"></iframe> В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU