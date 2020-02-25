Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "помрачением разума" поведение грузинских журналисток, а их самих - мемом. Захарова также заявила, что в отделении ООН в Женеве те "набросились" на российскую делегацию.
В своём Facebook Захарова рассказала, что журналистки "кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру", но в итоге задали только вопрос о том, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси.
- Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал, - также поделилась представитель МИДа.
Мария Захарова назвала выходку грузинской прессы "стилем "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации".
Напомним, что 25 февраля в Женеве проходит 43-я сессия Совета ООН по правам человека.
Ранее сайт kp.ru сообщал о серии протестов в Тбилиси летом 2019 года. Они начались после срыва грузинской оппозицией и радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Их возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы парламента Грузии во время мероприятия.
МИД России заявлял, что оппозиция использовала этот повод для организации беспорядков.
В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU