Наркотическое законодательство должно быть не жестким, а максимально жестким

23 февраля в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков задержали основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александра Литреева. При обыске у него были найдены две таблетки содержащие наркотическое вещество mdma.

Литреев вину признал и был помещен на два месяца в местное СИЗО.

История банальная и говорить тут вроде бы совершенно не о чем. По 228 «наркотической» статье в российских тюрьмах сидят более 300 тысяч человек. Она – самая массовая.

Резонансным екатеринбургский арест стал потому, что арестован был довольно известный человек, да к тому же борец с проклятым режимом. А раз так, немедленно возобновилась кампания за легализацию «легких» наркотиков.

В этой борьбе обычно объединяются и «либералы», и «охранители». Что не удивительно, учитывая схожесть их биографий и образа жизни.

Разбирать все аргументы сторонников смягчения российского наркотического законодательства, просто скучно, они не меняются годами. Ссылаются обычно на европейский опыт, Сталина и гуманизм.

Спорить тоже бесполезно. Адепты легалайза никогда не примут аргументов сторонников жесткого законодательства. Ровно как последние – не восприимчивы к социальным экспериментам своих оппонентов.

Отношение к наркотикам – эта действительно одна из настоящих линий морально-этического водораздела. Тут почти нет полутонов и терпимости, даже в сравнении с общественной дискуссией об отношении к гомосексуальным бракам или, скажем, абортам.

По одну сторону – те, кто считает, что заразу нужно выжигать каленым железом. А по другую – те, кто уверен в том, что экстази или марихуана ничем не хуже пол-литра водки, которую легально может приобрести всяких человек, достигший 21 года.

Однако есть и особенности. Активные сторонники легалайза – это всегда тот самый креативный класс, который по жизни мается от избытка свободного времени и денег.

По этой фундаментальной причине, этот креативный класс не отказывает себе в разных маленьких радостях жизни.

Они у каждого свои. У кого-то стимулирующие вещества; у другого - сексуальные излишества; третьи – обходятся шопингом и отпуском четыре раза в год.

В любом случае, главный аргумент – «Нам – можно. Потому что, мы – не такие как все. Мы - особенные».

Нет. Вы не особенные. Вы - такое же отребье, как те торчки, которые ради дозы воруют, стучат, а иногда - убивают.

Вы тоже убиваете этой дрянью себя и подсаживаете на нее других, «от широты души» предлагая за компанию «дунуть» новому приятелю или какой-нибудь глупой молодой девчонке.

А дальше – как повезет. Кому-то и одного раза достаточно, чтобы подсесть и превратиться в тень человека, кого-то – пронесет мимо беды.

Я лично на сто процентов убежден в том, что наркотические процессы должны быть как можно более показательными. Чтобы не повторялись до бесконечности истории актрисы Бочкаревой, у которой нашли кокаин в трусах, но она странным образом отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.

Думаете, штраф ее остановит? Напугает? Конечно нет!

Я лично знаю полтора десятка «людей искусства» которые сидят на наркоте. Годами и десятилетиями. Это – часть их образа жизни. Это социальная норма в этой профессиональной среде. Никто их не осудит, не лишит роли и не отберет рекламный контракт.

Писать о том, что наркомания – страшное, разрушительное зло давно стало банальностью. Родители – трясутся за своих детей и ничего не могут с этим сделать. Наркотики разъедают массовую культуру. Точнее, они давно сожрали ее. Это – целевой рынок. Большой и богатый. У огромного количества музыкальных, кино и телевизионных звезд полно проверенных дилеров. Они в отличии и айтишного дурачка по закладкам не шарятся. Им все приносят прямо в гримерки.

Хотят умереть от передоза или раннего инсульта? – в добрый путь, не жалко. Но пусть держат это дерьмо в секрете и даже не пробуют оправдывать его вслух.

Когда публичная фигура пытается в любой форме оправдать наркотики, этот человек должен быть подвергнут самому жестокому общественном остракизму. Включая потерю работы в любой относительно крупной компании, неважно государственной или частной. Этот человек должен немедленно лишаться государственного финансирования своего бизнеса, он не может участвовать ни в каких мероприятиях, к которым имеет отношение государство.

По вопросу наркотиков в обществе есть широкий консенсус и запрос на самые жестокие меры в отношении подпольного наркотического рынка. Образцом для мирного обывателя по-прежнему остаются филлипинский президент Дуарте, который расстреливает наркодилеров на улицах Манилы без всякого суда и китайские коммунисты, которые расстреливают тех же дилеров после суда.

Нетерпимость к наркотикам – базовый человеческий инстинкт. Люди просто защищают собственных детей. Торговцы наркотиками – это те же педофилы. Как педофилов общество рассматривает, как выродков, на которых не распространяется никакая гуманность, такое же отношение существует к тем, кто продает наркотики. И неважно, идет ли речь об одной дозе или килограмме.

Что касается покупателей этой дряни, то государство может себе позволить вести с ними максимально честно.

Идя за «закладкой» или покупая дозу каждый должен точно знать, что он оказывается под очень жестокой статьей, по которой можно отъехать на зону очень и очень надолго. И судье будет совершенно все равно, сколько тебе лет, больна ли твоя бабушка и твои политические взгляды.

Готов рискнуть? Давай. Только потом не жалуйся, что тебе в 18 лет сломали жизнь. Человек рождается свободным и сам платит за свои ошибки.