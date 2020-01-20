"Штраф для ненавистников": Наталья Бочкарева позлорадствовала после мягкого приговора

Пойманная с кокаином в трусах Наталья Бочкарева радуется, что легко отделалась. Актриса оштрафована на 30 тысяч рублей. А могла бы сесть на три года.

Наталья Бочкарева прокомментировала решение Преображенского суда, которое вступило в силу 20 января 2020 года. Звезда сериала "Счастливы вместе" не скрывает эмоций и откровенно злорадствует после мягкого приговора. Ведь уголовное дело закрыто, а она свободна, как ветер.

natalia_bochkareva_official История закончилась. Занавес

"История закончилась. Занавес", - обратилась она к поклонникам.

Артистка посмеялась над "подстроенными историями, гадкими заголовками и злыми языками": "Отдельное спасибо хейтерам за то, что закалили во мне способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов, которые не имеют ко мне никакого отношения".

При этом Бочкарева отмечает, что все закончилось не так идеально, как ей хотелось бы. "Ведь штраф для ненавистников - это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась... Сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить. Но это будет уже совсем другая история...", - резюмировала Наталья.

Кстати, она так и не нашла в себе силы написать в блоге, что полностью признала свою вину и наркотики отдала полицейским сама. Зато судья это озвучил: "Бочкарева полностью признает свою вину. Впервые совершила подобное. Ранее не судима... Суд считает возможным уголовное дело прекратить... Ходатайство - удовлетворить. Дело - прекратить. Освободить Наталью Бочкаревой от уголовной ответственности. Штраф - 30 тысяч рублей в пользу государства... Вещественное доказательство, кокаин, уничтожить...".

При этом в суде Бочкарева - сама скромность. Вместо привычных декольте до талии на актрисе была застегнутая на все пуговицы белая блузка. Довершали строгий образ очки в широкой оправе и распущенные волосы. За ними, а также за материалами своего дела, можно спрятать лицо. Что и продемонстрировала актриса в зале Преображенского суда.

Напомним, скандал с Натальей Бочкаревой произошел в конце сентября 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была актриса, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что женщина вела себя странно, и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Она не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. В октябре 2019 года Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Решение было принято из-за отказа от медосвидетельствования.