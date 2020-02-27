2020-02-27T16:47:00+03:00
Здоровье

Диета для спящей красавицы: Что влияет на качество сна

Продукты, которые помогут быстро заснуть и проснуться бодрой и полной сил
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Чтобы хорошо высыпаться, лучше не есть на ночь сладкие и жирные продукты.Чтобы хорошо высыпаться, лучше не есть на ночь сладкие и жирные продукты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Психологические нагрузки, постоянный стресс, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок - все это отражается не только на нашем внешнем виде и настроении, но и на сне, а также на самочувствии. Чтобы ваш сон был качественным и здоровым, нужно соблюдать определенные правила питания. Как нормализовать суточные ритмы, обеспечить быстрое засыпание и крепкий сон, нам рассказала Яна Славгородская, главный врач инновационной спа-клиники международного уровня ENHEL Wellness Spa Dome.

1. Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки

На продолжительность сна влияют пищевые волокна. Продукты, богатые клетчаткой, способствуют полноценному отдыху и восстановлению организма во время сна, — на утро вы почувствуете прилив сил, энергии и бодрости. Нормализовать суточные ритмы, обеспечить быстрое засыпание и увеличить продолжительность сна можно с помощью грецких и миндальных орехов, круп и отрубей. В качестве бонуса стабилизируется работа органов желудочно-кишечного тракта, а также выработка триптофана — аминокслоты, которая способствует выработке серотонина - «гормона хорошего настроения».

2. Уменьшите количество сахара в рационе

На скорость засыпания влияет сахар: чрезмерное употребление сладостей чревато бессонницей и чувством усталости. Кроме того, увеличивается продолжительность быстрой фазы сна, то есть в этот период организм не успевает восстановиться. В качестве альтернативы вы можете добавить в свою систему питания мед (источник натурального сахара), с помощью которого повышается уровень инсулина, а триптофан быстрее вступает во взаимодействие с мозгом, что положительно сказывается на качестве сна и настроении как утром, так и в течение дня. Например, если перед сном выпить чашечку ромашкового чая, добавив маленькую ложку меда, вы тем самым почувствуете, как снимается мышечное напряжение и успокаивается нервная система — это объясняется повышением уровня глицина.

3. Снижайте потребление насыщенных жиров

Конечно, современные гаджеты позволяют поставить будильник и не дадут вам проспать, но насыщенные жиры могут все испортить. Именно они влияют на обе фазы сна, быструю и медленную. Если в вашей системе питания большое количество жиров, то медленная фаза сна укорачивается (это сказывается на состоянии психики). Чтобы высыпаться и вставать в нужную фазу сна, вы можете включить в свой рацион лосось и тунец, которые богаты витамином В6, а также креветки — бесценный источник триптофана. Постарайтесь не есть на ночь продукты, содержащие насыщенные жиры: это сливочное масло, сыр, жирные мясные продукты (говядина, баранина, свинина), фастфуд, кондитерские изделия и шоколад.

4. Увлажняйте каждую клеточку организма

Вода, обогащенная молекулярным водородом, прекрасно восстанавливает функции клеток, происходит восстановление их правильной внутренней среды. Все начинает работать как часы: восстанавливается кислотно-щелочной баланс, улучшается детоксикационная функция организма и метаболизм. Такая вода в шесть раз эффективнее насыщает организм влагой. Все, кто пьет воду, насыщенную молекулами водорода, отметили улучшение качества сна и невероятный прилив бодрости при пробуждении.

5. Уделите внимание балансу витаминов

И водорастворимые, и жирорастворимые формы витамины отвечают за самочувствие и здоровье сна каждого из нас. Разумеется, все должно быть сбалансировано — сдайте анализ на витамины, чтобы улучшить настроение, внешний вид, иммунитет и сон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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