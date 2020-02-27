"В отличие от Вас имею двоих детей": обиженный Разин не пощадил Лещенко

Неожиданный конфликт разгорелся между Андреем Разиным и Львом Лещенко. Продюсер группы "Ласковый май" потребовал с именитого певца 10 тысяч рублей, обратившись с иском в суд. Во время одной из передач Лев Валерьянович заявил, что "Разин никогда не был певцом, он был администратором". Вероятно, эти слова настолько задели Андрея, что он сначала обратился с иском в суд, а потом разразился в адрес Лещенко гневной отповедью.

Все началось с того, что Андрей Разин опубликовал в блоге судебный иск, в котором предъявляет претензии и обвинения в оскорблении к Юре Шатунову, Андрею Малахову и мэтру эстрады Льву Лещенко. " Всей этой команде, как я уже их называл, с низкой оценкой, придется ответить за все свои слова", - пригрозил продюсер группы "Ласковы май".

Лещенко, комментируя иск Разина, заверил, что речь идет о программе про "Песню года". "Она к Разину не имела никакого отношения. Там просто наш Юра Шатунов сказал, что Разин забирает у него права на авторство песни. На что я сказал, что Разин никогда не был певцом, он был администратором", - цитирует kp.ru певца.

Лев Валерьянович посоветовал Разину сходить к психологу. "Лечиться ему надо", - заявил мэтр.

razin_andrei_lm Лев Валерьянович, я Вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной

Он также отметил, что "Разин пошлый, беспринципный, аморальный человек и сбитый летчик". "Ему надо просто жениться, наверное... Обрести семью и успокоиться... Не видел его уже сто лет, думал он уже канул в Лету, а он еще возникает", - резюмировал народный артист.

После таких откровений продюсер разместил в блоге ответ: "Лев Валерьянович, я Вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной. В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так, что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала «Россия-1» ставите диагнозы людям".

Разин отметил, что собирает дворцы спорта и дает 90 концертов в год: "И никуда я не канул. Это длится уже 33 года. А у Вас, может быть, таких концертов нет".

После чего решил, вероятно, добить именитого артиста: "А в отношении семьи скажу вам так: я женат по сей день и в отличие от Вас имею двоих детей. Правда, одного уже нет на этом свете".

leshchenko_lv Лев Лещенко с женой Ириной

Он также призвал Лещенко прекратить оскорбления и мужественно прийти в суд. "Там спокойно рассудим, кто из нас прав, а кто виноват, и кто у кого что забирает, и кто кого мучает. Тем более я Вас никогда не оскорблял в жизни и всегда уважал... До свидания. Встретимся в суде", - сказал, как отрезал, Разин.

Стоит отметить, что вот уже более 40 лет Лев Лещенко женат на Ирине Багудиной. Она стала второй женой певца. Они познакомились в 1976 году на гастролях в Сочи. На момент встречи с Лещенко Ирине было 22, а певцу - 34, но разница в возрасте не помешала пылким чувствам. Певец не раз отмечал в интервью, что Ирина стала любовью всей его жизни. Она училась на экономиста по обмену в Венгрии, а в Сочи приехала на каникулы.

Детей у Лещенко и его жены нет. В выпуске программы "Сегодня вечером" Ирина призналась, что печаль из-за отсутствия у них с Львом Валерьяновичем потомства находится где-то глубоко внутри. "Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому", - делилась Ирина.