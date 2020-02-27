2020-02-27T11:34:56+03:00
Общество

Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему Хорватию, но там тоже меня изолируют!

Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Дарья АСЛАМОВА
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Коллеги из "Комсомолки" передали Дарье еду и средства дезинфекции в виде коньяка и вискиКоллеги из "Комсомолки" передали Дарье еду и средства дезинфекции в виде коньяка и вискиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ,часть 5, часть 6, часть 7, часть 8.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫЙ ЛЮДЕЙ

Чувствую себя пятилетним ребенком, которого мама заботливо спрашивает: «Ты покушала?» или «Все было вкусно?» Это самый частый вопрос, который задают мне люди в соцсетях. Я, наконец, наелась. В мире оказалось гораздо больше добрых людей, чем злых. Нашлись тимуровцы, добрые самаритяне и просто сочувствующие. Даже люди из далекой Армении готовы были прислать «противострессовую» рыбу из озера Севан: «Вы ее только в духовку минут на десять». Но я не знаю, как включать духовку. Я ее боюсь. Даже родная редакция прислала курицу и средства дезинфекции в виде коньяка и виски (надо же чем-то обрабатывать ручки дверей и выключатели, - безопасность прежде всего!).

Муж ноет из Хорватии, что я фальшивый «коронавирусник», а вот он – настоящий, поскольку поехал снимать карнавал в город Рьека, куда прибыло множество итальянцев. Теперь у него кашель, температура, головная боль, и ему нужна ласка и забота. А его проклятая жена вечно в командировках, а теперь еще на карантине. Разве это жена?

- У тебя есть кошка, - огрызаюсь я. – И она спит на МОЕЙ подушке!

- Но она не может меня погладить, - возражает муж.

- А я вообще одна в пустой квартире. Так что смотри порнофильмы.

Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ОГРОМНЫЙ МИР СТАЛ МАЛЕНЬКИМ

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Пока мы собачимся, меня вдруг осеняет страшная мысль. А ведь в Хорватии, граничащей с Италией, куда, действительно, проник коронавирус, тоже могут объявить карантин. И что же будет с моей семьей? Если я полечу к мужу, меня могут снова посадить на карантин, а по возвращению на родину – опять полмесяца в закрытой квартире?! Вдруг такой огромный открытый мир становится маленький и враждебным. Рвутся, казалось бы, прочные связи, дружба и любовь становятся виртуальными, и мы можем лишь кричать о наших чувствах по телефону.

«КП», соблюдая все строжайшие правила Роспотребнадзора, передала продукты Дарье Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП», соблюдая все строжайшие правила Роспотребнадзора, передала продукты ДарьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Но пока это лишь форменная истерика. У нас нет доказательств. Да, в Италии умерла старая женщина от рака, у которой (внезапно!) обнаружили коронавирус. Но сколько всего умерло? 2700 человек в мире с декабря. Эпидемии гриппа уносят сотни тысяч жизней в год, и никто и ухом не ведет. Разумеется, если вы запрете здоровых и больных, как это сделали в Ухане, или изолируйте их на японском лайнере, где вирус проникает через кондиционеры, вы непременно получите вместо десятка кашляющих людей уже сотни заболевших. Прибавьте к этому заключенных в карантине, на которых непременно сказывается отсутствие свежего воздуха и движения. Не будешь ведь наворачивать круги по квартире!

Мы все с истеричным нетерпением ждем появления всадников Апокалипсиса. Это свойственно мистической и внутренне религиозной природе человека, даже тем, кто твердит о научном атеизме. Вот, мол, скоро буря грянет, а «глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Скоро весна! А человечество переживало куда более трудные времена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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