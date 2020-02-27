Виталина Цымбалюк-Романовская об иске за мошенничество: «Вначале хотели забрать мою квартиру. Теперь требуют хотя бы 15 миллионов рублей»

Экс-супруга Армена Джигарханяна настаивает, что при ней народный артист постоянно был на виду, каждый день приезжал в театр на работу. А теперь об Армене Борисовиче ни слуху ни духу. При этом окружение актера продолжает во всем обвинять Виталину Цымбалюк-Романовскую.

- Друзья Армена Борисовича продолжают поливать меня грязью. И эта ложь льется третий год. Честно говоря, уже нет сил, - призналась нам в сердцах Виталина. - Надоело вранье опровергать.

- Какое вранье, например?

- Например, разговоры о том, что я руководила театром вместо Джигарханяна.

Дело в том, что я появилась в жизни Армена Борисовича в 2001 году. Тогда он был в другом состоянии, не таком, как сейчас. Он был хозяином в театре. Как я могла им руководить или на что-то влиять? Да, никак! Кем я тогда была? Молоденькой девочкой, которая приехала работать концертмейстером...

Еще раньше, когда меня в театре не было, Армен Борисович разогнал чуть ли не всю труппу. Тогда с ним рядом были Татьяна Сергеевна и Степан (вторая жена Джигарханяна и ее сын — Ред.). И в театре тоже все было плохо. Степе пришлось уволиться. Татьяна Сергеевна написала заявление об уходе. После этого Армен Борисович выслал ее в Америку. Они официально не разводились, но по сути, с тех пор вместе не жили.

Сейчас окружение Джигарханяна пытается создать впечатление, что появилась я и разрушила все и в театре, и в семье народного артиста. Мол, Виталина — это же монстр! Как будто Армен Борисович какой-то безвольный, бесхарактерный человек? На самом деле он был очень властным руководителем. Что хотел, то и делал у себя в театре. Ему никто не смел перечить. У него и коллектив такой подобрался, которым легко управлять. Востребованные, успешные актеры такого отношения к себе не позволили бы. У него работали… середнячки.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян, 2011 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сергей Виноградов, режиссер театра Армена Джигарханяна, говорит, что после вашего ухода в поста директора, повысились продажи билетов и посещаемость...

- Просто ему очень хочется в это верить! Я посмотрела продажи билетов на постановки этого режиссера, который ругает меня при каждом удобном случае, так вот: почти весь зал на его сегодняшний спектакль (речь шла о спектакле «Чума на оба ваши дома...» на 27 февраля — Ред.) не продан. Он полагает, что виновата в этом Виталина, которая больше двух лет не работает в театре? Ребята, ну держите себя в руках! И не считайте людей за идиотов. Все всё правильно понимают.

Пока я работала в театре, Армен Борисович приезжал туда каждый день. Сейчас его не бывает по полгода. Насколько я знаю, он вообще не в курсе, что в театре происходит. Снова я виновата?

В театре сидят какие-то люди, они что-то ставят, выпускают какие-то спектакли… Но билеты продаются плохо. Зрители не идут. Зайдите на сайт и вы в этом убедитесь. При чем тут я? Я в этом театре давно не работаю.

- Адвокаты Армена Борисовича настаивают, что против вас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»...

- И это вранье! Никаких уголовных дел против меня больше нет. Другое дело, что друзья Армена Борисовича хотят получить с меня 15 миллионов рублей. Вначале они планировали забрать мою квартиру. Не получилось. Теперь они говорят: пускай отдаст хотя бы 15 миллионов. Тогда мы перестанет с ней судиться. При этом Армен Борисович на меня никакие иски не подавал. Его уже нет в этой истории. Он сидит дома в шапке Деда Мороза и не понимает, что вокруг происходит. Его друзья, пользуясь полученной от него доверенностью, пытаются в очередной раз что-то спровоцировать и что-то у меня забрать. И этот бред продолжается третий год…

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