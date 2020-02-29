«Мой Миша куда угодно пробьется»: Как жил до детдома мальчик, попросивший Путина вернуть его к бабушке

К истории 14-летнего мальчика Миши, который на открытии парка развлечений «Остров чудес» вместо того, чтобы веселиться, пожаловался Путину, что его от любимой бабушки забрали в детский дом, облетела все СМИ. За что забрали ребенка? И как он жил с любимой бабушкой, в репортаже «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763309" frameborder="0"></iframe> Путин на "Острове мечты" попросил помочь мальчику из детдома вернуться к бабушке.

Вся девятиэтажка на московской окраине гудит. Еще бы! Ведь это их Мишку и его бабушку Екатерину Юрьевну показали по всем новостям. Это у их дома с ночи толпятся журналисты. Только ленивый не вышел и на камеру не высказал свое мнение о своих вдруг так неожиданно прославившихся соседях. Кто обвинял Елену Юрьевну в меркантильности, мол жалеет, что денег стали меньше платить, отобрав ребенка. Кто в лени — не заставляла ребенка учиться и ходить в школу. Кто в беспорядке в квартире, что не убирается и живет кое-как. Но однозначно и те и другие сходятся во мнении — Мишу она очень любит и ребенку лучше здесь, с бабулей, пусть и такой странноватой, чем в казенных стенах. Но органы опеки и попечительства района Выхино почему-то решили по-другому. И с октября мальчик Миша живет в детском центре. Проявили они заботу о ребенке? Конечно. Лучше мальчику там стало? Однозначно нет. Но вот такая забота.

А я, только переступив порог квартиры Тимофеевой, сразу поняла, за что ее недолюбливают соседи. Она яркая и неординарная женщина. Очень своеобразная.

- Ваши соседи сказали, что Миша совсем не ходит в школу, а целыми днями болтался без дела.

- Вот сволочи, - устало опускается на табуретку Елена Юрьевна. - Это они так сказали? Он ходил, но у него специфическая гипотония. Могла кровь носом пойти или желудочный припадок. Но это нормально, такая особенность, с возрастом все проходит без таблеток. Я с сыном еще, когда тот был в возрасте Миши, лежала в институте Вишневского, там профессор мне все объяснил. У Миши то же самое абсолютно. Ну плохо ему, ну не пошел на первый урок, это что преступление, скажите? Пусть мальчик поспит. Я сейчас заказала справку со станции скорой помощи, сколько раз к нам приезжали по вызовам за 10 лет.

Мальчик, действительно, спал, спал и совсем уже в школу перестал ходить. Из витиеватых объяснений Елены Юрьевны я поняла, что ее подтолкнули перевести его на домашнее обучение. Но какое ему тут обучение? Годовые контрольные он не осилил. В школе терпели его такое обучение долго. А потом сообщили куда следует.

Бабушка мальчика, попросившего помощи у Путина, рассказала, как внука забрали в детдомФото: Телеканал «Россия»

«Михаил Т. Пришел в школу один раз 17 июня для сдачи зачета по ИЗО. По другим предметам зачеты не сданы. Справка об уважительной причине пропуска промежуточной аттестации опекуном не предоставлена. Подготовлен новый график аттестации», - показывает бумажку Тимофеева. На ней красным карандашом написано «Такое распределение экзаменов говорит о преступном отношении к моему внуку».

- Да, преступном, - кипятится Елена Юрьевна, - Ему же назначили сразу столько контрольных. С 9 сентября по 23 сентября 11 штук. Разве это нормально? Вот скажите мне, как могут быть контрольные по устным предметам? Тесты эти. На один вопрос он не ответил, на второй, все в бумажке двойка. А если бы экзамен был устным, то учитель мог задать и третий же вопрос. Зачем сразу заваливать ребенка? И вообще, у меня был знакомый разведчик, он всегда говорил, что от отличников, которые в свое время зубрили, зубрили, зубрили до глубокой ночи, никогда никакого толка потом не дождешься. А разведчики они не дураки, уж поверьте мне. В учебу должны вовлечь, втянуть ребенка, чтобы ему было интересно.

- А что вашему Мише интересно?

- Ой, он очень интересовался историей. Особенно военной.

На полках и правда много книг по этой тематике.

- Особенно маршалы его занимали, прочитывал все про них. Рокоссовский, Сталин, вон сколько у нас его портретов. Конев. Ой, про него он все время спрашивал. Конев моей подруге когда-то же подарил борзую, собака спала у ее ног… Вот он все переспрашивал, какой он был. Что говорил. История его интересовала всегда.

Представляю, как они тут вдвоем сидели на этой вот кровати и мальчик слушал бесконечные и очень интересные рассказы своей бабули. Я бы и сама тут посидела, послушала.

- Говорят, вы не открывали дверь органам опеки, потому что боялись, что они порядок буду проверять?

- Кто сказал?

- Соседи.

- Ой, ну что вот за люди, вы мне скажите...

В квартире у нее и правда не идеальная чистота. Мебели больше, чем нужно, все полочки заставлены старинными вазочками, статуэтками, сервизами. В центре небольшого зала втиснут рояль, бережно накрытый чехлом. Иконы, книги, портреты царской семьи, Сталина, Рокоссовского. Старинное зеркало и резной будуарный столик, ковры на стенах. Какими-то посланиями исписаны обои. На кухне вместо гарнитура древний буфет. Чего тут только нет. Даже удивительно, что такая необычная, интеллигентная квартира как-то затесалась в эту безликую панельную девятиэтажку. Сама Елена Юрьевна, несмотря на почтенный возраст, с прической, макияжем и в жемчужных бусах. На плечиках в коридоре несколько роскошных шуб. Очень колоритная женщина, ничего не скажешь.

- На что вы с Мишей жили? Денег хватало?

- Ну послушайте, я интеллигентный человек. Вы, кажется, тоже. Неужели мы с вами будем разговаривать о финансах. Нам всего хватало. Жили хорошо.

- Кем вы работали?

- В общепите. Вообще я закончила Плехановку. И чуть-чуть не доучилась на истфаке МГУ.

“Пожалуйста, помогите, как сделать так, чтобы я вернулся домой к бабуле?”: 14-летний Миша пробился к президенту

- Вы очень удивились, что ваш внук к президенту пробился?

- Мой Миша пробьется куда угодно. Он смелый. Его все знают, на прудах тут у нас он самый первый в холодную воду заходил. Он умный мальчик. Сейчас вот в этом детском доме учится на 4-5, а здесь в школе его просто заваливали.

- Теперь такой поворот сюжета, вон сколько внимания. На что вы надеетесь, на какой исход вашего дела?

- Я только на одно надеюсь, - поднимает руки к небу Елена Юрьевна, показывая наверх, - На всевышнего. А на что еще. Вот скажите, вот как-то же все устроилось, что Миша и Путин. А? А вообще я даже хочу письмо написать в Кремль, это что ж такое? Что за охрана у президента? Любой, получается, может к нему подобраться? А если это не мой честный и благородный внук, а преступник с ножом?

Писем сейчас Елена Юрьевна пишет очень много.

- Кузнецовой напишу, она сейчас еще одного ребенка ждет, значит детолюбивая. Прокурору вот я писала, он мне даже не ответил. Я подала на них в суд (на органы опеки — ред.). А суд не захотел с опекунским отделом портить отношения.

- Вы с Мишей часто видитесь?

- Конечно! Постоянно к нему приезжаю.

- Как эти встречи проходят?

- Ну как, сидим, плачем. Думала попросить отпустить его хоть на выходные, но у меня очень плохие отношения с этим опекунским отделом. Не дадут. Они думают, я совсем древняя и скоро ласты склею. А Мишку в дурдом, на нем же две квартиры, наверное, на них глаз и положили. Вон в решении органов опеки что написано, посмотрите «Отделу социальной защиты осуществлять контроль за сохранностью жилой площади». Ясно? Вот и все. Они хотели мне тут патронажную семью какую-то навязать, чтобы они у меня дома сидели, хозяйничали. Я отказалась. Зачем мне в доме тут чужие люди? Они намекали мне сколько раз, что я уже древняя, не справляюсь. Но это я сейчас так плохо выгляжу, как Мишку забрали, ночами не сплю, не ем. Вы посмотрите, чего тут про меня понаписали. Полное же вранье, полное! Эти чиновницы, они как медузы, липкие и скользкие, не подцепишь.

Я почитала документ об изъятии, впервые такие формулировки встречаю. «У законного представителя не сформированы родительские компетенции, сохраняется неэффективная, попустительская воспитательная позиция. Приемный родитель не понимает возрастные психологические особенности подопечного, не пытается менять поведение в семье… Нахождение малолетнего Михаила Т. в семье бабушки противоречит его правам и интересам... »

- Алло, Мишенька, ну что ты милый, расстроился или нет? - звонит при мне Елена Юрьевна внуку в детский дом.

- Ну да, что ты уехала так быстро.

- Мишенька, я приеду. Не завтра, в воскресенье. Ты не расстраивайся. Настроение хорошее у тебя?

- Бабуль, я буду очень тебя ждать. Я рад, все равно очень рад, что ты приехала. Бабуль, я тебя очень люблю. Запомни это.

- Не волнуйся, не волнуйся, все равно что-нибудь будем делать. Не переживай, Мишенька.

Кладет трубку, плачет. Такая бабушка уроки, конечно, заставлять делать не будет. Здесь полная свобода и полная любовь. В такой атмосфере мог вырасти мальчик, который знает, чего хочет и дойдет, если надо, не только до Путина. Куда угодно дойдет.

Мне даже жалко как-то стало сотрудников этих соцслужб и детских домов. Как они смотрят на такую любовь бабушки и внука и разлучают их. Это же невыносимо. Все — и Миша, и его бабушка, и соседи-сквернословы, и вообще вся страна — надеются и верят, что мальчик скоро вернется домой. А я надеюсь, что он встряхнулся от всех этих событий и будет слушаться такую замечательную бабушку, учить уроки и не прогуливать школу. Потому что фактически только из-за этого его и отправили к чужим людям. Других причин, я лично больше не увидела. Сколько еще таких мальчиков в детдомах России? А Путин у нас один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763619" frameborder="0"></iframe> Бабушка мальчика,который попросил помощи у Путина.Дина КАРПИЦКАЯ

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