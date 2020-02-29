Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении
ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед.
«Комсомольская правда» поговорила с химиком Ириной Ильченко и узнала, как сухой лед из безопасного вещества вдруг стал ядом.
ЧТО ТАКОЕ СУХОЙ ЛЕД
Купить сухой лед сегодня можно на сотне интернет-ресурсов. За кило вещества просят всего 80 рублей, а оптом и того дешевле. продают в брикетах и гранулах.
Производство сухого льда давно освоили многие предприятия. Делают его из углекислоты (CO ). Диоксид углерода всем хорошо знаком со школьной скамьи: живые существа поглощают кислород, а выделяют углекислый газ.
Из курса химии мы помним, что у веществ есть три агрегатных состояния: жидкое, газообразное и твердое. Сухой лед бывает лишь твердым и газообразным.
Сухой лед кидают в бассейн.
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
Чаще всего в пищевой промышленности, например, для шоковой заморозки продуктов, чтобы сохранить свежесть. Это абсолютно безопасно. Также сухой лед один из главных атрибутов химических шоу: от кусков вещества исходит эффектная пелена тумана.
ПОЧЕМУ СУХОЙ ЛЕД ОПАСЕН
Во-первых, им легко обжечься. Температура твердого брикета около -79 градусов по Цельсию. Ожог будет как от огня. Поэтому брать сухой лед голыми руками опрометчиво — следует использовать перчатки.
Туман, который выделяется при плавлении, для человека безвреден при важном условии — помещение хорошо проветривается. Если же комната заполняется углекислым газом — люди стала начнут жаловаться на головокружение, а затем начнут задыхаться.
Воздух становится ядовитым. Содержание кислорода падает, все забирает себе углекислый газ. Происходит удушье.
КАК МОГЛИ ПОГИБНУТЬ ЛЮДИ
Известно, что на вечеринку кто-то из компании притащил сухой лед — решил устроить эффектное купание. Высыпал в теплый бассейн — моментально пошла реакция. Комната, в которой вряд ли были окна, начала заполняться газом — сухой лед дал опасный пар.
Учитывая, что компания плескалась в бассейне, который стал источником ядовитых испарений, люди быстро могли потерять сознание, а затем скончаться от кислородного голодания.
В соцсетях девушка делилась кадрами с вечеринкиФото: Кадр видео
Опять же вспомните школьный курс биологии: в атмосфере Земли изначально было много углекислого газа. Когда концентрация упала — за миллионы лет — стало больше кислорода и могла зародится жизнь.
Точно нельзя сказать, сколько килограмм сухого льда надо, чтоб убить человека. Может хватить и пакета в пару кило. Здесь важно другое: насколько большое помещение и был ли приток воздуха извне. В интернете полно роликов, как молодежь покупает кучу сухого льда и устраивает дымовую завесу в квартире. Выглядит весело, но на деле опасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU