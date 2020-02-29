2020-02-29T10:21:30+03:00
Происшествия

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

Чем опасен сухой лед и при каких обстоятельствам его ни в коем случае нельзя использовать
Андрей АБРАМОВ
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Сухой лед применяется для быстрой заморозки пищевых продуктов и в химических шоу.Сухой лед применяется для быстрой заморозки пищевых продуктов и в химических шоу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед.

«Комсомольская правда» поговорила с химиком Ириной Ильченко и узнала, как сухой лед из безопасного вещества вдруг стал ядом.

ЧТО ТАКОЕ СУХОЙ ЛЕД

Купить сухой лед сегодня можно на сотне интернет-ресурсов. За кило вещества просят всего 80 рублей, а оптом и того дешевле. продают в брикетах и гранулах.

Производство сухого льда давно освоили многие предприятия. Делают его из углекислоты (CO ). Диоксид углерода всем хорошо знаком со школьной скамьи: живые существа поглощают кислород, а выделяют углекислый газ.

Из курса химии мы помним, что у веществ есть три агрегатных состояния: жидкое, газообразное и твердое. Сухой лед бывает лишь твердым и газообразным.

Сухой лед кидают в бассейн.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Чаще всего в пищевой промышленности, например, для шоковой заморозки продуктов, чтобы сохранить свежесть. Это абсолютно безопасно. Также сухой лед один из главных атрибутов химических шоу: от кусков вещества исходит эффектная пелена тумана.

ПОЧЕМУ СУХОЙ ЛЕД ОПАСЕН

Во-первых, им легко обжечься. Температура твердого брикета около -79 градусов по Цельсию. Ожог будет как от огня. Поэтому брать сухой лед голыми руками опрометчиво — следует использовать перчатки.

Туман, который выделяется при плавлении, для человека безвреден при важном условии — помещение хорошо проветривается. Если же комната заполняется углекислым газом — люди стала начнут жаловаться на головокружение, а затем начнут задыхаться.

Воздух становится ядовитым. Содержание кислорода падает, все забирает себе углекислый газ. Происходит удушье.

КАК МОГЛИ ПОГИБНУТЬ ЛЮДИ

Известно, что на вечеринку кто-то из компании притащил сухой лед — решил устроить эффектное купание. Высыпал в теплый бассейн — моментально пошла реакция. Комната, в которой вряд ли были окна, начала заполняться газом — сухой лед дал опасный пар.

Учитывая, что компания плескалась в бассейне, который стал источником ядовитых испарений, люди быстро могли потерять сознание, а затем скончаться от кислородного голодания.

В соцсетях девушка делилась кадрами с вечеринки Фото: Кадр видео

В соцсетях девушка делилась кадрами с вечеринкиФото: Кадр видео

Опять же вспомните школьный курс биологии: в атмосфере Земли изначально было много углекислого газа. Когда концентрация упала — за миллионы лет — стало больше кислорода и могла зародится жизнь.

Точно нельзя сказать, сколько килограмм сухого льда надо, чтоб убить человека. Может хватить и пакета в пару кило. Здесь важно другое: насколько большое помещение и был ли приток воздуха извне. В интернете полно роликов, как молодежь покупает кучу сухого льда и устраивает дымовую завесу в квартире. Выглядит весело, но на деле опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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