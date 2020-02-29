Муж блогера Екатерины Диденко стал третьим погибшим из-за сухого льда на вечеринке в московской бане

Супруг 29-летнего российского блогера Екатерины Диденко, Валентин, оказался третьим погибшим на вечеринке своей жены в столичном банном клубе "Девятый вал". Мужчина скончался утром, 29 февраля, в реанимации.

По предварительным данным, смерть Валентина наступила из-за отека легких.

didenko.katerina Мужу Екатерины было 32 года

Диденко, являющаяся "аптечным" блогером в Instagram, воспитывала с 32-летним супругом двоих детей и очень часто делилась со своими подписчиками семейными фото. Одной из последних фотографий семьи стала публикация со дня рождения мужа в январе этого года.

В соцсетях девушка делилась кадрами с вечеринкиФото: Кадр видео

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Екатерина вместе с друзьями праздновала свое 29-летие в банном комплексе на юге Москвы. Разгоряченные гости праздника решили искупаться в бассейне, в который супруг Диденко решил добавить сухого льда.

В результате этого произошло резкое увеличение концентрации углекислого газа. Трое гостей вечеринки, включая супруга Екатерины, погибли, еще трое человек были госпитализированы с сильными химическими ожогами. Сейчас за их жизнь борются медики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

После случившегося Екатерина выложила в Srories в Instagram видео из реанимации, в котором рассказала о случившемся. Позже девушка удалила видеозапись.

К слову, Екатерина Диденко на своей страничке в соцсетях советует своим подписчикам те или иные лекарства и предоставляет информацию о возможной экономии при покупке тех или иных препаратов.

didenko.katerina Екатерина имеет красный диплом по специальности "Фармацевтика", о чем она сообщала своим подписчикам

Более того, Екатерина имеет красный диплом по специальности "Фармацевтика", о чем она сообщала своим подписчикам. Девушка в блоге очень часто давала молодым родителям советы о лекарствах для детей и даже однажды вместе с мужем замеряла радиацию в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

Напомним, сухой лед (или по-научному диоксид углерода) при взаимодействии с водой образует углекислый газ, который может вызвать удушье. Углекислый газ не ядовит, но он в 1,5 раза тяжелее воздуха. Он быстро опускается и при обильном выделении почти не оставляет на полу кислорода, вытесняя его выше к потолку. В таких условиях человек теряет сознание, падает на пол, где кислорода крайне мало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Мой мальчик...": муж блогера Екатерины Диденко, погибший в бассейне с сухим льдом, месяц назад отметил день рождения

Расследованием трагедии в одном из московских банных клубов, где погибли три человека, занимается столичный главк Следственного комитета (подробности)