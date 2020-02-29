2020-02-29T10:13:53+03:00
Происшествия

"Мой мальчик...": муж блогера Екатерины Диденко, погибший в бассейне с сухим льдом, месяц назад отметил день рождения

На вечеринке в московской бане скончались три человека, в том числе - супруг "аптечного" блогера. Компания засыпала в бассейн сухой лед [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Буквально месяц назад Валентину исполнилось 32 годаБуквально месяц назад Валентину исполнилось 32 годаФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

Расследованием трагедии в одном из московских банных клубов, где погибли три человека, занимается столичный главк Следственного комитета.

didenko.katerinadidenko.katerina
Instagram-блогер Екатерина Диденко решила отметить 29-летие шумной вече
55718 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, вечером в пятницу большая компания арендовала помещения в Коломенском проезде - отмечали 29-летие Instagram-блогера Екатерины Диденко (более 1 млн подписчиков), которая также известна как "Аптечный ревизорро". Часть гостей спустилась в бассейн. В этот момент туда высыпали специальный "сюрприз", сухой лед. После попадания твердого диоксида углерода СО2 в воду началась химическая реакция - сильнейшее выделение углекислого газа. Двое надышавшихся им гостей скончались от отека легких в течение часа, муж именинницы Валентин Диденко - уже реанимации, врачи не смогли его спасти.

Медики увозят тела погибших молодых людей.

У Екатерины и Валентина двое трехлетних детей - сын и дочь.

Как стало известно, буквально месяц назад Валентину исполнилось 32 года. Правда, его день рождения пара отметила в более тихой, семейной обстановке.

В своем блоге Екатерина Диденко раскрывала некоторые детали биографии мужа.

didenko.katerinadidenko.katerina
Екатерина имеет красный диплом по специальности "Фармацевтика", о чем она сообщала своим подписчикам
27235 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Валя часто остаётся за кадром - он отвечает за техническую часть блога (фото/видео). Если бы не он, мы бы не смогли так быстро запустить старт продаж моих руководств (он у меня мозг в компьютерных делах)".

По словам женщины, Валентин перепробовал несколько профессий, прежде чем нашел то, что по душе.

"Нашел он себя только сейчас. Он собирался поступать Таганрогский технический университет, но поступил в ПГТУ, отучился на бухгалтера, но не стал работать по профессии. Кстати, тогда бы мы не встретились, потому что я то училась в Пятигорском фарме. Получил 2 вышку - инженер-электрик. Но и эта профессия ему оказалась не по душе. И только сейчас мой мальчик начал находить себя..."

didenko.katerinadidenko.katerina
Фото Валентина часто появлялись в блоге
21266 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас следователи выясняют, кто именно принес на вечеринку сухой лед и кто бросил его в бассейн.

Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети
"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35
В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем
США призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Число жертв на вечеринке блогера в московской бане увеличилось до трех человек
Самые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларов
To Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции
Украина отказалась от празднования Дня победы 9 мая
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек
Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020
В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
В Астраханской области при крушении вертолета погиб пилот
Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессии
Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"
"Я отсюда вообще не выйду": В Одессе украинец выдернул чеку гранаты в зале суда
СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане
ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе