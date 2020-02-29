"Мой мальчик...": муж блогера Екатерины Диденко, погибший в бассейне с сухим льдом, месяц назад отметил день рождения

Расследованием трагедии в одном из московских банных клубов, где погибли три человека, занимается столичный главк Следственного комитета.

didenko.katerina Instagram-блогер Екатерина Диденко решила отметить 29-летие шумной вече

Напомним, вечером в пятницу большая компания арендовала помещения в Коломенском проезде - отмечали 29-летие Instagram-блогера Екатерины Диденко (более 1 млн подписчиков), которая также известна как "Аптечный ревизорро". Часть гостей спустилась в бассейн. В этот момент туда высыпали специальный "сюрприз", сухой лед. После попадания твердого диоксида углерода СО2 в воду началась химическая реакция - сильнейшее выделение углекислого газа. Двое надышавшихся им гостей скончались от отека легких в течение часа, муж именинницы Валентин Диденко - уже реанимации, врачи не смогли его спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

У Екатерины и Валентина двое трехлетних детей - сын и дочь.

Как стало известно, буквально месяц назад Валентину исполнилось 32 года. Правда, его день рождения пара отметила в более тихой, семейной обстановке.

В своем блоге Екатерина Диденко раскрывала некоторые детали биографии мужа.

didenko.katerina Екатерина имеет красный диплом по специальности "Фармацевтика", о чем она сообщала своим подписчикам

"Валя часто остаётся за кадром - он отвечает за техническую часть блога (фото/видео). Если бы не он, мы бы не смогли так быстро запустить старт продаж моих руководств (он у меня мозг в компьютерных делах)".

По словам женщины, Валентин перепробовал несколько профессий, прежде чем нашел то, что по душе.

"Нашел он себя только сейчас. Он собирался поступать Таганрогский технический университет, но поступил в ПГТУ, отучился на бухгалтера, но не стал работать по профессии. Кстати, тогда бы мы не встретились, потому что я то училась в Пятигорском фарме. Получил 2 вышку - инженер-электрик. Но и эта профессия ему оказалась не по душе. И только сейчас мой мальчик начал находить себя..."

didenko.katerina Фото Валентина часто появлялись в блоге

Напомним, после случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас следователи выясняют, кто именно принес на вечеринку сухой лед и кто бросил его в бассейн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.