Сергей Лазарев накричал на 67-летнего автора песни "Дорогие мои старики"

Не прошло и месяца, как Сергей Лазарев все-так решил прокомментировать скандал, который он закатил во время шоу "Ну-ка, все вместе!". Все произошло во время выпуска программы 2 февраля. Певец буквально набросился на пожилого поэта-песенника Симона Осиашвили. А когда 67-летний автор песен "Дорогие мои старики" и "Мамины глаза" попытался возразить, стал его перебивать.

Три недели назад Сергей Лазарев разместил в блоге анонс выпуска шоу "Ну-ка, все вместе!". Он ничего не сообщал о грандиозном скандале, лишь написал: "Жаркие споры, скандалы, слезы участников, 100 разный мнений членов жюри. Все это в первом выпуске нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»".

Свидетелем перепалки певца с поэтом-песенником Симоном Осиашвили во время записи шоу стал заслуженный артист Ян Осин. "Спел парень, очень хорошо, на русском, душевно, многие плакали... По нему спорили, но в итоге он занял третью позицию. После него выходит девочка, поет на английском, классно, я тоже встал, ибо не могу быть нечестным перед самим собой. Но она недобрала баллов, чтобы побороться за выход в финал", - цитирует заслуженного артиста ФАН.

В свою очередь, поэт-песенник Симон Осиашвили поддержал участника, который спел на русском языке и выступил против исполнения композиций на английском языке. "Мне, как стихотворцу, который работает на русском языке, очень важно, чтобы русские песни были в финале", - начал, было, Осиашвили.

lazarevsergey Да, я эмоциональный!Да, порой чересчур вспыльчивый

Однако Лазарева это возмутило - он традиционно отдает предпочтение англоязычной музыке. Возглавляющий судейскую сотню исполнитель бесцеремонно стал перебивать своего оппонента и буквально наорал на пожилого поэта. Мол, тот пытается "не допустить до финала талантливую девочку, которая вполне может быть достойна победы".

"Вы рубите судьбу человека! Это конкурсант, который отлично выступил!", - выпалил Лазарев, после чего демонстративно схватился за голову.

В ответ поэт авторитетно подчеркнул: "Я считаю, что душевность - это самое главное свойство нашей русской песни, которая отличает ее от песен многих других народов. Душевность была в исполнении молодого человека".

29 февраля Сергей все же разместил в блоге видео перепалки. Он попытался оправдаться за свое поведение, списав все на свою чрезмерную эмоциональность. "Да, я эмоциональный! Да, порой чересчур вспыльчивый, но я имею свою четкую позицию и всегда ее аргументировано отстаиваю", - сказал артист.

Он заявил, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет. "Он должен оценивать его исполнение, его вокальные данные, артистизм, а не вменять ему в вину, что он выбрал песню на иностранном языке", - не унимался вокалист.

А потом и вовсе разоткровенничался: "Меня самого так часто в этой жизни «судили» и «затыкали» из-за идиотских стереотипов, и не только в музыке, что я очень близко принимаю к сердцу, когда вижу, что подобное происходит на моих глазах по отношению к другим".

Стоит отметить, что Сергей Лазарев не в первый раз становится участником публичного конфликта. Так, в середине июня 2019 года во время генеральной репетиции Премии МУЗ-ТВ он разругался со Светланой Лободой. Как сообщили очевидцы конфликта, инцидент произошел в тот момент, когда певица репетировала на сцене свое выступление. Сергей из-за технических проблем не смог представить на премии номер, с которым он выступал на Евровидении-2019. В какой-то момент Лазарев начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг. А когда певец перешел на личности, в ситуацию вмешался гендиректор премии и канала Муз-ТВ. Арман Давлетяров. Он постарался успокоить артиста.

Позже Сергей Лазарев с юмором отреагировал на появившиеся слухи о скандале с Лободой. Светлана же, общаясь с подписчиками в блоге, посоветовала поклонникам узнать подробности о произошедшем конфликте у самого Сергея. Позже в интервью Ксении Собчак она заявила, что Сергей должен извиниться перед ней.