2020-02-29T20:33:34+03:00
Общество

Инстаграм головного мозга

Трагедия на дне рождения не остановила производство контента блогера Екатерины Диденко
Дина КАРПИЦКАЯ
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Екатерина ДиденкоЕкатерина ДиденкоФото: СОЦСЕТИ
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Блогерша Екатерина Диденко даже в момент скорби не забыла выложить сторис, отфильтровав свою гримасу и продублировав слова текстом, для максимальной вовлеченности аудитории. И не зря, видимо, за сегодняшний день у нее +200 000 подписчиков. Зато «минус» любимый муж и еще трое друзей.

Вчера они все веселились на вечеринке в честь ее дня рождения. Подготовились к производству красивого контента — сняли баню с бассейном, закупили сухой лед, защитные костюмы (так эффектнее), пригласили в гости блогеров (так у аудитории больше охват). Нарядились, высыпали химию в бассейн и, позируя на камеру, прыгнули в эту отраву. Трое человек погибли, еще несколько в больнице с отравлением углекислым газом.

Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Сейчас все умничают про сухой лед, что «вот, дура»… Она-то дура стопроцентная, тем более что у нее диплом фармацевта. Уверена, половина этих умников и сами не знали про то, что кроме красивого пара будет еще и верная смерть. Выйди на улицу, спроси — 9 из 10 не знают. Безалаберность и необразованность дикая не только у этой Екатерины Диденко. У большинства. Но меня больше удивляет, что с наступлением трагедии производство контента у блогерши Диденко не закончилось. Она снимала себя в реанимации: «Я жива. Валя (муж) в коме...». Она снимала себя утром дома на диване. Как она плачет и страдает. Накрасилась и причесалась предварительно. Хлопала мерзкими нарощенными ресницами, вытирала сопли, не забыв картинку предварительно отфильтровать, и наложить дублем к своим словам текст. Профи, ничего не скажешь.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Это что? Дикая циничность или дикая болезненность, когда человек уже не отделяет онлайн и оффлайн. И вот это пяленье на себя в телефон и есть ее реальность, ее матрица? Я весь день думаю об этом. Страшно. Инстаграм головного мозга. Люди устроили из своей жизни настоящее реалити-шоу. И по фигу на мораль и нравственность, на ценности.

Медики увозят тела погибших молодых людей.

Одна певичка продает он-лайн поход с ней на УЗИ по беременности. Готова онлайн за три целковых пустить вас к себе с мужем в спальню. На роды берут телефоны, операторов. Снимают нон-стопом детей и рожают их нон-стопом, такое чувство, что тоже для инстаграма. Старшенькие уже примелькались, пора новый контент производить. Все эти гендер-пати устраивают и тотализаторы на пол будущего малыша.

Эта Диденко, кстати, тоже беременна третьим, о чем ее подписчики узнали раньше мужа. Мужа у нее теперь нет, а подписчики есть. Прокормят ее, глупенькую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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