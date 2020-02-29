«Два-три вдоха, и человек теряет сознание»: Медики объяснили, как погибли в бассейне с сухим льдом участники вечеринки Екатерины Диденко

Причины смерти двух мужчины и женщины на дне рождения блогера Екатерины Диденко были названы спустя несколько часов после трагедии: люди прыгнули в бассейн, куда перед этим навалили диоксид углерода - сухой лед, надышались углекислым газом, который получился в результате химической реакции, теряли сознание и тонули. Спаслись те, кто успел выбраться из воды или просто не успел туда забраться.

Блогер Екатерина Диденко с мужем и друзьями праздновала день рожденияФото: Instagram.com

Были ли шансы спасти этих людей? И в чем была в данном случае опасность применения сухого льда? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова:

- Сухой лед - это не привычный нам лед. Это углекислый газ, который при низкой температуре приводят в твердое состояние, - объясняет специалист. - В отличие от обычного льда, который тает и образует жидкость, сухой лед сразу переходит из твердого в газообразное состояние. И поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он стелется по низу. В данном случае - сразу над поверхностью воды он выделялся и оставался внизу. Люди, которые находятся в бассейне, их голова, их органы дыхания оказываются в той зоне, где нет кислорода, он вытеснен углекислым газом. Два-три вдоха - мозг не получает кислорода, человек теряет сознание и теряет всякие шансы выбраться.

- Они даже не чувствовали, что что-то не так?

- Этот газ не имеет запаха, человек не может закашляться и заподозрить, что что-то не так. Он продолжает дышать.

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- Потерявших сознание в бассейне можно было спасти?

rakoto_sl Юрий Алферов

- Если быстро вытащить человека, дать ему приток кислорода, это обратимое состояние. Не все же погибли из этой компании, некоторым повезло - их успели откачать. Но в такой ситуации все решают секунды.

Напомним, ранее эксперты объясняли, что если бы бассейн, в который блогеры вывалили сухой лед, не был в закрытом помещении и продувался, последствия были бы менее печальными.

В бассейне с сухим льдом погибла НАталья Монакова.Фото: Instagram.com

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"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

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