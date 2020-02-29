«Два-три вдоха, и человек теряет сознание»: Медики объяснили, как погибли в бассейне с сухим льдом участники вечеринки Екатерины Диденко
Причины смерти двух мужчины и женщины на дне рождения блогера Екатерины Диденко были названы спустя несколько часов после трагедии: люди прыгнули в бассейн, куда перед этим навалили диоксид углерода - сухой лед, надышались углекислым газом, который получился в результате химической реакции, теряли сознание и тонули. Спаслись те, кто успел выбраться из воды или просто не успел туда забраться.
Блогер Екатерина Диденко с мужем и друзьями праздновала день рожденияФото: Instagram.com
Были ли шансы спасти этих людей? И в чем была в данном случае опасность применения сухого льда? Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова:
- Сухой лед - это не привычный нам лед. Это углекислый газ, который при низкой температуре приводят в твердое состояние, - объясняет специалист. - В отличие от обычного льда, который тает и образует жидкость, сухой лед сразу переходит из твердого в газообразное состояние. И поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он стелется по низу. В данном случае - сразу над поверхностью воды он выделялся и оставался внизу. Люди, которые находятся в бассейне, их голова, их органы дыхания оказываются в той зоне, где нет кислорода, он вытеснен углекислым газом. Два-три вдоха - мозг не получает кислорода, человек теряет сознание и теряет всякие шансы выбраться.
- Они даже не чувствовали, что что-то не так?
- Этот газ не имеет запаха, человек не может закашляться и заподозрить, что что-то не так. Он продолжает дышать.
Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.
- Потерявших сознание в бассейне можно было спасти?
- Если быстро вытащить человека, дать ему приток кислорода, это обратимое состояние. Не все же погибли из этой компании, некоторым повезло - их успели откачать. Но в такой ситуации все решают секунды.
Напомним, ранее эксперты объясняли, что если бы бассейн, в который блогеры вывалили сухой лед, не был в закрытом помещении и продувался, последствия были бы менее печальными.
В бассейне с сухим льдом погибла НАталья Монакова.Фото: Instagram.com
"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.
В ТЕМУ
"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)
Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении
ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)
«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»
Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)
Сауна в Москве, в которой на вечеринке погибли три человека из-за сухого льда, продолжает работать
«Комсомолка» узнала, как выглядит тот самый бассейн, который стал смертельной ловушкой для отдыхающих (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медики увозят тела погибших молодых людей.
"У них есть свое научное шоу для детей": Новые подробности об участниках вечеринки с сухим льдом, где погибли три человека
"Комсомолка" выяснила детали биографии некоторых гостей (подробности)
"Она не хотела ехать на тот день рождения - были знаки": автор блога "Не Норм Пара" Наталья Монакова погибла на вечеринке с сухим льдом
25-летняя блогер Наталья Монакова незадолго до трагедии признавалась, что очень хочет завести детей. "КП" поговорила с другом девушки (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Три человека погибли из-за сухого льда на вечеринке "аптечного блогера" Екатерины Диденко»