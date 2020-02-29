День памяти=день хайпа

Нет, конечно я не ждал, что это будет траурное шествие с грустными мужчинами и дамами в черных вуалях. В конце концов, пять лет прошло, боль утраты притупилась, многое стерлось из памяти. Но и такого резкого контраста между заявленными целями акции и реальным ее наполнением я не ожидал. А заявлялся марш памяти Бориса Немцова, убитого в Москве пять лет назад. На 30 тысяч участников заявлялся. И если выйти на золотую середину традиционного спора полиции и организаторов, то в центре столицы собрались около 10 тысяч человек, объединенных, казалось бы, одной идеей. Но нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763805" frameborder="0"></iframe> Кто и зачем пришёл на «марш Немцова».Националисты, анархисты, геи, блогеры и просто скучающие москвичи… На марш памяти Немцова каждый пришёл решать свои собственные проблемыАлександр КОЦ, Иван МАКЕЕВ

Это был не марш единомышленников, а смотр оппозиционных движений и организаций, у каждой из которых – своя повестка. Маткапитал, «Дело Сети», «Новое величие», ингушские политзаключенные… От однополых браков ЛГБТ до «России – для русских», от «Долой патриархат» до «У сидящих есть пол – они мужчины», от «Внести в Конституцию защиту отцовства» до «Долой поправки в Конституцию».

Организаторы заявили 30 тысяч участников на Марш памяти Бориса НемцоваФото: Иван МАКЕЕВ

Недостатка в знаменах не ощущалосьФото: Иван МАКЕЕВ

Причем, когда речь заходит о редактировании главного закона страны, найти человека, который знает хотя бы пару поправок – большая удача. Представляю, как пришлось потрудиться оппозиционным СМИ и сколько материала пришлось слить в корзину. Может, конечно, создаться иллюзия, что мудрые организаторы сумели под одной идеей объединить людей диаметрально противоположных взглядов (и они наверняка об этом заявят). Но в реальности эти люди просто воспользовались случаем, чтобы хайпануть на своей повестке. Это не единая оппозиция, а махновщина, которая к реальному объединению просто не способна.

У каждого своя повестка. Маткапитал, «Дело Сети», «Новое величие», ингушские политзаключенные...Фото: СОЦСЕТИ

Это был не марш единомышленников, а смотр движений и организацийФото: СОЦСЕТИ

Нет, безусловно были и те, кто пришел почтить память яркого политика. И возможно, их было бы больше, если бы заявленные цели так не расходились с реальностью. Марш памяти Бориса Немцова с ней, с памятью, ничего общего не имел.

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