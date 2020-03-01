Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Надежда Бабкина крайне редко дает интервью, а уж о личной жизни и вовсе молчит. Она 17 лет счастлива со своим возлюбленным Евгением Гором. Они вместе путешествуют и выходят в свет. Однако недавнее признание певицы стало настоящей сенсацией.

Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу. Народная артистка признается - ей просто необходимо побыть наедине с собой.

В спальню звезда приходит ближе ночи, падая без сил. "Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна", - заявила она в эфире программы "Секрет на миллион".

Надежда Георгиевна старается не обращать внимание на сплетни недоброжелателей о ее отношениях с гражданским мужем, который младше ее на 30 лет. По словам артистки, она готова выдержать любые нападки злопыхателей и высоко ценит свои отношения с Гором.

"Как нас только не пеняли, не пуляли, как не обтесывали. Но я толстокожая, я выдержу, мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях. У него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем", - сообщила звезда.

Шикарным убранством квартиры Бабкина обязана сыну. Даниле однажды надоели мамины кресла в цветочек. Тогда он занялся обустройством ее хором. Было решено снести и заново возвести стены, а также сделать дизайнерский ремонт.

В квартире артистки - десятки встроенных шкафов. Все забиты до отказа роскошными нарядами - звезда известная модница. На стенах апартаментов висят полотна известных художников, а в гостиной есть огромный домашний кинотеатр.

В спальне певица обожает смотреть на открывающийся из окна вид на Кремль. "Я могу голой здесь ходить. Конечно, свет погашу, чтобы из Кремля в подзорную трубу никто не подсматривал, а то вдруг понравлюсь", - смеется знаменитость.

А посмотреть есть на что. Фигуристая певица в свои 69 лет легко даст фору молодым - подтянутая, моложавая. Несмотря на плотный гастрольный график и большие нагрузки Надежде Георгиевне удается прекрасно выглядеть. При этом она не сидит на диетах.

"Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я ем в течение восьми часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма", - похвасталась знаменитость.

Певица также призналась, что совсем не боится домашней работы. "Мне не западло надеть перчатки и помыть пол, а потом сделать парафиновую ванночку для рук. Я могу в любой гостинице постирать себе трусы и колготки. У меня нет привычки складывать грязное белье в мешочек, привозить домой, бросать в стиральную машину и нажимать кнопочку. Я так воспитана", - заверила Надежда Бабкина.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, избранник покорил ее голосом и мужской привлекательностью.