"Мама, мне больно": Надежда Бабкина вытащила сына с того света

Надежда Бабкина была замужем всего лишь раз. В 24 года ее избранником стал барабанщик Владимир Заседателев. Через год певица родила своего первого и единственного сына. Артистка не раз говорила, что души не чает в своем любимом Даниле. Но однажды она чуть не потеряла ребенка навсегда.

Надежда Бабкина и Владимир Заседателев прожили вместе 17 лет. Их единственный сын Данила носит фамилию отца - Заседателев. Супруг певицы ушел из семьи, когда парню было 16 лет. Воспитанием сына занималась Надежда Георгиевна сама.

В преддверии своего 17-летия Данила едва не умер. Та роковая ночь до сих пор стоит перед глазами артистки. Вместе с одноклассником сын поехал кататься на машине. Приятель воровал у отца ключи от автомобиля, заходил за другом и мальчики катались на машине по Москве. Во время одной из таких прогулок автомобиль занесло на льду. Друг Данилы не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

"Мне в четыре утра позвонили в дверь. Я почувствовала, что что-то случилось. Мать всегда все чувствует. В дверях стоят два милиционера. Первый мой вопрос: «Он живой?». Они говорят: «Да, его увезли»", - рассказала певица в эфире программы "Секрет на миллион".

Она помчалась в больницу. "Он был в коме… Ровно до того момента, как я приехала. Это происходит всегда один раз в жизни. Второй раз, с братом, у меня не получилось. Я просто вошла в тело сына, и он открыл глаза, а затем сказал: «Мама, мне больно, забери меня отсюда»", - поведала артистка шокированной Лере Кудрявцевой.

Бабкина с ужасом вспоминает пережитое - у наследника были многочисленные травмы. Она со слезами на глазах благодарит небеса за то, что каким-то невероятным образом смогла вытащить сына с того света. После выписки из больницы Данила стал звонарем в храме.

А вот родного брата Валеру руководитель ансамбля "Русская песня" спасти не смогла. Эта боль по сей день гложит Бабкину. Она говорит о пережитом, а слезы сами текут из глаз. Артистка поведала Кудрявцевой, что мужчина был ей очень близок.

"Валера умер внезапно. Он часто вытягивал руку и говорил: «Ну что, давай, Надюха?». Я проходила под ней, не задевая. Я метр с кепкой, а он - почти два... Из жизни ушел в 49 лет", - поведала звезда.

Бабкина рассказала, что перед смертью Валерия они отмечали Новый год. Певица осталась ночевать у брата, а на следующий день они прогулялись в лесу, а потом ей нужно было возвращаться домой. Но уехать далеко не удалось.

"Звонит жена, Ляля, и говорит: «Надя, возвращайся! Валерка умирает». Я ей кричу: «Ляль, вы там перепились, что ли? Когда успели, я ж только уехала». А она мне: «Надь, возвращайся». На самом деле, тогда он уже умер", - рыдая, рассказала Надежда Георгиевна.

Она была за рулем, поэтому мгновенно развернула машину и помчалась назад. Но, вбежав в дом, услышала роковое - спасать уже некого. "Я к нему кинулась. Он лежал на полу весь черный. Разрыв аорты и сердца мгновенно! Я кричала: «Вы с ума сошли? Он еще теплый. У него ноги теплые были». А сосед их, врач, меня успокаивал: «Надька, ничего нельзя сделать, он уже умер». Я говорю: «Я поняла. Дайте мне нож, я сама разрежу. А ты массируй это сердце, я не понимаю, как это сделать». А он говорит: «Это невозможно, понимаешь? Его нет». Валера лежал на полу с улыбкой на лице, а Лялька в истерике", - всхлипывая, призналась 69-летняя звезда.

По ее словам, тогда ее мир рухнул. Около пяти лет она не могла прийти в себя после трагедии. "Валера никогда не жаловался на здоровье. Он же военный человек", - развела руками звезда.

Кроме того, артистка не смогла сдержать слез, рассказывая о том, что боялась поведать о трагедии матери. Когда она приехала к родительнице, то, увидев ее, поняла, что мама все знает. "И вот она идет ко мне. Молча. Мы вот так с ней соединились. И зарыдали, не говоря ни слова", - резюмировала знаменитость.