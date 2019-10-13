"Новые чувства возникли": 69-летняя Надежда Бабкина огорошила признанием

Надежда Бабкина 16 лет счастлива с молодым возлюбленным Евгением Гором. И хотя они вместе много лет, в их отношениях кипят настоящие страсти. Певица пылкие чувства к избраннику не скрывает, хотя и держит свою личную жизнь за семью печатями. Однако для Андрея Малахова артистка сделала исключение.

Надежда Бабкина не из тех знаменитостей, которые направо и налево рассказывают о сокровенном. Она нечасто дает интервью и еще реже появляется на ток-шоу. Но ради Андрея Малахова певица приняла участие в передаче "Привет, Андрей!".

В студии телеведущий показывал архивные видео с участием звезд. Он также нашел очень откровенное интервью Бабкиной, в которой артистка признается в романе с женатым мужчиной. Тогда певица имя своего возлюбленного называть не стала. "Ничего страшного, а что? Все святые сидят? Обалдеть можно. А как жить без ничего? Объясните мне", - заявила артистка.

ngbabkina Надежда Бабкина и Евгений Гор

Она отметила, что в то время никто из ее коллег не обсуждал личную жизнь - тогда это было не принято. Да и соцсетей не было, чтобы романы звезд комментировали обыватели. "У меня этот роман продолжается уже много лет - с Женей Гором. Успокойтесь, выдохните!", - снизила градус накала страсти Бабкина.

39-летий певец на 30 лет младше возлюбленной, но это не мешает их счастью. Более того, Надежда Георгиевна буквально цветет рядом с молодым избранником. Артистка уверена, что она выглядит моложе своих лет только благодаря Евгению.

Этим летом Бабкина и Гор отдохнули на Кипре. И там неожиданно артистку захлестнули эмоции. "Новые чувства возникли. Мы просто вдвоем поехали отдыхать. Первый раз были на отдыхе вдвоем, чтобы никого рядом не было. И, знаете, что-то такое приятное пошло, неожиданное", - огорошила она признанием Малахова и гостей студии. Gосле этих слов зрители стали аплодировать звезде эстрады.

Напомним, роман Надежды Бабкиной и Евгения Гора завязался в 2003 году после выступления на Всероссийском конкурсе эстрадных исполнителей в Саратове. Певцу на момент знакомства с артисткой было всего 23 года, в то время как ей - 53. Впоследствии сама Бабкина призналась, что между ней и Гором сразу возникла "химия". Это была любовь с первого взгляда. По словам Надежды, Евгений покорил ее голосом и мужской привлекательностью. Сама Надежда Георгиевна может дать фору любой своей ровеснице. Она продолжает ездить с концертами по стране, ведет активный образ жизни. Свободное время звезда проводит с близкими. От первого мужа у певицы есть взрослый сын Данила. Он стал юристом, а также подарил артистке внуков: Георгия, Веру и Марфу.