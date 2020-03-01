Юрий Скуратов: И после смерти Березовского дело об убийстве Листьева можно было расследовать успешно и довести до конца

В воскресенье, 1 марта, в 25-ю годовщину убийства легендарного телеведущего Владислава Листьева, удалось задать несколько вопросов Юрию Скуратову, который в то время возглавлял Генпрокуратуру...

- Юрий Ильич, некоторые из тех "осведомлённых лиц", скажем так, с кем мне удалось в эти дни поговорить, склоняются к тому, что заказчик убийства Листьева - это тот самый человек, "который похоронен в Лондоне"... У вас нет ощущения, что это - именно так?

- Нет-нет, это неправильно. Он - не основной. Точнее сказать - он примкнул к заказчику. Позже. Но он изначально был "не при делах".

А примкнул чуть позже, когда понял, что с Владом у него не получится.

А первоначально ... Был другой.

- Фамилию не будем называть?

- Нет - нет. Зачем?

- А если Березовский был под подозрением - почему его тогда отпустили за границу? Почему он - как подозреваемый или один из подозреваемых, или хотя бы как свидетель - не рассматривался?

- Потому что мы добивались достаточных доказательств и достаточных улик - для того, чтобы "упаковать" его. А таких доказательств на тот период не смогли достать. И, главным образом, потому, что был сорван обыск в "ЛогоВАЗе". (Фирма Березовского. - А.Г.)

А у Березовского как раз накануне была с Листьевым встреча. И Березовский все встречи записывал. Но обыск сорвали - и запись эта была уничтожена. И следствие долгое время топталось на месте.

А потом - надо учитывать то, что Березовский умел защищаться... И - главный аргумент его. Он говорил - позвольте, я же Влада пригласил на должность гендиректора Первого канала, это вообще моя идея и моё решение, как вы можете меня подозревать? Там же не так все просто.

- Если бы сейчас, спустя 25, лет после убийства Листьева, продолжилось следствие по этому делу и если бы был жив Березовский - его могли бы экстрадировать в Россию из Лондона или там допросить?

- Я думаю, да - если бы не потеряли столько времени, приостановив это дело после моего ухода из Генпрокуратуры. Если бы следствие продолжалось, то собрали бы необходимое количество доказательств, чтобы Березовского экстрадировать.

Там были зацепки, но их надо было ещё дорабатывать.

- А сейчас ещё не поздно? Можно вернуться?

- Я считаю, что шанс расследовать и раскрыть дело успешно ещё не утрачен до сих пор.

- А почему же не расследуют, не раскрывают?

- Возможно, боятся атаки журналистов. Опять приставать будут. А 100-процентной гарантии раскрытия дела нет...

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1 марта 1995 года Влад Листьев был убит в подъезде своего дома. Телеведущему было всего 38 лет. Убийство многие связывали с тем, что незадолго до смерти, вступив в должность генерального директора ОРТ, Листьев ввел временный мораторий на рекламу на канале. В числе заказчиков преступления называли ныне покойного олигарха Бориса Березовского. Мол, БАБ имел процент с продажи рекламы и не хотел лишаться солидного куска пирога... Так это или нет, сказать сложно: ни Листьева, ни Березовского нет в живых. А дело об убийстве телеведущего до сих пор не раскрыто (подробности)