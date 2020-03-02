Русские в Эстонии: Ельцина ненавидим, Путина уважаем, беглым либералам из России не доверяем

Продолжение.

Почему русским в Прибалтике не дают учиться на родном языке, но при этом латыши, эстонцы и литовцы платят большие деньги, чтобы русский выучить?

В предыдущих сериях мы рассказали о Латвии. Оттуда наш спецкор отправилась в Эстонию.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

«ФАШИСТЫ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ БЫЛИ ЛЮДИ»

В Таллине я впервые. Древние башни Старого города, его уютные мощеные улочки - первым делом все приезжие устремляются туда. А я - на военное кладбище. Именно сюда перенесен «Бронзовый Солдат» - памятник советским воинам-освободителям, который в апреле 2007-го, после схваток его защитников с националистам, под покровом ночи вывезли с холма Тынисмяги в центре города. Тогда эта драма разделила русских и эстонцев на два непримиримых лагеря.

Древние башни Старого города, его уютные мощеные улочки - первым делом все приезжие устремляются туда.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- У нас на работе русский парень встречался с эстонской девушкой. После истории с «Бронзовым Солдатом» она прислала ему СМС: «Надеюсь, ты понимаешь, что у нас больше не может быть ничего общего», - вспоминает один из моих новых таллинских знакомых.

С тех пор прошло 13 лет. Зажила ли у русских и эстонцев та рана?

Подхожу к памятнику. Мимо идет пара. Обоим где-то за 50. Думала, туристы. Оказалось, эстонцы. Кроме нас на кладбище ни души.

- Вы тоже к «Солдату» приехали?

- Не-е-ет, - отмахиваются они. - Мы хотели другие захоронения посмотреть. Тут английские есть... Хорошо, что этого «Солдата» подальше убрали. Плохо, что он на виду стоял.

Военное кладбище.Фото: Елена КРИВЯКИНА

Рассказываю им, что осенью в Москве был салют в честь освобождения Таллина от фашистов.

- Эт-то не наш праздник! - морщатся мои собеседники. - Нас никто не освобождал! Все было наоборот! СССР нас оккупировал. При фашистах нам было лучше.

Не верю ушам. Смотрю на «Бронзового Солдата». Он полуопустил голову...

- Но... фашизм осудил весь мир, - я пытаюсь найти аргументы.

- Да, - с огорчением соглашается эстонская пара. - Но нас-то фашисты не обижали! Интеллигентные люди были.

И, правда, интеллигентные. В созданных на территории Эстонии концлагерях расстреливали и сжигали евреев, русских, белорусов, украинцев.

- Советские солдаты убивали в грабили в наших деревнях. Не все, конечно... Но русские - они же вар... Варяги! Здесь не их дом.

- Не хотите, чтобы русские жили в Эстонии?

- Не хотим. Там, где русские, везде мусор, двери сломаны в домах. 80 процентов преступлений у нас и аварий делают русские!

- Туристов русских тоже не хотите у себя видеть?

- Очень хотим! Я сама езжу в Петербург! Надо дружить!

Думаете, мне попались оголтелые националисты? Ничего подобного. Я убедилась - так думает большинство эстонцев.

Mонумент победы в Освободительной войне.Фото: Елена КРИВЯКИНА

АМЕРИКАНЦЫ СКУПАЮТ В ТАЛЛИНЕ МАТРЕШКИ

- Перенос «Бронзового Солдата» - это был плевок в лицо. Могли ведь торжественно перенести, с почестями, а они ночью, по-крысиному, - говорит мне продавщица Анжела, торгующая в палатке на Ратушной площади. - 9 мая все русские идут к памятнику с цветами. У меня знакомые в Москве - военные, служили в советские годы в Таллине, так они специально сюда приезжают в День Победы. Дети у меня родились уже после распада Союза, но тоже ходят к «Солдату».

На прилавке Анжелы - варежки, носки, платки, свитера. У половины - русский орнамент. Точно такие же носки я недавно купила в московском магазине.

- Так и мы их в Москве закупаем! Цены на 5 - 10 евро дешевле, чем на варежки и носки, сделанные в Эстонии.

Оказывается, туристы русские изделия любят. За углом - сувенирная лавка, где Анжела работает «в летний сезон».

- Летом к нам заходят круизные лайнеры - скандинавы, англичане, даже американцы. Те обожают матрешек! А еще шапки-ушанки с красной звездой. Напротив, видите, пивной ресторан. Вот они оттуда как вывалятся, к нам за ушанками - и гуляют в них по городу.

- Они хоть понимают, что это русские сувениры?

- Потому и покупают! Не всем удастся в Россию съездить, вот и берут здесь.

Большая часть продавцов на ярмарке - русские, как Анжела. Для более престижной работы нужно знать эстонский, а у нее с ним плохо.

- Почему не хотите выучить?

- А зачем? Я лучше французский выучу и немецкий, с туристами болтать.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Русский турист в Таллине - золотая рыбка, каждый хочет его в свои сети. Почти во всех ресторанах в отличие от Риги есть меню на русском. Зачем же грузить денежных гостей английским? Эстонцы явно хитрее латышей.

И Таллин по сравнению с Ригой - богач и эстет. Цены в Старом городе вдвое выше рижских. Оголодав, заказала в ресторане супчик. 700 рублей в перерасчете с евро.

- А это комплимент от нас, - подскочила официантка.

На доске рядом с хлебом и маслом лежало что-то маленькое, скрученное фигой.

Но, по словам здешних торговцев, именно русский турист - «жирный», любит сорить деньгами не раздумывая. Только за прошлый год в Эстонию приезжало 1,5 миллиона россиян.

Для туристов в Эстонии местный сувенир - это... матрешка!Фото: Shutterstock

«ЭСТОНЦЫ ПЛЮЮТСЯ В РУССКИХ ДЕТЕЙ»

Эстонская молодежь русский знает плохо. А вот русские ребята владеют обычно обоими языками. Но на госслужбу русских все равно не берут (только 1% неэстонцев занимает тут госдолжности), а вот в частные компании русским устроиться проще. Не случайно продвинутые эстонцы из состоятельных семей учат русский.

В Эстонии и борьба государства с русским языком менее оголтелая, чем в Латвии. Эстонцы идут не напролом, а по-лисьи. Полного перевода школ на эстонский хотят добиться к 2035 году. Притом что треть населения говорит по-русски. Для сравнения, в Латвии 40% русскоязычных, но с русским языком обещают покончить к 2022 году (с запретом даже в детсадах).

В Эстонии 300 школ, из них 70 русских. До 9-го класса дети могут учиться на родном языке. А с 10-го по 12-й класс 60% предметов - уже на эстонском. Но директора школ бегут впереди паровоза. За перевод каждого предмета на эстонский школа получает деньги. Железный стимул.

- У наших детей нет проблем со знанием эстонского. Учат уже с детсада, - рассказывает мне член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова. Она сама многодетная мама. - Но власти то и дело школы объединяют - в итоге русская школа пропадает, остается эстонская. Там идет промывка мозгов. Надо не только учиться на эстонском, но и думать по-эстонски.

- Жаловались в Евросоюз? ОБСЕ?

- Там считают, что русские должны приспосабливаться. Мол, власти вам плохого не пожелают. Знаем мы, чего они нам желают. Просто хотят уничтожить русскую общину, - замечает Блинцова.

Потом говорит, как отдала дочь в эстонский детсад.

- Эстонские дети ее толкали, плевались. Дочь замкнулась, не развивалась. То же самое в школах. Эстонские дети говорят, что русские должны ехать в «свою Россию». И очень недружелюбны, - заключает Блинцова.

За высказывания в поддержку русских она даже попала в ежегодник полиции безопасности Эстонии. В него заносят лиц, опасных для суверенитета страны.

- Если попал в этот ежегодник, значит, неблагонадежный. На работу не устроишься, - поясняет мне Алиса.

Но не меньшее раздражение, чем русские, у эстонцев вызывают украинские заробитчане. Да, они есть и здесь!

- Работают без разрешений, пьют, воруют. Понятно, что украинцы никогда не станут членами эстонской общины, а скорее вольются в русскую, - рассказывает мне таллинский журналист.

А вот коренные жители Эстонии, особенно молодежь (и эстонская, и русская), из страны уезжают. После школы многие берут кредиты на учебу в Европе. Или просто уезжают на Запад за высокой зарплатой. Например, если в Эстонии врач получает 1,5 тысячи евро, то в соседней Финляндии (а до Хельсинки - 1,5 часа на пароме) - 5 тысяч евро.

ЛИБЕРАЛЫ НА ОБОЧИНЕ

В Эстонии чуть больше 1,3 миллиона жителей. Из них 76 тысяч - неграждане. После распада СССР в Эстонии, как и в Латвии, автоматически гражданство дали лишь тем, кто проживал тут до 1940 года, то есть до вхождения в СССР. За это Эстонию с Латвией изредка критикуют международные организации. На этом все и заканчивается.

- Каждый год число неграждан сокращается на 3 тысячи человек. Большая часть умирает по возрасту. Как нам объясняют, лет через 25 проблема исчезнет сама собой. Но нас такой подход не устраивает, - говорит посол России в Эстонии Александр Петров.

Кто-то из неграждан решает получить паспорт России. Всего в Эстонии таких 110 тысяч. Но большинство из них переезжать в Россию не хотят. Объясняют так: «Если бы с самого начала знали, что в Эстонии снесут «Бронзового Солдата», мы бы уехали. А сейчас мы уже немолодые».

Эти дворы убирают и эти дома ремонтируют, как правило, русские...Фото: Елена КРИВЯКИНА

Зато на ПМЖ в Эстонию ломанулись критики российского режима. Например, экологическая активистка Евгения Чирикова и музыкальный критик Артемий Троицкий. Правда, вскоре Чирикова стала жаловаться, как трудно влиться в эстонскую общину. А Троицкий назвал Эстонию «такой же сегрегированной, как Южная Африка», заметив, что эстонцы и русские тут в лучшем случае друг к другу равнодушны, а в худшем - испытывают неприязнь.

- Либералы из России живут тут в своей матрице. Эстонцы с ними общаться не хотят. А русские сторонятся, не доверяют. В Эстонии русские поддерживают Путина, уважают. А Ельцина ненавидят, он их кинул. Выводя в 1993 году из Эстонии российские войска, он мог выбить для русских любые преференции, но ничего не сделал. Остатки неразворованной техники вывезли, а офицерский состав бросили тут. Военные были в униженном положении, с мизерной пенсией, - говорит мне знакомый таллинский журналист.

Главная эстонская полит-фишка - фантазии о скором нападении России.

- Военный бюджет НАТО в 23 раза превышает военный бюджет России. А нам говорят о какой-то агрессии Москвы, - разводит руками российский посол Александр Петров. - Милитаризация нарастает, это опасно.

ВЫГНАТЬ РУССКИХ? А КТО В ДВОРНИКИ ПОЙДЕТ?

Я в парламенте Эстонии. Меня встречает Михаил Стальнухин, депутат центристской партии - самой крупной в стране. Стальнухин 6 раз избирался депутатом и был председателем горсобрания Нарвы. Он из тех, про кого говорят: «Не прогнулся». Защищает русских. Но все утыкается в выборы: на 900 тысяч избирателей-эстонцев всего 100 тысяч избирателей-русских. Потому что неграждане выбирать не могут. В итоге политиков, отстаивающих права русских, тут можно сосчитать по головам.

Михаил Стальнухин, депутат центристской партии - самой крупной в стране.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Ситуация в Эстонии по отношению к русским - это следствие политики России после распада СССР. Русские тут остались бесправными. В национализм играют те, кто хочет попасть в политику, ничего при этом не умея. Приходит понимание, что национализм надо демонстрировать на ком-то другом, а не на русских, - говорит Стальнухин.

Рассказываю ему о моей встрече с эстонской парой у «Бронзового Солдата».

- В следующий раз, когда вам скажут «хотим, чтобы русских тут не было», вы спросите: «А ты с дворником во дворе знаком? Спорим, что он русский? А водителем автобуса ты готов работать? Или, может, пойдешь сварщиком на судоремонтный завод? А в больницу попадешь? Там половина медсестер - русские». Такое отношение к русским может очень плохо сказаться на судьбе Эстонии, - замечает Стальнухин. - Если ты живешь в туманных мечтаниях, жизнь рано или поздно отрезвит.

- Тут еще любят говорить о «советской оккупации».

- Одно время эстонские журналисты постоянно задавали мне вопрос: «СССР оккупировал Эстонию или нет?» Думали, что загнали меня в угол. Если я скажу, что оккупация была, то потеряю своего избирателя из Нарвы. Это что за оккупанты, которые пришли и построили тут электростанции, порты, школы? Если все это убрать, то что от Эстонии останется? Но если я скажу, что оккупации не было, то поссорюсь с эстонцами. Они выросли уже в этой пропаганде. Поэтому я журналисту говорил: «Твои дед и отец прожили в Эстонии? Соври мне, что они никогда не ходили на выборы в СССР! 99% населения ходили! И избирали «оккупационные органы власти». Ну а если твой дед к тому же был коммунистом? Он тоже оккупант? Признайте это, и тогда я признаю, что была оккупация. Ни один журналист не опубликовал моего ответа.

Здание парламента Эстонии.Фото: Елена КРИВЯКИНА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Стальнухин ведет меня по парламенту - это здание XIV века. На балконе без всякой охраны курит спикер Хенн Пыллуаас. Он внесен в черный список МИД России за русофобию. Искусствовед по образованию, любит писать статьи с яркими заголовками. Например, «9 мая как апофеоз большевистского ада». Подхожу, здороваюсь. Пыллуаас добродушно кивает в ответ. Прекрасно знает русский, но здоровается со мной на эстонском. Прошу его ответить на пару вопросов. Он дает знак следовать за ним - во фракцию эстонских националистов. Там появление журналиста из России вызывает переполох. Все также хорошо говорят по-русски, но, посоветовавшись, решают, что говорить со мной не надо. Отказали изысканно: «Мы недостаточно хорошо можем донести до вас по-русски свои мысли».

- Знаете, почему в Эстонии не работает российская пропаганда? - спрашивает у меня Стальнухин. - 300 тысяч русских в Эстонии смотрят российские телеканалы. И слышат, как какой-то эксперт говорит: «Да в Эстонии все нацисты! У них легионеры маршируют по улицам». И ты понимаешь, что, во-первых, Эстонию перепутали с Латвией. А во-вторых, это риторика националистических партий. Когда нас всех тут называют нацистским государством, это задевает. И люди просто перестают верить такому телевидению.

Продолжение следует.

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