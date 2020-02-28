Рубль улетел, но обещал вернуться. Как коронавирус отразится на наших кошельках

Эпидемия коронавируса перекинулась на фондовые рынки. Биржи по всему миру падают. Рубль слабеет по отношению к доллару. Эпидемия оказалась неожиданным событием для всех - «черным лебедем». Что сейчас происходит в экономике? Почему неизвестного недуга так боятся инвесторы? И самое главное - что делать?

1. Что сейчас происходит?

Всю прошедшую неделю биржи по всему миру находятся в красной зоне. То есть котировки ценных бумаг падают во всем мире. Это значит, что инвесторы продают акции. Причем делают это панически. За неделю мировые биржи потеряли от 10 до 15%. Как подсчитали в Bloomberg, эта неделя стала худшей с 2008 года. А тогда, как мы помним, был серьезный кризис.

2. Причем тут китайский вирус?

Логика у инвесторов следующая. Китай - один из крупнейших игроков на глобальном рынке. Мировая фабрика всего и вся больше месяца находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Часть заводов на каникулах, часть работают в полсилы. Сбои в поставках могут быть ощутимыми. Это грозит убытками импортерам. А дальше по цепочке - им придется увольнять людей, у них снизятся доходы, они станут меньше покупать в магазинах, ходить в кафе и путешествовать, перестанут отдавать кредиты банкам. И это, кстати, самое страшное. Если дойдет до таких метастаз, нового глобального кризиса точно не избежать.

3. Неужели мировую экономику может так легко подкосить какой-то вирус? Например, со СПИДом такого не было.

Коронавирус стал последней каплей. В мировой экономике и так пахло кризисом. Западные страны с прошлого кризиса активно вливали деньги в свои экономики. Тогда это помогло быстро справиться с последствиями. Но потом с этой иглы так и не слезли. В итоге на биржах надулись слишком большие пузыри, которые и без вируса грозили с треском лопнуть. Возьмите акции Tesla. За два месяца они выросли в три раза. Аномальная доходность. Инвесторы ждали повода, чтобы превратиться в пессимистов и зафиксировать гигантскую прибыль, полученную за все время. Китайская инфекция стала отличным стимулом для нажатия кнопки «Продать» и добила ослабленный иммунитет глобальной экономики. Лихорадка и паника на биржах началась. Многие на этом потеряют деньги. Но кто-то хорошо заработает.

4. Что будет дальше?

Этого не может сказать никто. Все будет зависеть от множества разных факторов. Если для нового вируса быстро найдут противоядие и число заболевших пойдет на спад, тогда биржи выдохнут и снова начнут расти. Если будет наоборот, опасения подтвердятся и компании начнут банкротиться и увольнять сотрудников, тогда это спровоцирует дополнительное падение. Экономисты смотрят на кризисы философски. Мол, после каждого большого роста происходит откат назад, охлаждение рынков. Но как долго продлится такая «зима», трудно сказать. Может, несколько месяцев. А может, и несколько лет.

5. Могут ли правительства исправить ситуацию?

Решения есть. К примеру, Китай уже выделил триллион юаней (почти 10 триллионов рублей, половина федерального бюджета России) на борьбу с последствия вируса, в том числе на финансовых рынках. То же самое вскоре сделают США и Евросоюз. Выбора у них нет. Но бесконечно печатать деньги для этих целей развитые страны не станут. Поэтому не торопятся и сейчас. Ждут, когда пузыри на биржах немного сдуются сами.

6. Что будет с российской экономикой и рублем?

Мировая экономика - единый организм. Если падают рынки в Азии и Америке, тихой гаванью мы остаться не сможем. Во-первых, потому что зависим от нефтяного рынка. Во-вторых, потому что на наших биржах до сих пор много зарубежных денег. Если иностранные инвесторы продают наши ценные бумаги, то покупают на них доллары. Вот спрос на них в последние дни и вырос, и рубль упал на 5%. Тем не менее большинство экспертов считают, что нашу валюту вряд ли ждет сильная девальвация. Да, чуть ослабится, но не критично. Вклады в банках и дивиденды по акциям российских компаний относительно высокие, поэтому интерес к ним останется. В том числе и со стороны иностранных инвесторов.

7. Что делать нам?

Повлиять на развитие ситуации никто из нас не может. Точно так же, как никто и не может предугадать, что будет дальше. Если правительства смогут, они сдержат падение. А если ситуация станет неуправляемой, то в мировой экономике случится то же самое, что было в 2008 году. То есть рынки могут упасть на 30 - 40% а некоторые - на 70 - 80%. Это самый негативный сценарий. Именно его боятся инвесторы, которые продают ценные бумаги и покупают доллары и золото. Если хотите подстраховаться, поступайте точно так же. Но не на всю сумму свободных денег. В любом случае сейчас лучше повременить с крупными покупками и создать себе резервный фонд. На всякий пожарный.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763507" frameborder="0"></iframe> Улицы Рима во время пандемии коронавируса.

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