Живых актеров на экране скоро заменят мертвые

Вполне возможно, что лет через 20 или 30 живые актеры будут Голливуду не нужны. Цифровые технологии развиваются стремительно, и уже сейчас на экране можно видеть артистов, давно ушедших на тот свет - но продолжающих, как ни в чем не бывало, играть в кино. Пока что воскрешать на экране мертвецов очень сложно, дорого и долго - но результаты порой поражают.

Брэндон Ли

Один из первых и самых известных случаев оживления мертвого актера при помощи компьютера. По иронии судьбы, герой «Ворона» - рок-музыкант, который умирает, но возвращается в мир живых, чтобы отомстить своим убийцам. Брэндон Ли тоже вернулся на экран после смерти. Молодому актеру оставалось работы всего на три съемочных дня, когда произошла трагедия: из-за роковой ошибки ассистента в него выстрелили из револьвера пулей, а не холостым патроном. Ли срочно доставили в больницу, операция шла несколько часов, но он скончался от потери крови.

Брэндон Ли в фильме "Ворон".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продюсеры решили все-таки закончить фильм и потратили на это 8 миллионов долларов. Дублер Брэндона Ли, подменявший его во время трюковых сцен, теперь появлялся в кадре вместо него, а лицо актера потом наложили на лицо дублера с помощью компьютера. В 1993 году подобные спецэффекты только-только начали использоваться и были очень несовершенными, однако в данном случае комар носа не подточит: трудно определить, где на экране действует настоящий Брэндон Ли, а где - ненастоящий.

Оливер Рид

В мае 1999 года на Мальте проходили съемки фильма Ридли Скотта «Гладиатор». 61-летний британский актер Оливер Рид, известный в прошлом своей нежной любовью к алкоголю, перед этими съемками не пил несколько месяцев. Но однажды вечером пошел в ирландский паб и развязал: употребил больше четырех литров пива, дюжину стопок рома, полбутылки виски и несколько бокалов коньяка. Хотел перепить на спор группу своих соотечественников-моряков, получивших увольнение на берег. Победил, потратив на выпивку больше 500 долларов. Потом еще успел победить молодого моряка в армрестлинге. А потом упал без сознания - и умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Оливер Рид в фильме "Гладиатор".Фото: Youtube

Его герой, Проксимо, в результате на экране тоже безвременно умер (в сценарии он оставался живым). Продюсеры потратили 3,2 миллиона долларов на две минуты фильма, где Рида подменяет дублер (его лицо на пост-продакшене было заменено на лицо актера). Сцены эти сняты в полумраке, чтобы зрителю труднее было рассмотреть подмену.

Пол Уокер

Актер трагически погиб в декабре 2013 года, в середине съемок седьмого «Форсажа». В половине сцен сняться он просто не успел. Сначала продюсеры в панике подумывали вообще закрыть фильм, потом решили отложить его выход на год. За это время переписали сценарий, чтобы Уокер проводил на экране меньше времени, и нашли лучших в мире специалистов по спецэффектам из компании Питера Джексона Weta Digital. В итоге Уокер все-таки доиграл свою роль до конца. Пока что это самое виртуозное оживление покойника в кино: в большинстве сцен отличить живого актера от нарисованного просто невозможно.

Кадры с Полом Уокером в "Форсаже 7" - это пока самое виртуозное оживление покойника в кино.Фото: Youtube

У Уокера остались два брата, Калеб и Коди, внешне очень на него похожие. В «Форсаже-7» примерно 260 кадров, где они снялись вместо Пола. Потом каждый кадр обрабатывали на компьютере, заменяя лица Калеба и Коди воссозданным на компьютере лицом актера. Художники пересмотрели все фильмы с участием Уокера, чтобы максимально точно воссоздать его мимику. Особые проблемы создавала щетина - с каждым волоском работали отдельно. Максимальное внимание уделялось мелким морщинам в уголках глаз и рта («это мелочи», - говорил руководитель всего проекта Джо Леттери, - «но если что-то здесь сделать неправильно, все сразу заметят фальшь»). Вообще такая работа требует прекрасного знания анатомии: нужно понимать, как расположены на человеческой коже поры, а под кожей - кровеносные сосуды, как двигаются глазные яблоки, как устроена радужная оболочка.

Вернуть Пола Уокера на экран, пусть и на несколько секунд, помогли братья актера.Фото: Youtube

В одной из последних сцен герой Уокера прощается со своим лучшим другом, сыгранным Вином Дизелем. Они смотрят друг на друга из окон автомобилей. В этой сцене был взят фрагмент из другого фильма с Полом Уокером - вернее, взяли только его лицо, тело в этой сцене принадлежит Калебу. Оригинальный кадр с Полом был снят ночью, так что освещение пришлось менять. Все вроде сделали безупречно, но это был один из немногих кадров, к которым у зрителей возникли претензии: если присмотреться, станет понятно, что Уокер глядит не в глаза Дизеля, а как бы мимо него. Вообще же в «Форсаже-7» порядка 90 кадров с Уокером, вот так заимствованных из других картин и аккуратно трансплантированных в новую. А реплики героя - это слова, которые Уокер произносил в других фильмах, склеенные на компьютере в связную речь.

В общем и целом, прощание с Уокером прошло торжественно и при большом стечении народу: «Форсаж-7» собрал в прокате более полутора миллиарда долларов, в два раза больше, чем «Форсаж-6». Правда, более чем заслуженная номинация на «Оскар» за лучшие спецэффекты картине так и не досталась.

Кэрри Фишер

Принцесса Лея из «Звездных войн» скоропостижно скончалась в декабре 2016 года. Актриса Кэрри Фишер сыграла свою самую знаменитую героиню в фильме «Эпизод VII. Пробуждение Силы», вышедшем за год до этого, и успела закончить съемки в фильме «Эпизод VIII. Последние джедаи», который вышел год спустя. Но впереди была еще одна картина, завершающая новую трилогию про звездные войны - «Эпизод IX. Скайуокер: восход». На момент смерти Фишер у этого фильма даже не было сценария, он вышел почти через три года после похорон. И тем не менее, она появляется во многих сценах, и ее имя идет в титрах первым.

Сначала собрали абсолютно весь материал, в котором Фишер снялась для «Пробуждения Силы» и «Последних джедаев», в том числе сцены, которые не вошли в окончательные версии фильмов (очень повезло, что многие эпизоды снимались с нескольких дублей - одну и ту же сцену зачастую разыгрывали то чуть серьезней, то чуть легче, и все эти дубли сохранились). Отдельно выписали все ее реплики - потом вокруг этих реплик сценаристы выстраивали всю роль Леи в «Скайуокер. Восходе». Затем из архивного материала аккуратно вырезали лицо актрисы, произносящей те или иные фразы, и на экране добавили к нему новые, цифровые тело, прическу и одежду. Как говорил режиссер Дж. Дж. Абрамс, абсолютно все в сценах с принцессой Леей было подчинено кадрам из предыдущих фильмов: освещение, ракурсы, декорации. Дэйзи Ридли, чья героиня Рей часто взаимодействует с Леей, на съемках смотрела в монитор и с ним обменивалась репликами.

Самое трогательное, что Кэрри Фишер часто не нравилось, как она выглядит в «Пробуждении Силы». Она говорила монтажеру Мэриэнн Брэндон: «Я выгляжу ужасно, пожалуйста, сделайте так, чтобы я выглядела хорошо!» И авторам фильма «Скайуокер. Восход» из уважения к ее памяти пришлось приложить к этому все силы, одновременно следя, чтобы цифровая Фишер выглядела максимально естественно.

При помощи компьютерной анимации Кэрри Фишер вновь снялась в "Звездных войнах".Фото: Youtube

Кстати, для фильма «Звездные войны. Изгой один» (2016) был воссоздан еще один актер, Питер Кашинг, скончавшийся в 1994 году. Он играл Уилхаффа Таркина в самых первых «Звездных войнах» и «сыграл» его снова (вернее, на съемках присутствовал актер Гай Хенри, на которого потом наложили цифровую маску, изображающую Кашинга). Это вызвало большие споры: можно ли вот так воссоздавать давно умерших артистов? Кэрри Фишер, по крайней мере, знала, что ей предстоит сниматься в очередных «Звездных войнах», Пол Уокер был уверен, что доснимется в «Форсаже-7», а Кашинг при жизни понятия не имел, что вновь будет изображать злодея Таркина. Однозначного ответа на этот вопрос как не было, так и нет.

Злодей в исполнеии Питера Кашинга "воскрес" в фильме «Звездные войны. Изгой один».Фото: Youtube

Звезды старого Голливуда в рекламе

Одри Хепберн, скончавшаяся в 1993 году, в 2014-м появилась в рекламе шоколада: за кадром звучит Moon River, а юная и прекрасная актриса едет в автомобиле по Италии 50-х годов. Ролик идет 60 секунд, а работа над ним велась год. Сначала у сыновей Хепберн выбили разрешение использовать образ их матери, потом нашли двойника - девушку, максимально на нее похожую, сняли ее со всех сторон в высоком разрешении, чтобы во всех подробностях запечатлеть движения лицевых мускулов. Потом наложили на все это, как маску, воссозданное на компьютере лицо Хепберн. Изначально хотели оставить в кадре глаза дублерши, потом поняли, что получается что-то не то - и глаза тоже нарисовали. Рекламный ролик вызвал бурю возмущения у поклонников актрисы - не в последнюю очередь потому, что чуда не случилось, и женщина в кадре была больше похожа на робота, чем на живую Одри.

Еще меньше повезло Брюсу Ли (кстати, отцу Брэндона Ли), спустя десятилетия после смерти появившемуся в рекламе виски: там, похоже, особо не старались, и актер выглядел совсем уж пластмассовым манекеном. А в рекламе духов J’adore (2011) вполне живая Шарлиз Терон взаимодействует с цифровыми Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и Грейс Келли - они тоже выглядят не совсем настоящими, но их спасает то, что каждая появляется на экране всего на пару секунд, и рассмотреть их пристально зритель не успевает.