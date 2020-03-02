2020-03-02T15:07:15+03:00
Звезды

"Эта сломанная кукла должна оставаться в постели": Мадонна разрыдалась, упав со стула на концерте

Несмотря на слезы, певица смогла завершить выступление, но потом все же взяла себе пару дней отдыха [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мадонна признала, что ей необходим отдыхМадонна признала, что ей необходим отдыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американской поп-диве Мадонне пришлось ненадолго прервать свой парижский тур из-за очередной травмы. Во время одного из последних концертов 61-летняя исполнительница упала со стула, пытаясь зажечь на сцене, да так, что не смогла самостоятельно встать и разрыдалась.

Последние месяцы певица страдала от серьезных проблем с бедром и коленом. Артистку даже не раз видели опирающейся на трость, а отдельные даты из турне пришлось исключить. Однако оставить без своих хитов любимый Париж Мадонна не смогла.

Вечером в четверг, 27 февраля, она вышла на сцену французского театра Le Grand Rex и начала исполнять поразительные номера, не свойственные дамам столь преклонного возраста. Все шло хорошо, пока певица не оступилась во время одного из трюков на песне Vogue.

madonnamadonna
Американской поп-диве в этом году исполнится уже 62 года
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По словам зрителей, поп-дива промахнулась ногой мимо стула и упала прямо на копчик. Чтобы подняться, ей понадобилась помощь танцовщицы. Однако, согласно данным Daily Mail, Мадонна все же смогла завершить двухчасовой концерт, несмотря на слезы. После этого инцидента королева мировых чартов собрала еще один зал, но позже призналась, что больше не может терпеть боль.

"Вот она я - плоть и кровь. Если бы только колени не скручивало, хрящи не ломались, и ничего не болело, а слезы никогда не падали из наших глаз... Но, увы, все это происходит, и я благодарю Бога за столь важное напоминание - все мы люди", - написала певица в Instagram.

madonnamadonna
Мадонна поет на концерте в Париже
15338 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она добавила, что провела последнее выступление лишь потому, что ненавидит разочаровывать близких, в том числе поклонников, но всему есть предел.

"Сейчас даже я вижу, что эта сломанная кукла, скрепленная скотчем и клеем, должна оставаться в постели и отдыхать на протяжении нескольких дней, чтобы закончить тур с улыбкой на лице, в целости и сохранности", - говорится в посте.

К слову, это уже не первое падение Мадонны. Например, в 2015 году исполнительница свалилась с декоративной лестницы на сцене из-за длинной накидки. Сайт kp.ru писал, что тогда в Сети было опубликовано много мемов на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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