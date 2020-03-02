Турецкий историк: когда Москва и Анкара воют, проигрывают обе, а побеждает Запад

К весне-2020 в отношениях России с Турцией — снова холодная осень. Задержание журналистов стамбульского бюро информагентства Sputnik (потом, к счастью, отпущенных). Обострение ситуации в Сирии, где в ходе удара армии президента Башара Асада погибли более 30 турецких военнослужащих. Слухи об участии в данной операции российских ВКС (впоследствии опровергнутые Минобороны)…

Именно на этом фоне в Москве прошла презентация книги Мехмета Перинчека «Тайные страницы российско-турецкой дипломатии». Автор — историк с мировым именем, уже несколько лет преподает в качестве приглашенного профессора в Институте стран Азии и Африки МГУ. Книга его придется по душе всем, кто хочет понять истоки политических процессов в современном мире. Тем более, такой «внешний взгляд» позволяет по-новому увидеть известные сюжеты, как тот же конфликт на Ближнем Востоке.

Рассказывая о богатой истории сотрудничества между нами и потомками османов, Мехмет Перинчек не мог не проводить параллели с нынешней ситуацией:

— Изучая документы, я выделил железный закон российско-турецких отношений. Когда мы воюем друг с другом, то оба проигрываем. Победителем подобных конфликтов всегда становились западные страны. Это было и при Российской и Османской империях, и в 1920-30 годах, и даже сейчас: Запад стремится спровоцировать конфликт между нами, опасаясь налаживания союзнических связей.

Разумеется, это справедливо и в контексте сирийской проблемы, полагает автор.

— Сотрудничество России с Турцией выгодно для обеих стран и для региона в целом, — говорит Мехмет Перинчек. — Оно обеспечивает стабильность и процветание всех наших соседей.

Трудно не согласиться и с идеей турецкого исследователя о близости наших народов, уходящей корнями в прошлое:

— Ещё в XIX веке наши страны проводили реформы социального устройства по схожей модели. Примерно в одно время происходила экономическая модернизация, а лидеры кемалистской революции переняли ряд принципов от своих современников — большевиков, — говорит историк.

Его работа содержит уникальные ранее секретные документы. Например, протоколы переговоров между Советской Россией и молодой Турецкой республикой в начале 1920-х годов о поставке в Турцию оружия для национально-освободительной борьбы (вся западная часть страны тогда была оккупирована силами Антанты — блока западных держав). И здесь снова напрашиваются параллели с современностью, когда мы передаём Анкаре зенитно-ракетные С-400, чтобы та смогла выйти из-под американского «зонтика».

В общем, посыл книги актуален как никогда: важно не совершать ошибки прошлого, не поддаваться на провокации третьих сил — и поддерживать диалог даже в самых тяжёлых ситуациях.

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