Психолог об аптечном ревизорро: Я не увидела в ее состоянии тяжелой скорби

Ольга Коротина поделилась, что уже 30 лет работает с людьми, ей приходилось сталкиваться с разными случаями, но подобную ситуацию она видит впервые.

- Вчера Екатерина Диденко попросила друзей в своем блоге в Инстаграме найти ей психолога, - рассказывает Ольга Коротина. - На меня вышли редакторы Первого канала, и так я оказалась у нее дома. К этому момент Екатерина пообщалась уже с двумя или тремя психологами. Она вела себя достаточно сдержанно. Ровно. Всплакнула лишь раз, но быстро успокоилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764098" frameborder="0"></iframe> Все сторис блогера Екатерины Диденко.Собрали все сторис блогера Екатерины Диденко - как в день трагедии, так и после неё

- О чем она говорила?

- Говорила о предстоящих похоронах мужа, вернее – о кремации его тела. Она сказала, что не ожидала, что такое может случиться. Это был сюрприз от мужа. И она не знала, что будет сюрприз с сухим льдом. Она повторяла это несколько раз. Спрашивала, как быть с детьми. Как сказать им, что папы больше нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764032" frameborder="0"></iframe> Запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки.

- Что вы ей посоветовали?

- Дети маленькие – 4 и 1,5 или 2 года. Я рекомендовала ей не брать их на похороны. Для таких детей, для их психики это может быть серьезная травма. И в дальнейшем повлияет на их психологическое развитие. Ведь они еще не готовы к осознанию смерти. Поэтому пока этот вопрос остался открытым – как сказать: куда делся папа. При этом она продолжает вести свой блог, обращаться к друзьям за поддержкой.

- Ее, кстати, сильно за это осуждают. К чему такая публичность?

- Если говорить о публичности, когда умирают известные люди, о них пишут ежедневно. А онколог Андрей Павленко вел свой блог до конца своих дней.

- Но он это делал с пользой для других. Показывал, что нельзя сдаваться перед болезнью.

- Это да. Но и для Екатерины такая жизнь привычна. Она настолько погружена в виртуальный мир, что ей сложно осознать, где реальность, а где нет. И если она не будет вести свой блог, то впадет в еще большее невротическое состояние. Блог для нее – это общение с людьми. И через виртуальный мир, в котором она живет, где она реализована, она чувствует себя уверенно, это внутренняя потребность. И если она ее не будет закрывать, то ей станет хуже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

- Но ей и так сейчас хуже некуда…

- Когда человек в стрессе, у него могут быть непредсказуемые состояния. В данном случае давайте считать, что блогер - это профессия. И она не может такое событие в своей жизни не отразить публично. Я не оправдываю ее, но и не осуждаю. То, что с ней сейчас происходит, это реакция на стрессовую ситуацию, это ее определенная психологическая защита.

- Но тем не менее эту психологическую защиту она делает через фильтр. Выходя в инстаграм, она включает специальный фильтр, чтобы выглядеть красиво и артистично. Не цинизм ли это?

- У меня тоже создается такое впечатление, что она относится к этому как к некоему сценарию. Она находится внутри спектакля и играет в нем определенную роль. Но чем закончится этот спектакль неизвестно.

- На одной из ее съемок в инстаграме видно, что позади сидят мамы – ее и мужа. Неужели они не могут остановить этот спектакль?

- Я вчера общалась с мамой мужа. Она в очень тяжелом психологическом состоянии. Она вообще себя никак не чувствует и не осознает. Для нее это единственный сын. Она говорит, что он ушел и меня больше не существует.

- Екатерина принимает успокоительные препараты?

- Она мне ничего об этом не сказала. Но у нее живая мимика, нормально разговаривает. Не похоже, что она что-то принимает.

- Вас не удивило ее спокойное состояние?

- У всех разная реакция на стресс. Но она общается, соглашается принимать участие в программах, делает какие-то выводы, принимает какие-то решения. Я не могу сказать, что она в состоянии тяжелой скорби, тяжелого горя. У нее абсолютно сохраненная критика. Может быть, внутренний стержень хороший? Сейчас невозможно сказать ничего конкретного.

- Но вы общались с двумя близкими Валентину женщинами и у них получается разное состояние?

- Да, противоположное друг другу.

- А то, что она пошла сниматься в ток-шоу, это нормально? Она ведь даже мужа еще не похоронила.

- Есть много вариантов ответов. Наверное, ей легче становится, когда она выговаривается. Ей нужна аудитория, а не уединение. Это привычная для нее среда. Многим людям надо постоянно проговаривать случившееся со всеми. Даже с незнакомыми. Это облегчает состояние на какое-то время. Участие в ток-шоу, как бы это жестко не звучало, тоже может быть определённым ресурсом в переживании стресса .

- А если на чистоту – она могла пойти туда только из-за денег?

- Могла, ведь она осталась одна с малыми детьми на руках. Надо же как-то жить.

На одной из съемок Екатерины в инстаграме видно, что позади сидят мамы – ее и мужа.

- Но удивительно, что в такой стрессовой ситуации она может думать об этом.

- Вот в том-то и дело. Но с другой стороны, многие люди держатся при потере близких людей. Собирают похороны, делают какие-то житейские дела, решают насущные вопросы. Но ее реакция, конечно, необычна и вызывает большие вопросы у меня как у профессионала. Но в то же время меня потрясает всегда бездумное, наплевательское отношение к поступкам и действиям, которые вызывают явную опасность. Вот здесь-то и сконцентрированы все ответы на вопросы. Человеческая глупость безгранична. К сожалению, именно она приводит к трагическим последствиям.

- Что вы имеете в виду?

- То, что произошло, я расцениваю как чудовищную безответственность за жизни и здоровье других людей, которые были приглашены на этот день рождения. Заметьте, ни у кого не возникло чувство опасности, страха. На видео только радостные возгласы. Ныряние в бассейн, покрытый густым паром не вызвал даже сомнения в том, что это опасность. Что это? Заведомо запланированное повреждение здоровья или полное отсутствие критики? Конечно, следствие расставит все точки над i, но даже простому обывателю сложно понять, как можно так бездумно проводить эксперименты над собственными и чужими жизнями?

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