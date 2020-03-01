«Похорон не будет!»: Девушка-блогер, на вечеринке которой погибли три человека, сделала новое заявление в соцсетях

Судить людей, оказавшихся в шоковой ситуации, - последнее дело. Но трагедия в московской сауне, похоже, обещает стать новым интернет-сериалом...

Напомним, вечером в пятницу, 28 февраля, популярный «аптечный» блогер Екатерина Диденко (на тот момент - 1 млн подписчиков) отмечала в банном комплексе «Девятый вал» свое 29-летие. Одним из развлечений, в котором после напитков и закусок предложили поучаствовать гостям, стала «ванная с дымом» - муж Диденко Валентин предложил вывалить в крытый бассейн несколько брикетов сухого льда, диоксида углерода. Над водой мгновенно образовалась эффектные (самое то для фоток в Инстаграме!) клубы пара, в который тут же нырнули несколько человек. Никто не подумал, что углерод вытеснит кислород, несколько вдохов более тяжёлого газа - гарантированная потеря сознания. Люди падали в воду и тонули. Трёх человек, в числе которых и муж именинницы, спасти не смогли...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Многих удивило поведение самой Екатерины Диденко после трагедии. Сначала она выложила в соцсети видео из-под дверей реанимации, где на тот момент умирал ее муж. Спустя несколько часов после его смерти - ещё пара видосов. В одном она призналась, что с нее взяли подписку о неразглашении обстоятельств трагедии. В другом - что ей нужна помощь психологов, попросила подписчиков посоветовать хороших специалистов. Многих удивило, что каждый раз Екатерина представала перед зрителями в идеальном макияже, и, якобы, наигранно пыталась расплакаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Сегодня молодая женщина, мама двоих детей, выложила новое видеосообщение.

- Приехала моя мама, мама Вали. Вы знаете, в таких случаях очень важна консультация психологов. Я уже успела поработать с 3 психологами, мне стало гораздо легче, меня отпускает. Вчера я целый день ревела, сегодня волнами набегает, иногда плачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

Также Екатерина сообщила, что не будет хоронить мужа.

- Когда будут похороны.... Точнее похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали и его прах я развеяла над полем. Несколько лет он об этом говорил. Он говорил: Я не хочу, чтобы меня хоронили, отпевали. Я хочу чтобы меня кремировали и развеяли прах. Я говорила Валя о чем ты думаешь, какие на хрен похороны, тебе сколько лет. Он отвечал: "Все мы не вечные". Я говорила: «Тебе еще ставить детей на ноги». Мы хотели третьего ребенка.... Почему ты думаешь о смерти?

Произошла ужасная человеческая трагедия. Екатерина потеряла мужа, отца своих малышей. Но со стороны ее видосики, выступления в соцсетях выглядят как часть нового интернет-шоу, хайпа... Впрочем, смерть онлайн приносит свои плоды: за полтора дня у странички Диденко +400 тысяч новых подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

Сауна в Москве, в которой на вечеринке погибли три человека из-за сухого льда, продолжает работать

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