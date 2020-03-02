Кого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко

1. Что случилось?

Вечером в пятницу 28 февраля большая компания арендовала помещения в банном комплексе "Девятый вал" в Коломенском проезде - отмечали 29-летие Instagram-блогера Екатерины Диденко (более 1 млн подписчиков, по образованию провизор — фармацевт высшей категории. В своем инстаграме она рассказывает о лекарствах и витаминах), которая также известна как Аптечный ревизорро. На вечеринку пришли 18 гостей, все молодые люди — 25-30 лет. Часть гостей спустилась в бассейн. В этот момент туда высыпали специальный "сюрприз", сухой лед. После попадания твердого диоксида углерода СО2 в воду началась химическая реакция - сильнейшее выделение углекислого газа. Двое надышавшихся им гостей скончались от отека легких в течение часа, муж именинницы Валентин Диденко - уже реанимации, врачи не смогли его спасти.

У Екатерины и Валентина двое трехлетних детей - сын и дочь.

didenko.katerina Екатерина Диденко и ее муж Валентин

Месяц назад Валентину исполнилось 32 года. Правда, его день рождения пара отметила в более тихой, семейной обстановке.

2. Что известно о погибших гостях?

Погибшие Наталья Монакова и Юрий Алферов, им по 25 лет.

Большая часть гостей были родом из города Старый Оскол Белгородской области. В том числе Наталья Монакова. На вечеринку она приехала со своим молодым человеком Андреем Бойко (28 лет). Они ведут в Instagram блог об отношениях "Не Норм Пара".

Причем с именинницей Екатериной Диденко ребята напрямую знакомы не были. Наташа и Андрей собрались на вечеринку с друзьями из Старого Оскола за компанию. А накануне у них сломалась машина. Решили отказаться от приглашения, но в последний момент купили билет на поезд. Очень хотели познакомиться с топовыми блогерами, которые были среди гостей.

rakoto_sl Юрий Алферов погиб в бассейне сауны "Девятый вал"

3. Кто принес на вечеринку сухой лед и бросил его в бассейн?

Сейчас уже известно, что это погибший Валентин Диденко, супруг именинницы.

Первый эксперимент он провел три месяца назад. В блоге Екатерины было опубликовано фото Валентина: он в очках и перчатках совершает какие-то манипуляции, в результате которых от красной коробки перед ним валит пар.

«На фото Валя! - сообщила Екатерина в подписи. - Залайкаете его с дебютом? Произошёл прорыв: он сам придумал, сам все купил, и провёл эксперимент… Это просто бомба! Подручными средствами сделать сухой лед и вспомнить его свойства. Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди».

Судя по всему, речь шла именно об эксперименте, который поставили в сауне. На финальном видео с дня рождения фарма-блогера молодые люди, облаченные в защитные медицинские костюмы, сбрасывают в бассейн несколько брикетов сухого льда. Валентин Диденко - это есть на записи - выступал главным распорядителем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

4. Чем опасен сухой лед?

Сухой лед свободно продается в брикетах и гранулах. Стоит дешево — 80 руб. за кило. Научное название — двуокись углерода. Или более знакомое - углекислый газ (CO2).

Применяют его для шоковой заморозки продуктов — температура -78,5 градусов. Главная особенность в том, что он бывает лишь в двух состояниях: твердый (в брикетах или гранулах) и в виде газа (эффектный белый пар). А еще его любят аниматоры детских праздников.

Об использовании вещества «Комсомольской правде» рассказала директор «Лаборатории детских праздников» Татьяна Инюшина.

- Есть заводы в Москве и Санкт-Петербурге. Но если заказывать, например, в Мурманск, то пока его довезут, он отчасти испарится. Поэтому используют жидкий азот. Он дороже, но потерь при транспортировке нет. Фокусники наловчились использовать оба вещества в представлениях. Для детских шоу достаточно пары гранул сухого льда. При таком количестве опасной концентрации в воздухе не будет. Например, кидают гранулы в пробирку с цветной жидкостью — идет пар, вода становится прозрачной. Такой простой фокус. Жидкий азот холоднее (почти - 200 градусов — прим. ред.). Поэтому с ним более эффектные вещи получаются. Например, окунаешь банан — он леденеет, и потом им гвоздь можно забить. Или розу — заледеневшая она разлетается при ударе.

Одна из погибших - блогер Наталья МонаковаФото: Instagram.com

5. Почему на вечеринке получился смертельный эффект?

— CO2 (сухой лед) и жидкий азот в закрытых помещениях ядовиты. Именно поэтому во всех лабораториях стоят мощные вытяжки, даже в студенческих классах, — объяснила «Комсомолке» химик Ирина Ильченко.

Компания арендовала зал «Камбоджа», который вмещает до 25 человек. Номер был забит гостями под завязку. Комната без окон. Внутри бассейн и несколько саун. Здесь одна дверь. Она в момент происшествия была заперта. Это и сыграло роковую роль.

6. Можно ли приготовить сухой лед в домашних условиях?

Химик Ирина Ильченко:

— Можно. В домашних условиях сухой лед получают, разряжая огнетушители, в которых содержится углекислый газ. Продаются и баллоны, с сжатым газом. Но это слишком хлопотно. Его дешевле приобрести в специальном магазине.

7. Были ли шансы спасти этих людей?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Прыгнув в бассейн, куда перед этим навалили диоксид углерода - сухой лед, гости надышались углекислым газом, который получился в результате химической реакции, потеряли сознание и тонули. Спаслись те, кто успел выбраться из воды или просто не успел в нее нырнуть.

- Сухой лед - углекислый газ, который при низкой температуре приводят в твердое состояние, - объяснила прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) врач-терапевт Надежда Чернышова. - В отличие от обычного льда, который тает и образует жидкость, сухой лед сразу переходит из твердого в газообразное состояние. И поскольку углекислый газ тяжелее воздуха, он стелется по низу. В данном случае - он выделялся сразу над поверхностью воды и оставался внизу. Люди, которые находятся в бассейне, их голова, их органы дыхания оказываются в той зоне, где нет кислорода, он вытеснен углекислым газом. Два-три вдоха - мозг не получает кислорода, человек теряет сознание и теряет всякие шансы выбраться. Этот газ не имеет запаха, человек не может закашляться и заподозрить, что что-то не так. Он продолжает дышать. Но если быстро вытащить человека, дать ему приток кислорода, это обратимое состояние. Не все же погибли из этой компании, некоторым повезло - их успели откачать. Но в такой ситуации все решают секунды.

- Если человек захлебнулся, после прекращения дыхания и остановки сердца на его спасение есть три, максимум четыре минуты, - рассказал «Комсомольской правде» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин. - Это при благоприятных условиях. Если у человека крепкий организм, нет серьезных заболеваний и прочее. Но в этой трагедии были и другие факторы, которые явно сократили время спасения. Во-первых, они вдыхали углекислый газ, который тяжелее кислорода, то есть, организм и без того обеднен кислородом. Во-вторых, - теплая вода. В ней все процессы, в том числе отмирание головного мозга, происходит быстрее. В-третьих, - алкоголь. Я не готов точно сказать, сколько в данном случае времени было на спасение тех, кто терял в бассейне сознание, но однозначно - меньше трех минут.

8. Почему никто из гостей не остановил эту "шутку"?

Скажем сразу — толкового ответа на этот вопрос нет.

Блогер Екатерина Диденко - провизор, получила фармацевтическое образование, смежное с химическим. Погибший Валентин Диденко отучился на инженера... На вечеринке были и другие «научные» блогеры.

- Я не буду говорить фамилий, скажу лишь, что эти люди остались живы, их спасли, - рассказывает подруга погибшей в бассейне с сухим льдом Натальи Монаковой. - Среди гостей есть семейная пара, у которое почти 1 миллион подписчиков в Instagram. У них есть свое выездное "научное" шоу для детей. Их заказывают на различные детские праздники - дни рождения, Новый год и так далее. То есть, они показывают детям различные эффектные химические опыты. Знаю, что у этих ребят были "фокусы" с жидким азотом, который застывает. Не уверена, что они когда-нибудь сами использовали сухой лед, но ведь должны же были эти ребята почитать, какая может быть реакция, если бросить сухой лед в горячую воду...

По словам нашей собеседницы, еще один из блогеров, участвовавших в вечеринке, в свое время также снимал различные химические опыты для Ютюб. Для хайпа.

9. Кого накажут?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Максимальное наказание по ней - до 4 лет тюрьмы.

Валентин Диденко погиб. Грозит ли реальный срок Екатерине Диденко, которая организовала вечеринку, арендовала помещение и приглашала на праздник гостей?

- Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. (В том числе обсуждалось ли это с владельцами банного комплекса, - Авт.). В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт. Это специалисты, которые имеют хотя бы базовое химическое образование, поскольку должны знать, какие лекарства и препараты нельзя смешивать, потому что могут происходить те или иные реакции. Если она с мужем согласовывала сухой лед на вечеринке, ей будет сложно объяснить следователям, почему имея специальное образование, она его не остановила.

Кстати, если будет доказано, что с арендаторами обговаривали использование в конкретном бассейне конкретно этого вещества, они тоже понесут наказание - статья 238 УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». Многие люди, ставшие "свидетелями" истории из интернета усомнились в подлинности диплома Диденко. Их скептицизм был подогрет вбросом о том, что ее красная корочка - липа. Но после тщательной проверки оказалось, что документ подлинный. Диденко, как выяснилось, не собирается хоронить мужа. Она намерена исполнить его волю и предать тело кремации.

ВОПРОС ДНЯ

А вам в жизни уроки химии пригодились?

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Вне зависимости от школьных оценок по химии бойцы «Альфы» прекрасно знали, как воздействует то или иное отравляющее вещество на организм человека и животного и как этому можно противодействовать, защитить себя и других.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- В седьмом классе при проведении опыта на уроке химии у меня в руках взорвалась пробирка, осколок стекла надолго засел в кисти. С тех пор я ничего не испытываю на себе.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:

- Наш учитель химии говорил, что на пять этот предмет знает только Господь Бог, на четыре - он, учитель, ну а мы в лучшем случае на три. Тем не менее мои знания химии позволили в середине 90-х создать на Урале завод, который стал выпускать фильтровальные материалы для водоканалов с использованием кремниевых пород - причем и в стране, и за рубежом.

Вот так при соприкосновении с водой сухой лед переходит в газообразное состояние. Выделяется углекислый газ, который стелется понизу. Несколько вдохов - и мозг отключается, выжить шансов нет.Фото: Shutterstock

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- Человек, который нормально учился в школе, в том числе и химию изучал, никогда не станет блогером и не станет учить людей уму-разуму - как применять те или иные вещества. Я химию учил нормально и знаю как свойства углекислого газа, так и физическую составляющую соединений с ним - где они могут скапливаться и чем опасны за счет плотности по отношению к окружающей среде.

Вадим ДРОБИЗ, Центр исследования рынков алкоголя:

- Я в меру сил борюсь против того, чтобы в стране спиртосодержащие жидкости, вроде средств для очистки туалетов, граждане испытывали на себе, принимая внутрь.

Леонид, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Я оканчивал курсы фармацевтов и знаю, какое большое значение имеет точная дозировка разных веществ в конкретном препарате. Ошибся на долю грамма - и пиши пропало...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

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