Проверка слуха: у «аптечного блогера» Екатерины Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, поддельный диплом

28 февраля в сауне на юге Москвы погибли три человека. Еще пять в больнице. Инцидент произошел на вечеринке по случаю 29-летия Екатерины Диденко. У нее свыше миллиона подписчиков в Instagram. Себя она именует «аптечным ревизорро».

В разгар веселья муж Екатерины высыпал в бассейн сухой лед. Из твердого состояния он моментально превратился в газ — CO2. От высокой концентрации диоксида углерода в запертой комнате люди стали отключаться. Те, кто был в бассейне — захлебнулись.

Диплом аптечного блогераФото: Instagram.com

В своем инстаграме блогерша неоднократно хвалилась красным дипломом фармацевта. Закономерный вопрос: как человек, который пять лет учил химию в вышке и затем еще год ординатуры — мог не знать таких основа?

В сети гуляет картинка: диплом Екатерины подделка. Якобы его пробили по базе службы надзора в сфере образования и науки и ничего не нашлось. «Комсомольская правда» решила удостоверится в слухе. Но прежде пусть сама героиня расскажет о своей учебе.

АПТЕЧНОЕ ДЕЛО НАЧАЛА УЧИТЬ ЕЩЕ В ШКОЛЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763876" frameborder="0"></iframe> «Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

Продираемся сквозь сотни постов. Вот Диденко обличает противовирусные препараты, рассказывает об уходе за детьми — у нее двое дошкольников, или вовсе решается на странный эксперимент: пьет шампанское из менструальной чаши.

Два года назад Екатерина опубликовала пост о своей жизни. Приводим его в сокращении.

«Учась в школе, я понятия не имела, кем стану, когда вырасту. В 9 классе мама перевела меня в класс с фармуклоном, чтоб у меня было больше шансов поступить в фармакадемию.

Поступив [в Пятигорскую фармацевтическую академия], и чудом сдав первый семестр на отлично, мне назначили повышенную стипендию. И тогда я поняла, что можно зарабатывать, получая пятерки. У меня это получалось, но было ужасно сложно. Скажем так, это были не самые лучшие годы в моей жизни.

Получив красный диплом, я подумала, ну все, аптека — это моя судьба. Но что то пошло не так, когда меня пригласили в Москву поработать медпредставителем…».

Дальше Екатерина повествует о том, как стала вести блог.

Из Instagram Екатерины ДиденкоФото: Instagram.com

ПРОВЕРИТЬ РЕВИЗОРРО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

Кульминация. Отправляемся на сайт Рособрнадзора. Он открыт для всех. Чаще им пользуются работодателя для проверки диплома сотрудников.

Итог проверки на подлинность

Вводим имя, фамилию, серию и номер диплома. Все это есть на снимке документа, который сама Екатерина выложила в аккаунте. И вот сайт выдает результат — диплом настоящий. Показывает, что документ с отличием, где и когда выдан. Получается, слух о фальшивом дипломе чей-то фейк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

В ТЕМУ

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

Сауна в Москве, в которой на вечеринке погибли три человека из-за сухого льда, продолжает работать

«Комсомолка» узнала, как выглядит тот самый бассейн, который стал смертельной ловушкой для отдыхающих (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"У них есть свое научное шоу для детей": Новые подробности об участниках вечеринки с сухим льдом, где погибли три человека

"Комсомолка" выяснила детали биографии некоторых гостей (подробности)

"Она не хотела ехать на тот день рождения - были знаки": автор блога "Не Норм Пара" Наталья Монакова погибла на вечеринке с сухим льдом

25-летняя блогер Наталья Монакова незадолго до трагедии признавалась, что очень хочет завести детей. "КП" поговорила с другом девушки (подробности)