«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки

Дело о гибели трех человек на вечеринке блогеров в бассейне с сухим льдом обрастает новыми деталями. Изначально была версия, что твердый диоксид углерода, из-за которого умирали люди, изготовил Валентин Диденко - муж блогера Екатерины Диденко, день рождения которой в тот вечер отмечали. За несколько недель до ЧП Екатерина хвасталась в соцсетях, что ее супруг освоил производство сухого льда в домашних условиях. Однако, как выяснилось, диоксид углерода для роковой вечеринки Валентин закупал в специализированной фирме.

Запись его разговора с оператором фирмы оказалась в распоряжении «Комсомольской Правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764032" frameborder="0"></iframe> Запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки.

- Дико, конечно, звучит, но вы знаете, что могут быть ожоги? - спрашивает девушка. - Потому что постоянная температура сухого льда минус 77 градусов.

- Да, при прикосновении с телом, - отвечает Валентин.

- Если у вас будут ожоги, мы ответственность нести не будем.

- Я знаю.

- А объем какой нужен?

- Да небольшой совсем. Он растает и мы попрыгаем в этот бассейн просто.

- Спасибо, заказ принят. Будьте осторожны.

- Да, конечно, будем предельно острожны!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

ЗВОНОК ПРОДАВЦУ

На связь с kp.ru вышел представитель фирмы, которая продавала сухой лед Валентину. Он рассказал о всех подробностях трагедии.

- Они не первый раз брали сухой лед второй раз, - поделился он на условиях анонимности. - В целом его несколько раз предупредили. У них была инструкция по применение. Они ее до конца не дочитали. Видимо, он солгал или не использовал датчик СО2. Если бы они не прыгали в бассейн, то тоже ничего бы не было. Ребята захлебнулись. Некоторые пишут, что они погибли от ожогов. Люди в бане не понимали, что происходит. Все стали прыгать в воду. Первый выбрался из бассейна, он говорил, что пытался вздохнуть и не могу. Поймите, объем сухого льда при переходе в газообразное состояние увеличивается примерно 600 раз. Соответственно, у них не осталось кислорода. Вот эти полметра тумана — там не было кислорода. Его заменил углекислый газ. Если бы они не прыгали в бассейн, то у них просто было бы кислородное голодание. Они бы потеряли сознание и ничего не произошло.

После трагедии блогер Валентина Диденко записала видео для подписчиков Инстаграма.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как отметил представитель фирмы, к ним уже приходили следователи.

- У нас связаны и производство, и продажа сухого льда. Уже приходили сотрудники Следственного комитета. Они ищут виноватых. И все могут повесить на нас. Но не понятно, в чем наша вина. Покупатели были предупреждены, у них была инструкция. Сухой лед — это не товар ограниченного пользования. Мы не имеем права его не продавать.

С самой Екатериной мы не общались. Но она заявляет, что она не видела, не знала. Но тут было нарушение техники безопасности. Купишь уксус. Чуть чуть добавишь ничего. Выпьешь все — умрешь. Валентин осознавал опасность. Поэтому говорил про датчик СО2. Многие закидывают в бассейн лед на вечеринках. И ничего не происходит, если все делать по правилам.

Напомним, Валентин Диденко стал третьей жертвой бассейна с сухим льдом. Из сауну его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко

«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы о трагедии на вечеринке с сухим льдом (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Похорон не будет!»: Девушка-блогер, на вечеринке которой погибли три человека, сделала новое заявление в соцсетях

29-летняя Екатерина Диденко сообщила, что за день с ней поработали три психолога (подробности)