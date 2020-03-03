«До 27 лет меня нигде не брали на работу». 15 ключевых цитат лидера группы Little Big Ильича, участника «Евровидения-2020»

Панки, экспериментаторы, рейверы, отморозки, фрики, трэш, как только не называют питерскую группу Little Big, которая успешно эпатирует Youtube и концертные клубы Европы последние пять лет. Можно сколько угодно фыркать, но именно эти ребята собирают огромные площадки в России и Европе, и именно их отправляют на «Евровидение-2020» в Роттердам. Значит, такова ситуация в мире музыки, они в тренде. «КП» собрала десяток самых ярких цитат фронтмена Little Big Ильи Прусикина — противоречивого, неоднозначного и доброго человека.

ПРО МАТ СО СЦЕНЫ

(на выступлении в Берлине группа учила местную публику кричать «пошел на ***»)

«Это была импровизация. Плохо помню тот момент. Регулярно мы так не делали, только во Франции исполняли песенку, которая переводится как «я *** тебя в ***, мой друг». Это же шоу!»

ПРО ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ

LITTLE BIG - Everyday I'm drinking.

«Я никогда не загадываю. Потому что, когда мы выпустили песню Kind Inside, Hard Outside, прям такие: «Все, это будет хит», и это самая провальная песня, которая у нас была. Провальней не было. А я прям думал все, вот эта песня — наш пропуск на Grammy. И после этого я решил, больше никогда в жизни не буду загадывать, потому что это чревато».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764200" frameborder="0"></iframe> 5 лучших клипов Little Big.

ПРО ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО

«Мы с Little Big без телевидения, без радио собираем стадионы. Нас все устраивает. Когда-то директор одного из холдингов говорил нам, что мы никогда не будем на радио. Не формат. И мы это понимали. Но потом выходит клип Faradenza, потом Skibidi, и мы попали на все радиостанции, включая «Авторадио», где играет музыка для таксистов. Нас там не должно быть».

ПРО НАРКОТИКИ

LITTLE BIG FARADENZA (official music video).LITTLE BIG FARADENZA (official music video)

«Бело дело. Курительные наркотики, как и все, употреблял. Другие — нет. Я не призываю к употреблению, но и к неупотреблению — тоже. У каждого своя голова. Не собираюсь свои моральные принципы транслировать на весь мир. «Вы должны быть такими, как я!». Нет. Человек должен понять, что ему подходит, а что нет. Я не курю уже лет 10. Не мое. Чувствую себя тупым, развивается паранойя, ужас. Зачем мне это?»

ПРО КЛИПЫ

«Я придумываю идею, потом мы накидываем. Поезд на железной дороге в виде фаллоса, который въезжает под платье девушке (в клипе на песню Big Dick) , придумывали вместе. Некоторые вещи придумываются на площадке».

ПРО КИРКОРОВА

2017 год. «Я всех их рот ***. Они же зажали российский шоу-бизнес и не дают ему дышать. Все, что на «Голубом огоньке», не перевариваю. Киркорова в том числе».

2019 год. «Готов ли на коллаборацию с Киркоровым? А почему нет. Хотел бы еще позвать Филиппа в шоу «Зашкварные истории» (ютуб-проект, в котором гости откровенничают так, как даже на исповеди не положено — Авт.)

Все бы хотели это посмотреть! И я первый».

ПРО «НИРВАНУ»

«Я очень сильно любил Курта Кобейна и «Нирвану», именно эта группа показала мне, что рамок в творчестве нет, что можно делать такую музыку. Я первый раз услышал их, когда мне было 11 лет, и я был под таким сильным впечатлением, это просто стало пунктиком. В 1991–1993 годах «Нирвана» была самой популярной группой в мире. Это даже не про хит-парады или рейтинги. Просто все знали, кто самые известные музыканты в мире».

ПРО РИСК И БЕЗРАБОТИЦУ

«Я не какой-то гений, я просто Илья Прусикин, который попробовал это сделать без всяких: «Ой, не получится». Действительно, у подавляющего числа музыкантов, клипмейкеров есть ощущение, что мы никому не нужны за границей. И мне все говорили: «Ильич, ну ты же понимаешь, что ни черта не получится ни тут, ни там». А я тогда думал: «Не получится и не получится, какая разница? Главное, что мы попробовали». У меня до 27 лет вообще ничего не получалось. Я был безработным, и меня никуда не брали на работу, даже пиццу разносить. Возможно, что это и подстегнуло меня. Не было щелчка, после которого на нас обрушилась слава, все происходило шаг за шагом: Бельгия, Швейцария, буквально год назад у нас появились Германия и Америка. Впереди, надеюсь, будут Австралия, Япония, азиатский рынок».

Илья Прусикин — противоречивый, неоднозначный и добрый человек. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ПРО СВОБОДНУЮ ЕВРОПУ

«Многие любят сравнивать Россию с Европой. А я провел в Европе очень много времени. И скажу, что наша страна свободнее. Когда мы приехали во французский город Кальмар и захотели искупаться в озере, нам запретили. Озеро «закрывается» в 18-00. И так по всей стране. Мы говорим: «Значит, они частные?». «Нет, - отвечают. - Государственные». А пойти туда нельзя. Ты можешь находиться, где угодно, но на озере — до шести вечера».

ПРО РУССКОСТЬ

«Я просто хочу гордиться тем, что я русский. А пока получается, что во всем мире о нас думают, как об агрессивной нации. Это давно не так. Хочется это исправить. И когда мы с ребятами приезжаем в какие-то маленькие города за границей, нам говорят: «Да вы же нормальные и крутые, оказывается!» Это очень приятно. Хочется добиться того, чтобы «известная русская группа» понималась как мировая. При этом не надо пытаться быть американской или европейской группой, надо быть русской группой»

ПРО КАРНАВАЛ

«Русский человек совершенно добрый. Несмотря ни на что, я хочу верить в то, что идея России — это созидание. В моем идеальном мире все работает на созидание. Что такое поп-культура? Это чистые эмоции. Мы даем людям веселье, карнавал, праздную жизнь. Мы должны быть всегда веселыми и позитивными, наши концерты об этом. Поэтому люди приходят и получают удовольствие. Мы их ничем не грузим».

ПРО ДЕТСТВО

«Я жил в селе Усть-Борзя (Забайкальский край). Примерно тысяча жителей. Очень любил гулять. Пытался получить музыкальное образование, но не получалось, это было сложно. Тогда все любили гулять, мне было лет 11-12». Потом я переехал в Сосновый бор (Ленинградская область), где находится атомная электростанция. Потом в Санкт-Петербург, теперь в Москву. С детства хотел быть артистом, мама поддерживала меня, но когда мне исполнилось 25 лет, порекомендовала найти работу. Я жил на деньги своей девушки, работавшей воспитательницей за 20 тысяч рублей, вот такой я был (до Little Big у музыканта были группы «Конструктор» и Tenkorr). Пытался даже разносчиком пиццы устроиться, меня не брали! В магазин продавцом, курьером — тоже не взяли. Я выпал из жизни и думал, что стану бомжом. Так мы начали делать шоу «Гаффи Гаф» (остросоциальное трэш-шоу, замаскированное под детский проект - Авт).

Панки, экспериментаторы, рейверы, отморозки, фрики, трэш, как только не называют питерскую группу Little Big. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ПРО РАЗЛУКУ С ОТЦОМ

«К сожалению, не общаюсь с ним. Однажды, скажем так, очень сильно обиделся на него. Он ушел из семьи, на первых порах помогал, потом нет. Сейчас я бы хотел возобновить отношения с ним, созванивался полгода назад, хотел встретиться, но жесткий график не позволил пока. Он живет в Сосновом бору (Ленинградская область). До этого мы говорили 7-8 лет назад. Почему захотел с ним пообщаться? Родители — не вечные, мне начали сниться плохие сны, и меня это начало грызть. Просыпался со слезами на глазах — это произошло, а мы не увиделись».

ПРО СЕМЬЮ

«Не думаю, что я — заботливый муж, Ира (жена музыканта Ирина Смелая тоже начала петь под псевдонимом Tatarka — она из Набережных челнов; в ноябре 2017 года у пары родился сын Добрыня) говорит, что я черствый. Мне стыдно. У меня такая прекрасная женщина, а я — сухарь. Мне очень не хватает времени на семью, при этом сына с женой я тоже очень люблю. Добрыня Ильич — мой сынулька — растет богатырем. Думаю, со временем у нас с группой не будет такого загруза, как сейчас. И тогда останется время на любимую семью».

ПРО ДЕНЬГИ

Стоимость сценария клипа, который готова была написать группа Little Big — 400-500 тысяч рублей, рекламного клипа — в разы больше. Стоимость клипов самой группы — менее 1 миллиона рублей — так было в 2017 году.

В июне 2019 года расценки изменились: 5-20 миллионов за съемку клипа для стороннего артиста, и 4 миллиона рублей стоил самый дорогой клип группы Little Big (на песню Punks Not Dead). Cамый знаменитый клип группы на песню Skibidi стоил полтора миллиона рублей.

КАК ПРАВИЛЬНО ТАНЦЕВАТЬ SKIBIDI

LITTLE BIG SKIBIDI (official music video)..

«Многим не хватает техники. Нужно найти в резонанс со своим телом, но быть с ним в ладах. Быть продолжением своего тела. Звучит странно, но это так»

Составлено по материалам видеоблогов «Вдудь», «Осторожно, Собчак!», «Вписка», «МорозоваХЗШОУ» издания Forbes, программы «Вечерний Ургант».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

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