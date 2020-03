«До 27 лет меня нигде не брали на работу». 15 ключевых цитат лидера группы Little Big Ильича, участника «Евровидения-2020»

Панки, экспериментаторы, рейверы, отморозки, фрики, трэш, как только не называют питерскую группу Little Big, которая успешно эпатирует Youtube и концертные клубы Европы последние пять лет. Можно сколько угодно фыркать, но именно эти ребята собирают огромные площадки в России и Европе, и именно их отправляют на «Евровидение-2020» в Роттердам. Значит, такова ситуация в мире музыки, они в тренде. «КП» собрала десяток самых ярких цитат фронтмена Little Big Ильи Прусикина — противоречивого, неоднозначного и доброго человека.

ПРО МАТ СО СЦЕНЫ

(на выступлении в Берлине группа учила местную публику кричать «пошел на ***»)

«Это была импровизация. Плохо помню тот момент. Регулярно мы так не делали, только во Франции исполняли песенку, которая переводится как «я *** тебя в ***, мой друг». Это же шоу!»

ПРО ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ

«Я никогда не загадываю. Потому что, когда мы выпустили песню Kind Inside, Hard Outside, прям такие: «Все, это будет хит», и это самая провальная песня, которая у нас была. Провальней не было. А я прям думал все, вот эта песня — наш пропуск на Grammy. И после этого я решил, больше никогда в жизни не буду загадывать, потому что это чревато».

ПРО ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО

«Мы с Little Big без телевидения, без радио собираем стадионы. Нас все устраивает. Когда-то директор одного из холдингов говорил нам, что мы никогда не будем на радио. Не формат. И мы это понимали. Но потом выходит клип Faradenza, потом Skibidi, и мы попали на все радиостанции, включая «Авторадио», где играет музыка для таксистов. Нас там не должно быть».

ПРО НАРКОТИКИ

LITTLE BIG FARADENZA (official music video).LITTLE BIG FARADENZA (official music video)