Бизнесмен Юрий Растегин отсудил у бывшей супруги Армена Джигарханяна 1 миллион рублей

Первоначально Юрий Растегин требовал 2 миллиона. У него сохранилась долговая расписка, подписанная Цымбалюк-Романовской, и договор о беспроцентном займе на 1 млн рублей.

Около трех лет назад Виталина взяла у Растегина деньги на ремонт в квартире на Молодогвардейской улице. В ней она собиралась жить с Арменом Джигарханяном. Тогда они были мужем и женой, ничто не предвещало скандала в их семействе. Юрий Растегин дал эти деньги авансом в счет половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.

Армен Борисович довольно долго продавал свою половину трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке (второй половиной владеет его бывшая жена Татьяна Власова — Ред.). Покупатели не находились. Он торопил сделку, хотел быстрее переехать в новую квартиру на Молодогвардейской улице. Нужны были деньги на ремонт. Потом покупатель нашел – Юрий Растегин. Он выдал авансом те самые 2 миллиона рублей в счет будущей сделки с квартирой. Виталина подписала долговую расписку. Деньги пустила на ремонт. Остальную сумму за половину квартиры на Арбате (по слухам, около 8 миллионов рублей — Ред.) Юрий Растегин перевел на счет Армена Борисовича.

Но очень скоро ситуация в семейной жизни народного артиста СССР резко изменилась. Он со скандалом развелся со своей молодой женой. После чего друзья Джигарханяна увидели недостачу по сделке с Растегиным — по крайней мере — в два миллиона. И потребовали деньги с бизнесмена. А он в свою очередь - с Цымбалюк-Романовская.

Поскольку Виталина отказывалась эту сумму возвращать, мол, неважно, что в квартире на Молодогвардейской улице Армен Борисович сейчас не живет, ремонт она делала, когда они были в браке, и не она стала инициатором развода, этот спор пришлось решать в суде.

Все доводы со стороны представителей Цымбалюк-Романовской были отвергнуты. Судья постановила: Виталина должна вернуть миллион рублей, а также проценты за пользование этими деньгами в размере 67 тыс. рублей и оплатить судебные издержки.

Напомним, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская поженились в феврале 2016-го года. Осенью 2017-го года в их семье произошел скандал, который начался с «похищения» Джигарханяна. Как позже выяснилось, народный артист СССР скрывался от своей жены в больнице.

Потом был громкий развод с уголовными делами и разделом имущества. Сейчас Армен Борисович живет в квартире в Староконюшенном переулке, собственниками которой являются его бывшая жена Татьяна Власова и бизнесмен Юрий Растегин.

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