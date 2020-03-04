2020-03-04T15:34:10+03:00
Звезды

Три квартиры и земля Евстигнеева: Дети Ирины Цывиной разругались из-за наследства

Сын актрисы Евгений не доволен, что имущество было поровну поделено с его родной сестрой Зиной [эксклюзив kp.ru]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Ирина Цывина умерла 18 апреля прошлого года.Ирина Цывина умерла 18 апреля прошлого года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ирина Цывина умерла 18 апреля прошлого года. Ей было 55 лет. Конечно, о смерти эта цветущая, влюбчивая женщина не думала. И завещания не оставила. Наоборот, она строила планы на личную жизнь.

Сразу после ее кончины встал вопрос, кому достанется ее наследство. Оно оказалось немалым. Тяжба по поводу имущества последнего, четвертого мужа Ирины - Александра Благонравова (актриса судилась с его сыном от первого брака, который претендовал на часть наследства отца) завершилась на выгодных для актрисы условиях. В ее собственности остались три квартиры. Трехкомнатная квартира площадью в 70 квадратных метров на улице Фадеева, где и жила актриса. Квартира на Садово-Самотечной - около 60 кв.м, однокомнатная на улица Отрадная – примерно 40 кв.м. Безусловно, это не хоромы, жилплощадь вроде бы небольшая. Но две квартиры – в центре Москвы. А это дорого. Кроме того у Ирины была хорошая машина.

И главное - дом с земельным участком в Мытищенском районе Подмосковья в деревне Ларево.

- Это был самый дорогой актив, который тогда нам удалось вывести из-под раздела, - рассказала нам адвокат Юлия Вербицкая. – Эту землю еще давно получил народный артист СССР Евгений Евтигнеев (Ирина Цывина была последней женой Евгения Александровича – Ред.). После его смерти участок достался его молодой вдове, то есть Ирине Цывиной. Но долгое время был не оформлен, а потом пришлось его выкупать у администрации района, когда Ирина была уже в браке с Благонравовым. Вместе с ним она построила большой, благоустроенный дом. Ирина планировала дом сдавать и на эти деньги жить. Это был ключевой актив в разделе имущества после смерти мужа.

Поскольку завещания актриса не оставила, вся недвижимость по закону досталась ее детям от брака с продюсером Георгием Пусепом (Цывина вышла за него замуж после смерти Евстигнеева, а после развода с Пусепом – за Благонравова) – сыну Евгению и дочери Зинаиде. В равных долях.

- Насколько я знаю, споры между детьми Ирины Константиновны на эту тему бурлят, - продолжает адвокат Юлия Вербицкая. – Дело в том, что Александр Благонравов, женившись на Цывиной, усыновил ее сына Евгения. Поэтому после смерти Благонравова, Евгений как и его мама стал наследником. У нотариуса он принял наследство Благонравова, но не стал выделять свою долю в наследственной массе. Так они с мамой решили. Это было логично - Ирина тогда судилась с сыном Благонравова от первого брака. Выделять еще долю собственного сына – только усложнить ситуацию. Теперь же после смерти матери Евгений об этом пожалел. Насколько я знаю, Евгений остался не доволен разделом имущества в равных долях. Он считает, что его доля в наследстве матери должна быть больше, чем у его сестры Зины.

Зина заканчивает учебу в Америке. Отношения с братом у нее сложные. Так получилось, что Зина росла вместе с отцом Георгием Пусепом в другой стране. Евгений жил с мамой в Москве. Эта искусственная разлука детей, случившаяся по вине их родителей, не способствовала дружбе брата и сестры. Возможно, Женя надеялся, что Зина откажется от всего в его пользу. Зине же не нравится, что имущество, которое принадлежит им обоим, Женя сдает, но деньгами не делится. Я не исключаю, что в дальнейшем Евгений будет судиться с сестрой, хотя это очень печально.

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Умерла Ира Цывина
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В ТЕМУ

Ирина Цывина оставила в наследство своим детям три квартиры в Москве и роскошный загородный дом

С адвокатом актрисы мы попробовали разобраться, какой недвижимостью владела актриса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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