2019-04-19T17:03:54+03:00
Звезды

Ирина Цывина оставила в наследство своим детям три квартиры в Москве и роскошный загородный дом

С адвокатом актрисы мы попробовали разобраться, какой недвижимостью владела актриса.
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Ирина Цывина.Ирина Цывина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Около года назад закончился судебные разбирательства между Ириной Цывиной и ее пасынком Александром Благонравовым (сыном бизнесмена Александра Благонравова, последнего мужа Цывиной). Стараниями адвоката Юлии Вербицкой тяжба завершилась на выгодных для актрисы условиях. По мировому соглашению она отдала Александру квартиру на улице Чаянова, 10 . Но в ее собственности осталось три квартиры – на улице Фадеева, на Садово-Самотечной и в Отрадном. А главное - дом с земельным участком в Мытищенском районе Подмосковья в деревне Ларево.

- Это был самый дорогой актив, который нам удалось вывести из-под раздела, - считает адвокат Юлия Вербицкая. – Землю когда-то получил народный артист СССР Евгений Евтигнеев. После его смерти участок достался его молодой вдове - Ирине Цывиной. Но долгое время был не оформлен, а потом пришлось его выкупать у администрации района, когда Ирина была уже в браке с Благонравовым. Вместе они построили большой, благоустроенный дом. Ирина планировала дом сдавать и на эти деньги жить. Это был ключевой актив в разделе имущества после смерти Благонравова.

- Теперь вся недвижимость достанется ее детям от брака с продюсером Георгием Пусепом (Цывина вышла за него замуж после смерти Евстигнеева, а после развода с Пусепом – за Благонравова) – сыну Евгению и дочери Зинаиде?

- Если Ирина не оставила завещания, в чем я сомневаюсь, то, конечно же, им. Насколько я знаю, родители Ирины умерли.

- Каких габаритов три квартиры, которыми владела Ирина?

- Трехкомнатная квартира на улице Фадеева, 6, где и жили актриса около 70 квадратных метров. Квартира на Садово-Самотечной - около 60 кв.м, однокомнатная на улица Отрадная – примерно 40 кв.м. Площади вроде бы небольшие. Но две квартиры – в центре Москвы. А это дорого.

Кроме того, у Ирины была хорошая машина.

Ирина Константиновна, несомненно, обеспеченная женщина. Помимо недвижимости, она неплохо заработала на скандальных ТВ-шоу. В одном из интервью, которые я прочитала в связи с ее смертью, ее коллега говорила, что у актрис после 50 лет нет ни поклонников, ни ролей. К Цывиной это не относилось, она снималась в сериалах. И удовлетворение от жизни получала.

В понедельник должны пройти похороны Ирины Цывиной. Примечательно, что два ее мужа – Евгений Евстигнеев и Александр Благонравов – похоронены на Новодевичьем кладбище. Более того, могила Евстигнеева оформлена на Цывину. Но в администрации кладбища сказали, что вряд ли Ирину Константиновну похоронят с народным артистом СССР. После смерти Евстигнеева она дважды выходила замуж. И его вдовой считаться не может. Как однажды ехидно написали наши коллеги из «Экспресс газеты»: «У вдовы Евстигнеева умер ещё один муж». Тогда речь шла об Александре Благонравове. Хозяйкой его могилы является его сестра.

Напомним, Ирина Цывина скончалась 18 апреля во сне у себя дома. По предварительным данным - от кардиомиопатии. У актрисы нашли патологию сердечной мышцы, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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