Виталина Цымбалюк-Романовская: «К Армену Джигарханяну у меня нет претензий. Но выплачивать миллион я не намерена»

Три года назад Виталина взяла у Растегина два миллиона рублей на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице. Там она собиралась жить с Арменом Джигарханяном. Они еще были мужем и женой, и ничто не предвещало разлада. Юрий Растегин деньги дал авансом в счет оплаты половины квартиры в Староконюшенном переулке, которую он намеревался выкупить у Джигарханяна.

Виталина ремонт сделала. Армен Борисович свою половину квартиры продал (второй половиной владеет его бывшая жена Татьяна Власова — Ред.). И получил от Растегина оставшуюся сумму по этой сделке. А потом случился громкий скандал и развод с Цымбалюк-Романовской.

Сейчас Виталина живет в той самой отремонтированной квартире на Малодогвардейской улице. Джигарханян, по слухам, - в своей бывшей квартире в Староконюшенном переулке. Юрий Растегин разрешил ему там пожить. Ну а друзья Армена Борисовича увидели недостачу по сделке с Растегиным по крайней мере в два миллиона рублей (те, что ушли на ремонт). И потребовали деньги с бизнесмена. А он в свою очередь - с Цымбалюк-Романовская. У него сохранилась долговая расписка, подписанная Виталиной, и договор о беспроцентном займе на 1 млн.

Вчера Кунцевский суд постановил истребовать с Виталины миллион рублей, а также проценты за пользование этими деньгами в размере 67 тыс. рублей и судебные издержки. Эту сумму она должна выплатить Юрию Растегину.

- Платить миллион Растегину я пока не собираюсь. Буду подавать апелляционную жалобу, - сообщила нам Виталина Цымбалюк-Романовская. - Я привыкла, что мои права в суде игнорируют. Но тут было явное, демонстративное их нарушение. Если в браке берется кредит или заем, он считается общим долгом мужа и жены. Растегин выдал мне аванс на ремонт, когда я была в браке с Арменом Борисовичем. В суде у меня не приняли ни ходатайство, ни встречный иск. К моему бывшему мужу у меня нет претензий. Но суд должен объективно рассматривать это дело. Конечно, мне уж надоела эта история, которая тянется третий год. Но отступать не намерена. И в этот раз пойду до конца.

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