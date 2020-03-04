Верховная Рада отправила в отставку премьера Гончарука

4 Март 2020 2020-03-04T18:25:26+03:00

Парламент Украины отправил в отставку премьера Гончарука, это влечет за собой уход всего правительства Фото: REUTERS

Глава украинского правительства подал заявление об увольнении с поста днём ранее

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Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это влечёт за собой уход всего правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Раде назначить новым главой правительства Украины вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Самый молодой премьер-министр в истории Украины Гончарук направил в Раду своё заявление об уходе с поста главы правительства 3 марта.

До этого Гончарук также пытался уйти в отставку 17 января 2020 года и передал своё заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Причиной этому стало то, что накануне, 16 января, на youtube-канале "Как обмануть президента" опубликовали ролик, в котором премьер критикует Зеленского за "примитивное понимание экономики" и предлагает свои варианты объяснения главе Украины способов укрепить гривну.

Президент заявление об отставке отклонил.

На этот раз украинский лидер рассказал чем именно он недоволен в работе уже ушедшего кабинета министров.

ИСТОЧНИК KP.RU